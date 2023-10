Le ministre russe des Affaires étrangères remercie la Corée du Nord pour son soutien « inébranlable » à sa guerre en Ukraine

Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a remercié la Corée du Nord pour son soutien à la guerre russe contre l’Ukraine à son arrivée à Pyongyang mercredi, quelques jours après que les États-Unis ont déclaré que le Nord avait transféré des munitions à la Russie pour renforcer ses capacités de guerre.

La télévision d’État russe a diffusé des images de foules saluant Lavrov sous une pluie battante à Pyongyang, la capitale, aux côtés d’une fête de bienvenue brandissant des pompons. Lavrov a déclaré que sa visite était l’occasion de discuter de la mise en œuvre des accords non précisés entre le président russe Vladimir Poutine et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un lors de leur rencontre au cosmodrome russe de Vostochny en septembre.

Lavrov a ensuite assisté à une réception au cours de laquelle le ministre nord-coréen des Affaires étrangères Choe Son Hui a déclaré que les deux pays construisaient une « relation de camaraderie incassable » sous les décisions « stratégiques » et le leadership de Kim et Poutine, a déclaré l’agence de presse centrale coréenne officielle du Nord.

Lavrov a déclaré dans un discours que la Russie appréciait profondément le « soutien indéfectible et de principe » de la Corée du Nord à sa guerre contre l’Ukraine ainsi que la décision de Pyongyang de reconnaître l’indépendance des régions séparatistes soutenues par la Russie dans l’est de l’Ukraine, selon ses commentaires publiés par le ministère russe des Affaires étrangères. .

« Nous sommes pleinement conscients que de nombreux pays dans le monde partagent des points de vue et des évaluations similaires, mais seuls quelques-uns, comme la RPDC, déclarent explicitement leur solidarité avec la Russie et peuvent l’exprimer ouvertement », a déclaré M. Lavrov, utilisant les initiales du nom officiel de la Corée du Nord. , la République populaire démocratique de Corée.

Lavrov a également félicité la Corée du Nord pour avoir « défendu fermement sa souveraineté et sa sécurité, restant imperturbable face à toute pression des États-Unis et de l’Occident », et pour le fait que la Russie soutient pleinement la politique du gouvernement de Kim visant à protéger sa sécurité et ses intérêts économiques, a déclaré KCNA.

Plus tôt dans la semaine, Lavrov a accompagné Poutine lors d’une visite à Pékin qui a souligné le soutien chinois à la guerre de Moscou en Ukraine.

La rencontre du 13 septembre entre Kim et Poutine a suscité les inquiétudes occidentales concernant une éventuelle alliance d’armements dans laquelle la Corée du Nord fournirait à la Russie des munitions pour alimenter sa guerre en Ukraine en échange de technologies russes avancées pour renforcer le programme d’armement de Kim.

La Maison Blanche a déclaré vendredi dernier que la Corée du Nord avait expédié plus de 1 000 conteneurs d’équipements militaires et de munitions vers la Russie entre le 7 septembre et le 1er octobre.

Après son arrivée à Pyongyang, Lavrov a salué la rencontre de Poutine avec Kim comme étant historique, affirmant que leurs entretiens démontraient le « profond intérêt des deux pays pour le développement d’une coopération globale ».

Le récent tourbillon diplomatique entre Moscou et Pyongyang souligne à quel point leurs intérêts s’alignent face à leurs confrontations distinctes et qui s’intensifient avec les États-Unis.

Le ministre russe de la Défense Sergueï Choïgu s’est rendu en Corée du Nord en juillet pour rencontrer Kim, qui l’a également invité à un défilé militaire à Pyongyang présentant des missiles balistiques intercontinentaux nord-coréens conçus pour cibler les États-Unis. La visite de Kim en Russie en septembre était son premier voyage à l’étranger depuis le début de la pandémie de Covid-19.

Au cours de sa visite de deux jours, Lavrov devrait rencontrer Choe. Poutine a accepté une invitation de Kim à se rendre en Corée du Nord, mais le moment n’a pas été annoncé.