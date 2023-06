Le ministre russe déchire les «ultimatums» du traité sur les armes nucléaires de Washington et demande aux États-Unis de mettre fin à la politique «hostile» à Moscou

Le vice-ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Ryabkov, aurait déclaré samedi que la décision de Moscou de suspendre son traité sur les armes nucléaires avec Washington était « inébranlable » et ne pourrait être annulée que si les États-Unis abandonnaient leur politique « hostile » envers la Russie.

« Notre décision de suspendre le traité START est inébranlable », a déclaré Ryabkov, selon l’agence de presse russe TASS. « Notre propre condition pour revenir à un traité pleinement opérationnel est que les États-Unis abandonnent leur position fondamentalement hostile envers la Russie. »

« Parler à la Fédération de Russie dans le langage des ultimatums ne fonctionne tout simplement pas », aurait déclaré Ryabkov aux trois principales agences de presse russes samedi, selon Reuters. « Par la faute des États-Unis, de nombreux éléments de l’ancienne architecture de cette zone ont été soit complètement détruits, soit déplacés dans un état semi-mortel. »

Le président russe Vladimir Poutine en février – autour du premier anniversaire de son invasion de l’Ukraine – a annoncé que Moscou suspendait sa participation au nouveau traité START. Jeudi, le Département d’État américain a annoncé un ensemble de quatre contre-mesures américaines en réponse aux violations par la Russie du nouveau traité START.

Depuis le 1er juin, les États-Unis retiennent à la Russie les notifications requises en vertu du traité, y compris les mises à jour sur le statut ou l’emplacement des éléments soumis au traité tels que les missiles et les lanceurs. La Russie a cessé de remplir son obligation de notification lors de sa prétendue suspension du traité le 28 février.

Après avoir confirmé que la Russie ne remplirait pas son obligation de fournir sa mise à jour semestrielle des données le 30 mars, les États-Unis n’ont pas fourni leur mise à jour semestrielle du 30 mars à la Russie. Le nouveau traité START oblige la Russie et les États-Unis à échanger des bases de données complètes en mars et septembre de chaque année.

Vendredi, le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Jake Sullivan, a déclaré au forum annuel de l’Arms Control Association (ACA) que « plutôt que d’attendre de résoudre tous nos différends bilatéraux, les États-Unis sont prêts à engager la Russie maintenant pour gérer les risques nucléaires et développer une solution post-nucléaire ». Cadre de contrôle des armements de 2026. »

Signé en 2010 et devant expirer en 2026, le nouveau traité START a limité le nombre d’ogives nucléaires américaines et russes et de missiles balistiques intercontinentaux.

Selon le Département d’État américain, l’accord limite toutes les armes nucléaires à portée intercontinentale déployées par la Russie, y compris chaque ogive nucléaire russe qui est chargée sur un missile balistique à portée intercontinentale « qui peut atteindre les États-Unis en environ 30 minutes ». Cela limite également l’Avangard déployé et le Sarmat en cours de développement, les deux nouvelles armes nucléaires russes à longue portée les plus disponibles sur le plan opérationnel qui peuvent atteindre les États-Unis.

Bien qu’il ait déclaré que les actions de la Russie « ont porté des coups durs au cadre de contrôle des armements nucléaires de l’après-guerre froide », Sullivan a noté comment, tout en prétendant suspendre le nouveau START, « la Russie s’est également publiquement engagée à respecter les limites centrales du traité – indiquant un potentiel volonté de continuer à limiter les forces nucléaires stratégiques.

Mais quelques jours plus tôt, a souligné Sullivan, Poutine avait officiellement annoncé qu’il se retirerait du Traité sur les forces conventionnelles en Europe, « mettant le dernier clou dans le cercueil d’un accord qui servait autrefois de pierre angulaire à la sécurité européenne, que Moscou a commencé à violer. il y a des années. »

Sullivan a déclaré que le type de limites que les États-Unis peuvent accepter après l’expiration du traité en 2026 « sera bien sûr affecté par la taille et l’ampleur de l’accumulation nucléaire de la Chine ».

Le département d’État a déclaré que les États-Unis avaient notifié à l’avance à la Russie les contre-mesures, qui sont « pleinement conformes au droit international », et « ont exprimé le désir et la volonté des États-Unis d’annuler les contre-mesures et de mettre pleinement en œuvre le traité si la Russie revient à la conformité ». «

Ryabkov a noté samedi que Washington semblait disposé à continuer de suivre l’accord de notification de lancement de missiles balistiques de 1998.

« En conséquence, une certaine transparence et prévisibilité resteront dans ce domaine et nous permettront d’éviter une nouvelle exacerbation dangereuse », aurait-il fait remarquer.