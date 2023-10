Le ministre russe des Affaires étrangères Lavrov s’apprête à arriver en Corée du Nord

(Bloomberg) — Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov s’apprête à effectuer sa première visite en Corée du Nord depuis environ cinq ans, alors que les États-Unis ont lancé de nouvelles accusations selon lesquelles Pyongyang fournirait des armes pour aider Moscou dans son assaut contre l’Ukraine.

Les plus lus sur Bloomberg

Lavrov atterrira mercredi pour une visite de deux jours, selon les médias d’État nord-coréens. Le voyage pourrait également faciliter une éventuelle visite de Le président Vladimir Poutine après avoir accepté une invitation du chef Kim Jong Un faire le voyage vers cet État asiatique isolé lorsque les deux hommes se sont rencontrés pour un sommet en Russie en septembre.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré que les détails de la visite de Poutine en Corée du Nord seraient discutés pendant le séjour de Lavrov dans le pays, selon l’agence de presse officielle russe Tass.

Lors de son dernier voyage à Pyongyang en 2018, Lavrov a rencontré Kim pour discuter de la visite du président russe et lui a remis une lettre de Poutine, ont rapporté les médias officiels nord-coréens. Ce dernier voyage intervient alors que le président américain Joe Biden s’apprête à se rendre en Israël pour montrer sa solidarité envers l’allié des États-Unis après l’attaque du Hamas, bien que ces plans aient déjà commencé à s’effondrer après une explosion dans un hôpital de Gaza.

Le fait que Lavrov tienne sa promesse de se rendre à Pyongyang au milieu d’une crise majeure au Moyen-Orient, dans laquelle les Russes ont également un intérêt direct, « est un indicateur fort de la nécessité actuelle pour les Russes de la Corée du Nord ». a déclaré Rachel Minyoung Lee, responsable régionale des questions à l’Open Nuclear Network, basé à Vienne.

« La crise actuelle au Moyen-Orient pourrait bien renforcer leur idée qu’ils formeraient une bonne équipe dans ce qu’ils considèrent comme un monde de plus en plus fragmenté où les États-Unis s’affaiblissent », a déclaré Lee, qui a travaillé comme analyste pour l’Open Source Enterprise de la CIA pendant près de deux décennies.

Le voyage de Lavrov fait partie d’une série de réunions de haut niveau entre les voisins qui ont commencé en juillet lorsque le ministre de la Défense Sergueï Choïgu s’est rendu à Pyongyang pour un anniversaire marquant la fin des combats de la guerre de Corée en 1953. Choïgu a été guidé par Kim à travers une collection de Il s’agissait du dernier armement de la Corée du Nord et se tenait aux côtés du dirigeant lors d’un défilé militaire à Pyongyang alors que des missiles balistiques à capacité nucléaire roulaient dans les rues de la capitale.

Cela a été suivi par le voyage de Kim en Russie, qui a été l’une de ses plus longues aventures à l’extérieur du pays depuis son arrivée au pouvoir il y a environ dix ans. Poutine s’est engagé à aider Kim dans son programme spatial. Cela pourrait enfin permettre à la Corée du Nord d’atteindre son objectif de longue date : placer des satellites espions en orbite pour surveiller les troupes américaines dans la région.

Les sanctions imposées par les principales démocraties à Poutine et à Kim ont rapproché les deux d’une manière qui pourrait rendre le monde un peu plus dangereux. La Corée du Nord dispose d’énormes réserves d’obus et de roquettes d’artillerie interopérables avec les armes déployées par la Russie sur les lignes de front de l’Ukraine. Même si les États-Unis ont déclaré que ces armes ne modifieraient pas le champ de bataille, elles pourraient s’ajouter aux attaques brutales de la machine de guerre du Kremlin contre son voisin.

La Corée du Nord et la Russie ont nié les accusations américaines.

La Corée du Nord pourrait envisager des transferts de technologie de matériaux à double usage qui pourraient être livrés sous couvert d’aider ses programmes spatiaux et nucléaires civils, et qui semblent toujours conformes aux normes internationales. Mais ces matériaux pourraient également être utilisés pour renforcer la capacité de la Corée du Nord à construire des missiles et des bombes nucléaires – en violation des résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies.

Siegfried Hecker, professeur émérite à l’Université de Stanford et l’un des rares scientifiques américains à avoir participé aux inspections des principales installations nucléaires de la Corée du Nord, a déclaré que la Russie pourrait offrir une aide à Kim pour rendre opérationnel le réacteur expérimental à eau légère de l’État asiatique, prévu de longue date, dans le cadre du projet. prémisse d’une production pacifique d’énergie électrique.

Celle-ci pourrait ensuite être réutilisée pour la production de plutonium, permettant à la Corée du Nord d’augmenter de façon exponentielle ses stocks de matière fissile destinée à être utilisée dans des armes telles que des ogives miniaturisées, a déclaré Hecker dans une interview accordée le mois dernier au site spécialisé 38 North.

Les inquiétudes concernant les expéditions illicites se sont intensifiées fin 2022 lorsque les deux ont rétabli leur seule liaison ferroviaire, qui avait été fermée pendant près de trois ans lors de la fermeture des frontières liée à la pandémie de Covid de Kim. La Russie et la Corée du Nord partagent également une côte à l’est qui est soupçonnée par l’ONU et d’autres d’être utilisée pour expédier des marchandises par voie maritime, évitant ainsi toute éventuelle interception dans les eaux internationales.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré ce mois-ci aux journalistes que Pyongyang avait fourni 1 000 conteneurs d’équipements et de munitions militaires. Kirby a déclaré que les États-Unis étaient également préoccupés par le fait que la Russie fournisse à son tour une aide à la Corée du Nord.

Poutine est arrivé en Chine cette semaine pour le Forum de la Ceinture et de la Route, son premier voyage à l’étranger depuis qu’un mandat d’arrêt contre lui pour crimes de guerre présumés a été émis par la Cour pénale internationale en mars. Il est rentré à Pékin mardi dans un état dégradé par rapport à sa dernière visite, ayant besoin du soutien économique de la Chine et d’un moyen de sortir de l’isolement politique qu’il s’est lui-même infligé.

Avant son arrivée en Corée du Nord, Lavrov s’est entretenu avec le haut diplomate chinois Wang Yi et a déclaré que les deux dirigeants discuteraient de tous les aspects des relations bilatérales, a rapporté l’agence de presse russe Tass.

Lire : Le pari diplomatique de Xi sur Poutine laisse aux deux pays beaucoup à perdre

La dépendance de la Russie à l’égard de la Chine a touché toutes les facettes de son économie au cours des 20 mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine. Avec la rupture des liens commerciaux avec l’Occident, les exportations chinoises vers la Russie ont bondi de 57 % depuis le début de l’année.

La Chine a été le plus grand bienfaiteur de Kim et une reprise des échanges commerciaux alors que Kim assouplirait les restrictions frontalières liées au Covid pourrait ramener l’économie à la croissance après deux années complètes de contraction, a déclaré Fitch Solutions.

Les plus lus de Bloomberg Businessweek

©2023 Bloomberg LP