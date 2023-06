Le ministre russe de la Défense fait sa première apparition publique depuis que la révolte des mercenaires a exigé son éviction

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait sa première apparition publique lundi depuis qu’un soulèvement de mercenaires a exigé son éviction, inspectant les troupes en Ukraine. Le ministère de la Défense a publié une vidéo montrant Choïgou volant dans un hélicoptère puis assistant à une réunion avec des officiers militaires au quartier général d’un quartier général militaire en Ukraine. La vidéo montrait Choïgou pour la première fois depuis que le chef du groupe Wagner, Yevgeny Prigozhin, a déclaré une « marche de la justice » vendredi soir pour évincer le ministre de la Défense, au cours de laquelle les mercenaires ont capturé la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don, puis ont marché sur Moscou. La rébellion a pris fin samedi lorsque Prigozhin a ordonné le retour de ses troupes. Le Kremlin a déclaré qu’il avait conclu un accord selon lequel le chef mercenaire se rendrait en Biélorussie et bénéficierait d’une amnistie, avec ses soldats. La mutinerie a marqué le plus grand défi lancé au président Vladimir Poutine en plus de 20 ans de règne.

The Associated Press