Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, critiqué pour ses échecs militaires

RIGA, Lettonie – Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a dû faire face à une pression politique croissante jeudi suite à une série de retraites militaires désordonnées, alors que les présentateurs de la télévision d’État russe attaquaient ouvertement le commandement militaire pour le succès de l’Ukraine à regagner des territoires dans les zones que le président Vladimir prétend avoir annexées. En Ukraine, l’armée russe a lancé plusieurs attaques à la roquette sur la ville de Zaporizhzhia, la capitale de l’une des quatre régions désormais revendiquées illégalement par la Russie. Les roquettes ont touché des immeubles résidentiels, ont indiqué les autorités de la ville.

La ville n’est pas occupée par la Russie et le Kremlin s’est engagé à conquérir des parties des régions prétendument annexées qu’il ne contrôle pas. Mais depuis que Poutine a déclaré la saisie des territoires ukrainiens, en violation flagrante du droit international, les troupes russes se sont retirées sur deux fronts – à Donetsk et Lougansk à l’est, et à Mykolaïv et Kherson au sud.

La critique croissante et véhémente du commandement militaire russe est motivée par les nationalistes russes purs et durs, dont certains en veulent depuis longtemps à Choïgou, notamment l’oligarque russe Yevgeniy Prigozhin, fondateur du groupe de mercenaires Wagner, et le chef tchétchène Ramzan Kadyrov, chacun qui ont leurs propres forces militaires loyales combattant sur le terrain en Ukraine.

Les appels au limogeage de Choïgou télégraphient sa vulnérabilité croissante après une série d’échecs militaires humiliants ces dernières semaines, y compris la perte par la Russie au cours du week-end de Lyman, une plaque tournante de transit stratégique à Donetsk, et sa reddition le mois dernier de presque tout le territoire du nord-est de Kharkiv. région que les forces russes occupaient depuis de nombreux mois.

La critique signale également le problème politique intérieur croissant que les revers militaires et un plan bâclé pour mobiliser des milliers de nouvelles troupes posent maintenant à Poutine. Shoigu, 67 ans, a été ministre de la Défense pendant près d’une décennie, mais fait partie de l’équipe de direction de Poutine depuis que Poutine a été élevé à la présidence le 31 décembre 1999. Jusqu’à la guerre, Shoigu était souvent désigné comme un successeur potentiel de Poutine.

Une retraite russe plus stratégique signale un long combat à venir à Kherson

Les attaques publiques tapageuses ont brisé l’interdiction de critiquer les dirigeants militaires russes observée plus tôt dans la guerre, et soulignent la rivalité et la mauvaise coordination entre les forces disparates de la Russie sur le champ de bataille, où les opérations de la force mercenaire de Prigozhin ont parfois semblé être en désaccord. avec la stratégie et les objectifs de l’armée russe traditionnelle, selon les analystes.

Une série de vidéos circulant sur les chaînes de télégrammes pro-Kremlin jeudi a montré un groupe de plusieurs centaines de soldats russes dont les dirigeants se sont plaints qu’après avoir été mobilisés récemment, ils ont été maintenus dans des “conditions de bétail”, forcés d’acheter leur propre nourriture et ont délivré des armes qui étaient des décennies Agé de.

Un soldat du groupe avait posté une vidéo disant que son unité avait été informée qu’ils seraient bientôt envoyés combattre en Ukraine sans entraînement. Un autre a brandi un thermomètre vers la caméra, criant que de nombreuses recrues avaient de la fièvre.

Le média d’État russe RIA Novosti a rapporté jeudi que l’unité de 299 soldats serait envoyée en formation à Mulino, en Russie, citant un responsable du district militaire de l’Ouest, des commentaires qui semblaient confirmer que les hommes dans les vidéos étaient bien des soldats mobilisés. Mais d’autres rapports suggèrent que les vidéos pourraient être un effort mis en scène par les rivaux de Shoigu pour discréditer le ministre de la Défense.

La vidéo s’est largement répandue sur les réseaux sociaux après avoir été publiée par un blogueur militaire pro-Kremlin, Rybar, qui compte plus de 900 000 abonnés.

Le présentateur nationaliste pur et dur de la télévision d’État Vladimir Soloviev a lancé une nouvelle attaque contre l’armée jeudi matin, sans nommer Choïgou. Soloviev a déclaré que les rapports sur les conditions des soldats mobilisés montrés dans les vidéos « font dresser les cheveux sur la tête ».

« Les mensonges, à tous les niveaux, doivent être punis. Il est maintenant temps de dire la vérité », a-t-il déclaré jeudi sur sa chaîne YouTube, ajoutant aux allégations croissantes à la télévision d’État selon lesquelles l’armée russe a induit le public en erreur sur ses échecs dans la guerre en Ukraine tout en exagérant ses réalisations.

« Et enfin, agissez. Loi!” a déclaré Soloviev, exigeant que la Russie abatte l’ennemi. « Détruisez, avec la puissance de feu ! Ou il s’avère qu’il n’existe pas, comme les uniformes pour les soldats mobilisés.

« Quelle est l’idée géniale de l’état-major ? » il a poursuivi, ajoutant que le temps était contre la Russie dans la guerre. “Et qu’as-tu fait pendant ce temps?”

L’hiver approche en Ukraine – et une bataille d’endurance vous attend

Un blogueur militaire pur et dur, l’ancien officier du FSB Igor Girkin, qui dirige une chaîne Telegram qui a appelé à plusieurs reprises à une action militaire plus dure contre l’Ukraine, a critiqué le chef de l’état-major russe, Valery Gerasimov, et a prédit que Choïgou serait renvoyé.

Les attaques ouvertes contre l’armée dans les médias d’État signifient que la direction du ministère de la Défense “devra enfin répondre d’une grande partie de ce qu’elle a fait (ou plutôt n’a pas fait) avant et pendant la guerre”, a déclaré Girkin.

« Et cela signifie que quelqu’un sera démoli. Et quelqu’un de grand », a ajouté Girkin, se référant directement à Shoigu. Il a utilisé le surnom insultant de « contreplaqué », suggérant la faiblesse du ministre de la Défense.

“Très probablement, le principal coupable de nos brillants regroupements sera enfin reconnu comme Plywood”, a-t-il déclaré. “Il n’y a pas d’autre moyen d’expliquer cette révélation soudaine des menteurs brevetés à la télévision.”

Alors que la Russie perd du terrain dans ses territoires soi-disant annexés, le Kremlin tente de consolider son emprise politique en allant de l’avant avec des mesures administratives pour absorber les régions.

Andrei Turchak, chef du parti Russie unie de Poutine, a annoncé jeudi que le parti avait ouvert des succursales dans les régions illégalement annexées, alors que les autorités poursuivaient d’autres mesures d’absorption, notamment la délivrance de codes de plaque d’immatriculation pour les quatre régions.

Ces mesures ont été prises malgré les nouvelles sanctions économiques convenues par l’Union européenne mercredi pour punir la Russie pour les saisies territoriales illégales.

Alors que la guerre échoue, le grand maître autoritaire de la Russie se recule dans un coin

Les sanctions comprennent des interdictions d’importer de l’acier, des métaux précieux et des pierres précieuses russes, de nouvelles interdictions d’exporter des produits technologiques vers la Russie, y compris des produits utilisés dans l’aviation, et un plafond du prix du pétrole pour les livraisons russes de brut maritime vers des pays tiers. Les sanctions visaient également des membres du ministère russe de la Défense et ceux qui avaient participé à l’organisation des annexions illégales.

Poutine, s’exprimant au début d’une réunion de hauts responsables du gouvernement russe sur les questions économiques, a reconnu jeudi que certains secteurs de l’économie russe, en particulier ceux qui dépendent des exportations en Europe, étaient soumis à de fortes pressions en raison des sanctions.

“A leur tour, nos exportateurs se tournent vers d’autres marchés”, a-t-il déclaré. « Mais ce processus, bien sûr, n’est pas rapide. Il faut du temps pour construire de nouvelles chaînes coopératives et logistiques. Poutine a déclaré que les pays européens qui évitaient les produits russes étaient contraints de payer des prix plus élevés ailleurs en conséquence.

Poutine a affirmé que la production industrielle russe « se redressait progressivement » dans certaines des industries les plus durement touchées par les sanctions, comme la production automobile. Mais les données montrent que la demande des consommateurs était faible et que les ventes au détail de septembre étaient faibles.

La porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, a déclaré que Moscou redirigerait les exportations de pétrole « vers des pays qui sont prêts à une coopération normale avec nous ».

La pression sur Choïgou survient après qu’une série de commandants militaires russes ont été discrètement démis de leurs fonctions, dont Dmitri Boulgakov, vice-ministre de la Défense, qui a été remplacé la semaine dernière par Mikhail Mizintsev, qui a dirigé l’assaut brutal de la Russie contre Marioupol.

De plus, le commandant du commandement militaire occidental en difficulté, Alexander Zhuravlev, a été remplacé la semaine dernière par Roman Berdnikov. Des rumeurs sur le limogeage de Zhuravlev circulaient depuis juin.

Natalia Abbakumova de Riga, en Lettonie, a contribué à ce rapport.