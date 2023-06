Le ministre russe de la Défense vu pour la première fois depuis le coup d’État du groupe Wagner | Nouvelles du monde

Sergei Shoigu visitant le poste de contrôle avancé des troupes russes dans un lieu inconnu (Photo: Reuters) Le ministre russe de la Défense est enfin sorti de sa cachette depuis la rébellion des combattants du groupe Wagner. Sergei Shoigu, qui est resté longtemps un allié politique du président Vladimir Poutine, est apparu en public aujourd’hui pour la première fois depuis que le chef mercenaire Yevgeny Prigozhin a exigé son éviction en raison des échecs de la guerre. Des images diffusées par le ministère russe de la Défense semblent montrer le politicien rendant visite à des soldats impliqués dans des combats en Ukraine. On peut voir Shoigu voler dans un hélicoptère, se faire montrer les positions de combat depuis les airs. Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à une version Web

navigateur qui

prend en charge HTML5

vidéo Le chef des mercenaires de Wagner Yevgeny Prigozhin a blâmé Shoigu pour les échecs de la guerre et a exigé son éviction (Photo: Reuters) Il a ensuite rencontré des officiers militaires, bien que l’on ne sache pas quand ni où cela a été filmé. Cela survient alors que la spéculation continue de se répandre sur les chaînes russes Telegram selon lesquelles il fait l’objet d’une enquête et est assigné à résidence, en attendant son renvoi du Kremlin pour vol de fonds militaires. Vladimir Poutine semble avoir survécu à la révolte après que le président biélorusse Alexandre Loukachenko soit intervenu pour négocier un accord, mais la position de Choïgou est profondément précaire. Le ministre était introuvable à l’époque alors que les combattants de Wagner s’approchaient Moscou ce week-end. En savoir plus : Journal Metro

En plus de cela, il y a des rumeurs selon lesquelles le dirigeant russe a aligné Alexei Dyumin, gouverneur de Tula et ancien vice-ministre de la Défense, pour remplacer Shoigu. Ancien garde du corps de confiance de Poutine, il l'a un jour sauvé d'une attaque par un ours brun. On pense également qu'il a joué un rôle dans le pacte qui a stoppé samedi la « marche pour la justice » de Wagner dans la capitale.

