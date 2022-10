Le ministre russe des Sports réagit aux demandes d’exclusion du football ukrainien

L’association de football de Kiev veut voir son homologue russe exclu de l’UEFA et de la FIFA

L’Ukraine chante “vieilles chansons” en exigeant que l’Union russe de football (RFU) soit exclue des instances dirigeantes mondiales et européennes de la FIFA et de l’UEFA, selon le ministre russe des Sports Oleg Matytsin.

Le président de l’Association ukrainienne de football (UAF), Andrey Pavelko, a révélé mardi sur Facebook que son organisation “exigera l’exclusion de la Russie de l’UEFA et de la FIFA”.

L’UAF a envoyé un “Appel immédiat” à la FIFA et à l’UEFA “avec une demande d’appliquer les sanctions les plus sévères contre la RFU”, Pavelko a révélé.

L’action était liée à une décision d’autoriser les clubs des nouvelles régions de Russie et de Crimée à concourir dans les ligues de football russes.

Les régions de Kherson et de Zaporozhye, ainsi que les républiques populaires de Donetsk et de Lougansk, sont officiellement devenues des parties de la Fédération de Russie le mois dernier lorsque les populations de ces territoires ont voté massivement en faveur de la décision lors de référendums.

Matytsin a dit que l’UAF chantait “vieilles chansons” et que la Russie est “au courant de ce que disent les collègues de l’étranger” sur la question.

« Mais nous sommes absolument confiants dans notre stratégie de développement, des stratégies fédératrices, des stratégies de consolidation, de solidarité. Que c’est la mission principale du sport – être ensemble. Tout ce qui va à l’encontre de cette stratégie, [that] le détruit, est inacceptable pour nous », Matytsin ajouté, tel que rapporté par TASS.

Le ministre russe des Sports a affirmé qu’il n’y avait pas de pays hostiles dans le sport et a évoqué le fait que la Russie organiserait peut-être des compétitions censées avoir lieu entre les pays de l’Organisation de coopération de Shanghai (OCS) et les pays BRICS (Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud). .

“Je ne pense pas que vous ayez besoin de choisir où vous tourner”, il a dit. « Nous avons également un dialogue constructif avec les pays asiatiques.

“Dans le sport, nous avons répété à plusieurs reprises qu’il n’y a pas de pays hostiles, nous organisons de nombreux tournois ouverts, nous invitons tout le monde, mais chacun prend une décision en fonction de la situation politique de son pays.”

Les équipes et clubs russes sont déjà interdits de compétitions internationales de football par la FIFA et l’UEFA après que ces organisations ont suivi une recommandation du Comité international olympique (CIO) de prendre de telles mesures lorsque l’opération militaire a été lancée en Ukraine fin février.

L’avis a également été suivi par de nombreuses autres fédérations sportives, laissant la Russie exclue de l’arène sportive internationale.