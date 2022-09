Le ministre russe des Sports s’exprime sur la mobilisation des athlètes

Oleg Matytsin a déclaré que les athlètes russes bénéficieront de la protection nécessaire dans certains domaines, mais ne devraient pas bénéficier d’un statut spécial

Le ministre russe des Sports, Oleg Matytsin, a déclaré que certaines catégories d’athlètes du pays seraient exemptées de la mobilisation militaire partielle en cours, mais a ajouté que le sport ne devrait pas se considérer comme “séparé” du reste de la société.

“Le sport ne peut pas être considéré comme une communauté distincte qui devrait bénéficier d’une sorte de privilèges exclusifs”, Matytsin a déclaré à la “La Russie – Une puissance sportive” forum dans la ville de Kemerovo jeudi, selon TASS.

« On voit que nos athlètes des années précédentes, et j’espère durant cette période, se montrent patriotes.

“Cela a été annoncé à plusieurs reprises au début de l’opération militaire spéciale, ils ont soutenu le président et ont exprimé une opinion absolument sans équivoque que le sport est une seule famille.

“Tous les problèmes, difficultés et tâches que l’État est en train de résoudre, le sport les résoudra avec tout le monde”, a ajouté le ministre.

Lire la suite La star russe du MMA révèle son appel militaire

Depuis que le président russe Vladimir Poutine a annoncé la semaine dernière une mobilisation partielle dans le but d’appeler 300 000 réservistes, des rapports ont fait état d’athlètes de nombreux sports recevant des projets de convocation.

L’éminent commentateur sportif Dmitry Guberniev a affirmé mercredi que ce nombre comprenait des biathlètes russes qui avaient « est monté sur le podium des plus grandes compétitions mondiales, dont les championnats du monde.

Matytsin a déclaré que des mesures étaient prises pour garantir que les athlètes de certaines catégories ne soient pas repêchés, mais a réitéré que le sport ne devrait pas profiter « exclusivité ».

“Je ne peux pas répondre sans équivoque maintenant sur le [exemption system]”, dit Matytsine.

“Il n’y aura pas et ne devrait pas y avoir d’exclusivité. Oui, nous comprenons que les athlètes et les entraîneurs sont un « fond d’or », en particulier ceux qui se préparent pour les Jeux olympiques et les membres des équipes nationales.

« Certaines mesures de protection pour certaines catégories seront éventuellement reportées pendant que nous sommes en discussion avec le gouvernement.

“J’espère que le système sportif continuera à se développer activement malgré la situation”, a ajouté Matytsine.

Les propos du ministre des Sports font écho à ceux du président du Comité olympique russe (ROC), Stanislav Pozdnyakov, qui a déclaré la semaine dernière que les athlètes avaient une “devoir honorable” servir leur pays, comme les autres citoyens.