Le ministre russe des Affaires étrangères fustige l’Occident mais mentionne à peine l’Ukraine dans son discours à l’ONU

Nations Unies (AP) — Le plus haut diplomate russe a dénoncé samedi les États-Unis et l’Occident comme les défenseurs égoïstes d’un ordre international en déclin, mais il n’a pas évoqué la guerre de son pays en Ukraine dans son discours à l’Assemblée générale de l’ONU.

« Les États-Unis et la collectivité occidentale qui leur est subordonnée continuent d’alimenter des conflits qui divisent artificiellement l’humanité en blocs hostiles et entravent la réalisation des objectifs généraux. Ils font tout ce qu’ils peuvent pour empêcher la formation d’un véritable ordre mondial multipolaire », a déclaré le Ministre des Affaires étrangères Sergueï Lavrov.

« Ils tentent de forcer le monde à jouer selon leurs propres règles égocentriques », a-t-il déclaré.

Quant à la guerre de 19 mois en Ukraine, il a récapitulé certaines plaintes historiques remontant à l’éclatement de l’Union soviétique en 1991 et a fait allusion aux milliards de dollars dépensés par les États-Unis et leurs alliés occidentaux pour soutenir l’Ukraine. Mais il n’a pas approfondi les combats actuels.

Pour la deuxième année consécutive, l’Assemblée générale se tient sans que la fin de la guerre soit en vue. La contre-offensive ukrainienne, qui dure depuis trois mois, s’est déroulée plus lentement que Kiev ne l’espérait, réalisant des progrès modestes mais aucune percée majeure.

Les sièges ukrainiens dans la salle de réunion étaient vides pendant au moins une partie du discours de Lavrov. Une diplomate américaine a écrit sur un bloc-notes dans la partie de l’audience consacrée à son pays.

Depuis son invasion en février 2022, la Russie a proposé un certain nombre d’explications pour ce qu’elle appelle « l’opération militaire spéciale » en Ukraine.

Parmi elles : les affirmations selon lesquelles Kiev opprimait les russophones dans l’est de l’Ukraine et que Moscou devait donc les aider, que les liens croissants de l’Ukraine avec l’Occident ces dernières années constituent un risque pour la Russie, et qu’elle est également menacée par l’expansion de l’OTAN vers l’est au fil des décennies.

Lavrov a insisté sur ces thèmes dans son discours à l’Assemblée générale l’année dernière, et il a encore fait allusion samedi à ce que la Russie perçoit comme un empiètement inapproprié de l’OTAN.

Mais son discours a examiné la question sous un angle grand angle, en examinant le paysage, tel que le voit la Russie, des efforts des pays occidentaux pour s’accrocher à une influence démesurée dans les affaires mondiales. Il a décrit cet effort comme voué à l’échec.

Le reste de la planète en a assez, a déclaré Lavrov : « Ils ne veulent plus vivre sous le joug de qui que ce soit. » Cela se voit, a-t-il dit, dans la croissance de groupes tels que les BRICS – la coalition des économies en développement qui comprend actuellement le Brésil, la Russie, l’Inde, la Chine et l’Afrique du Sud et a récemment invité l’Argentine, l’Égypte, l’Éthiopie, l’Iran, l’Arabie saoudite et les États-Unis. Emirates rejoindra l’année prochaine.

« Notre avenir est façonné par une lutte, une lutte entre la majorité mondiale en faveur d’une répartition plus juste des bénéfices mondiaux et de la diversité civilisée et entre une minorité qui utilise des méthodes néocoloniales d’assujettissement afin de maintenir leur domination qui leur échappe. , » il a dit.

Dans le cadre de procédures d’assemblée qui donnent le micro aux présidents avant les responsables du cabinet, Lavrov a pris la parole quatre jours après le président ukrainien Volodomyr Zelensky et le président américain Joe Biden.

Zelensky a accusé la Russie de « transformer en armes » la nourriture, l’énergie et même les enfants contre l’Ukraine et « l’ordre international fondé sur des règles » dans son ensemble. Biden a tenu un discours similaire en pressant les dirigeants mondiaux de maintenir leur soutien à l’Ukraine : « Si nous permettons que l’Ukraine soit divisée, l’indépendance d’une nation est-elle assurée ?

Lavrov et Zelensky se sont également adressés au Conseil de sécurité de l’ONU mercredi, mais ne se sont pas réellement affrontés. Zelensky a quitté la pièce avant l’arrivée de Lavrov.

___

Les journalistes d’Associated Press Mary Altaffer aux Nations Unies et Joanna Kozlowska à Londres ont contribué.

Edith M. Lederer et Jennifer Peltz, Associated Press