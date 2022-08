Le ministre russe des Affaires étrangères en visite officielle au Myanmar

BANGKOK (AP) – Le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé mercredi au Myanmar pour une visite officielle qui, selon Moscou, comprendra des discussions avec le gouvernement militaire sur des questions de sécurité et économiques, a rapporté l’agence de presse russe TASS.

La Russie est l’un des principaux partisans du gouvernement militaire du Myanmar, qui est arrivé au pouvoir en février de l’année dernière lorsqu’il a renversé le gouvernement élu d’Aung San Suu Kyi.

Lavrov a rencontré son homologue, Wunna Maung Lwin, et d’autres hauts responsables du Myanmar peu après son arrivée dans la capitale, Naypyitaw, a écrit le ministère russe des Affaires étrangères sur Twitter.

Les nations occidentales ont ostracisé les généraux au pouvoir au Myanmar et maintiennent des sanctions économiques et politiques contre eux en raison de leur prise de pouvoir et de la répression violente de l’opposition.

La visite de Lavrov, sa première au Myanmar, précède sa participation à une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, organisée par le Cambodge cette semaine.

Le Myanmar est dans un état d’agitation croissante depuis la prise de pouvoir de l’armée l’année dernière, et son armée mène régulièrement des attaques contre des militants armés pro-démocratie et leurs partisans et des milices de minorités ethniques qui se battent depuis longtemps pour une plus grande autonomie politique. Les experts de l’ONU ont décrit le pays comme étant en guerre civile.

La Russie est le principal fournisseur d’armes du Myanmar, malgré les appels de nombreux autres pays à un embargo sur les armes. Des avions de combat de fabrication russe sont utilisés dans des attaques contre des territoires sous le contrôle de groupes ethniques minoritaires.

La Russie et la Chine, l’autre allié majeur de l’armée au pouvoir, ont pu contrecarrer des sanctions internationales coordonnées en raison du droit de veto qu’elles détiennent en tant que membres du Conseil de sécurité de l’ONU.

L’échec des généraux du Myanmar à faire des efforts pour restaurer la paix et la démocratie dans leur pays devrait être un problème majeur lors de la réunion de l’ASEAN de cette semaine. Le Myanmar est l’un des 10 membres de l’ASEAN mais n’a pas réussi à mettre en œuvre le plan du groupe pour atténuer la crise.

Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé mardi que Lavrov rencontrerait son homologue, Wunna Maung Lwin, et d’autres membres de la direction du Myanmar.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que les deux parties discuteront des perspectives de l’ensemble du complexe des relations russo-birmanes : dialogue politique, coopération commerciale et économique, défense et sécurité, et relations humanitaires.

Le général en chef Min Aung Hlaing, qui dirige le conseil militaire au pouvoir du Myanmar, s’est rendu deux fois en Russie depuis son arrivée au pouvoir. Il y a également eu des échanges de délégations de défense des deux pays.

The Associated Press