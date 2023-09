Le ministre saoudien de l’Energie affirme que les réductions de l’approvisionnement en pétrole ne visent pas à « faire grimper les prix »

L’Arabie saoudite est le plus grand exportateur mondial de pétrole maritime et compte sur les revenus des hydrocarbures pour soutenir des soi-disant giga-projets destinés à diversifier son économie.

Certains membres de l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, connus sous le nom d’OPEP+, mettent en œuvre des baisses volontaires combinées de 1,66 million de barils par jour – ce qui ne correspond pas aux politiques unanimement convenues de l’OPEP+ – jusqu’à la fin de 2024. En plus de cela, l’Arabie saoudite et la Russie ont annoncé qu’elles appliqueraient des baisses volontaires respectives de 1 million de barils par jour de production et de 300 000 barils par jour d’exportations jusqu’à la fin de l’année.

« Il s’agit de… prendre la décision au bon moment, quand nous avons les données et quand nous avons la clarté qui nous mettrait dans une zone de confort beaucoup plus grande pour prendre cette décision. »

Le ministre saoudien de l’Energie a déclaré que la décision de Riyad et de Moscou de prolonger les réductions d’approvisionnement en pétrole brut n’avait pas pour but de « faire monter les prix », alors que les contrats à terme sur le Brent oscillent autour de 95 dollars le baril et que les analystes prévoient de nouvelles hausses à trois chiffres.

Les prix de l’énergie ont soutenu à plusieurs reprises une inflation plus élevée au cours des mois qui ont suivi la guerre en Ukraine et la perte progressive de l’accès de l’Europe aux approvisionnements pétroliers maritimes russes sanctionnés.

« Bien sûr, on dirait. Nous allons certainement dans cette direction. L’élan, vous savez, l’offre se resserre, les stocks se réduisent, ces choses se produisent, progressivement vous pouvez le voir se construire. Et donc je pense, vous savez, les tendances cela laisserait penser que nous sommes certainement sur la bonne voie, nous nous en rapprochons », a-t-il déclaré, reconnaissant l’impact sur l’économie mondiale. « Je pense que les moteurs sous-jacents de l’économie aux États-Unis et franchement dans le monde restent assez sains. Je pense que c’est un frein à l’économie, mais que jusqu’à présent, je pense que l’économie a été capable de tolérer. »

Amin Nasser, PDG du géant pétrolier saoudien Aramco, a également lundi a dit que la notion de pic de demande pétrolière « s’affaiblit sous l’examen minutieux », notant « de nombreuses lacunes dans l’approche de transition actuelle qui ne peuvent plus être ignorées » et soulignant que le captage du carbone « ne peut plus être la demoiselle d’honneur de la transition ».

« Aucune des choses contre lesquelles ils mettaient en garde ne s’est produite. Et dites-moi à chaque fois que leurs prévisions ont été aussi précises qu’on aurait pu l’espérer. Mais, vous savez, ils sont maintenant passés du statut de prévisionnistes et d’évaluateurs du marché à celui de de plaidoyer politique », a déclaré Abdulaziz lundi.

Abdulaziz a une fois de plus attaqué l’agence de surveillance basée à Paris, l’Agence internationale de l’énergie, dont le directeur exécutif, Fatih Birol, a déclaré la semaine dernière dans un article d’opinion du Financial Times que « l’AIE se méfiait de ces appels prématurés, mais nos dernières projections montrent que la croissance des véhicules électriques dans le monde, notamment en Chine, signifie que la demande de pétrole est en passe d’atteindre son pic avant 2030 ».

Le positionnement sur le changement climatique a été un obstacle majeur dans les relations de plus en plus tendues entre l’Arabie saoudite et l’AIE. Dans un rapport historique de 2021, l’organisme de surveillance de l’énergie a plaidé en faveur de l’absence d’investissement dans de nouveaux projets d’approvisionnement en combustibles fossiles, si le monde veut éviter un changement climatique imminent. crise. Riyad défend quant à lui une double approche de décarbonisation avec des investissements simultanés dans le pétrole, le gaz et les énergies renouvelables, dans le but d’éviter un déficit énergétique.

La hausse des prix à la pompe a toujours exercé une pression sur l’administration du président américain Joe Biden, qui a mené en octobre de l’année dernière une intense guerre des mots sur la stratégie de production de l’OPEP+ qui a porté des accusations de coercition contre Riyad.

Mais Washington est resté relativement silencieux sur les dernières réductions de l’OPEP+, alors même que Biden prépare sa campagne pour sa réélection l’année prochaine. Les États-Unis doivent équilibrer leurs intérêts intérieurs et leurs objectifs de politique étrangère pour normaliser les relations entre Israël et l’Arabie saoudite, tandis que Riyad perd de plus en plus l’influence de Washington après avoir repris ses liens avec l’Iran dans le cadre d’une diplomatie négociée par la Chine plus tôt cette année et obtenu une invitation au pays soutenu par la Chine et la Russie. groupe d’économies émergentes BRICS en août.

Autre coup dur porté aux États-Unis, l’Arabie saoudite reste étroitement liée à la Russie, producteur lourd de l’OPEP+, sanctionné par l’Occident. Plus récemment, le Kremlin a dit Le président russe Vladimir Poutine et le prince héritier saoudien Mohammed ben Salmane se sont entretenus par téléphone le 6 septembre et ont « noté que des accords spécifiques sur la réduction de la production pétrolière, combinés à des obligations volontaires de limiter les livraisons de matières premières, ont permis de stabiliser le marché mondial de l’énergie ». «