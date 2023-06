Le ministre russe de la Défense fait sa première apparition publique depuis l’échec de la révolte des mercenaires

Le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a fait sa première apparition publique depuis qu’un soulèvement de mercenaires a exigé son éviction, inspectant les troupes en Ukraine lundi dans une vidéo publiée par son ministère.

Il est le premier des trois puissants dirigeants russes dont les intérêts divergents ont conduit le groupe Wagner à occuper une ville russe et à marcher sur la capitale pour être vu depuis la fin de la révolte samedi. Le chef du groupe Wagner Yevgeny Prigozhin et le chef d’état-major général Valery Gerasimov n’ont également fait aucune déclaration publique depuis lors. Le président russe Vladimir Poutine n’a pas non plus fait d’apparitions publiques.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a annoncé samedi la fin du « régime antiterroriste » imposé à la capitale, au cours duquel des troupes et des véhicules blindés ont installé des points de contrôle aux abords de la ville et les autorités ont déchiré les routes menant à la ville.

Le ministère de la Défense a publié une vidéo montrant Choïgou volant dans un hélicoptère, puis assistant à une réunion avec des officiers militaires dans un quartier général militaire en Ukraine, montrant le ministre pour la première fois depuis que Prigozhin a déclaré une « marche de la justice » pour évincer le ministre de la Défense et Gerasimov. tard vendredi, au cours de laquelle les mercenaires ont capturé la ville méridionale de Rostov-sur-le-Don, puis ont marché sur Moscou.

La rébellion a pris fin samedi lorsque Prigozhin a ordonné le retour de ses troupes. Le Kremlin a déclaré qu’il avait conclu un accord selon lequel le chef mercenaire se rendrait en Biélorussie et bénéficierait d’une amnistie, avec ses soldats. La mutinerie a marqué le plus grand défi lancé au président Vladimir Poutine en plus de 20 ans de règne.

La lumière sur les étages du bâtiment forme la lettre Z, devenue dimanche un symbole de l’armée russe, dans le centre de Moscou. (Dmitri Lovetsky/Associated Press)

Où se trouve Prigozhin inconnu

On ne savait pas ce qui arriverait finalement à Prigozhin et à ses forces. Peu de détails sur l’accord ont été publiés par le Kremlin ou le président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui l’a négocié. Le sort de Prigozhin n’est pas clair depuis qu’il a quitté Rostov-on-Don dans un SUV samedi.

Avant de commencer la révolte, Prigozhin avait fustigé Shoigu et Gerasimov avec des insultes pleines de jurons pendant des mois, les attaquant pour ne pas avoir fourni suffisamment de munitions à ses troupes pendant la bataille de Bakhmut, la bataille la plus longue et la plus sanglante de la guerre.

Poutine s’est éloigné de la faille, et Choïgou et Gerasimov sont restés muets, reflétant peut-être l’incertitude quant au soutien de Poutine. Les observateurs ont déclaré qu’en ne mettant pas fin à la querelle, Poutine avait encouragé Prigozhin à augmenter considérablement les enjeux.

REGARDER | Dans le cadre de l’accord avec le Kremlin, Prigozhin ne sera pas inculpé : Le groupe Wagner se retire après une tentative de mutinerie Le groupe Wagner a été acclamé alors qu’il quittait Rostov-on-Don, en Russie, après qu’un accord ait été conclu pour mettre fin à sa tentative de renverser le président Vladimir Poutine. Le chef du groupe de mercenaires aurait été exilé en Biélorussie alors que les dirigeants occidentaux attendent une réponse militaire de Poutine.

Interrogé samedi par des journalistes pour savoir si Poutine faisait toujours confiance à Choïgou, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a répondu qu’il n’était au courant d’aucun changement dans l’attitude du président. Commentant si des changements dans la direction militaire ont été discutés lors des négociations avec Prigozhin, Peskov a répondu que les changements de personnel étaient la prérogative exclusive de Poutine en tant que commandant en chef et que ce n’était donc pas un sujet de discussion.

Les médias et les commentateurs russes ont émis l’hypothèse que Poutine pourrait remplacer Choïgou par Alexei Dyumin, le gouverneur de la région de Tula qui avait auparavant servi comme garde du corps de Poutine puis vice-ministre de la Défense. Ils ont noté que Poutine, qui évite de prendre des décisions sous pression, attendrait probablement avant d’annoncer un remaniement.

Les États-Unis avaient des renseignements selon lesquels Prigozhin avait renforcé ses forces près de la frontière avec la Russie pendant un certain temps. Cela contredit l’affirmation de Prigozhin selon laquelle sa rébellion était une réponse à une attaque contre ses campements en Ukraine vendredi par l’armée russe, qui, selon lui, a tué un grand nombre de ses hommes. Le ministère de la Défense a nié avoir attaqué les camps.

Les troupes, qui étaient déployées à Moscou samedi pour protéger la capitale de l’avancée des mercenaires, ont été retirées. Ci-dessus, les rues de Moscou sont revenues à la normale dimanche. (Alexander Zemlianichenko/Associated Press)

Le représentant américain Mike Turner, qui préside le House Intelligence Committee, a déclaré que la marche de Prigozhin sur Moscou semblait avoir été planifiée à l’avance.

« C’est quelque chose qui aurait dû être planifié pendant un temps considérable pour être exécuté de la manière dont il l’a été », a déclaré Turner sur CBS. Affronter la nation.

Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a qualifié les événements du week-end d ‘ »extraordinaires », rappelant qu’il y a 16 mois, Poutine semblait sur le point de s’emparer de la capitale de l’Ukraine et qu’il doit maintenant défendre Moscou contre les forces dirigées par son ancien protégé.

« Je pense que nous avons vu plus de fissures émerger dans la façade russe », a déclaré Blinken sur NBC. Rencontrer la presse.

REGARDER | Qui est Evgueni Prigojine ? Yevgeny Prigozhin : d’allié de Poutine à adversaire Yevgeny Prigozhin était l’un des principaux alliés du président russe Vladimir Poutine, jusqu’à ce qu’il dirige ce qui est décrit comme une tentative de mutinerie. David Common de CBC explique comment Prigozhin est passé de l’un des plus grands alliés de Poutine à un adversaire public.

« Il est trop tôt pour dire exactement où ils vont et quand ils y arrivent, mais nous avons certainement toutes sortes de nouvelles questions auxquelles Poutine devra répondre dans les semaines et les mois à venir. »

Des hélicoptères et un avion auraient été abattus

On ne savait pas encore ce que les fissures ouvertes par la rébellion de 24 heures signifieraient pour la guerre en Ukraine. Mais cela a entraîné le retrait du champ de bataille de certaines des meilleures forces combattant pour la Russie : les troupes de Wagner, qui avaient montré leur efficacité en remportant la seule victoire terrestre du Kremlin depuis des mois, à Bakhmut, et des soldats tchétchènes envoyés pour les arrêter à l’approche. à Moscou.

L’avancée rapide et largement sans opposition des forces de Wagner a également révélé les vulnérabilités des forces de sécurité et militaires russes. Les soldats mercenaires auraient abattu plusieurs hélicoptères et un avion de communication militaire. Le ministère de la Défense n’a fait aucun commentaire.

Sur cette photo tirée d’une vidéo publiée lundi par le ministère russe de la Défense, le ministre de la Défense Sergei Shoigu, à droite, et Yevgeny Nikiforov, le commandant du district militaire ouest, parlent à bord d’un hélicoptère militaire en route pour inspecter un poste de commandement à un lieu non divulgué de l’Ukraine. (Service de presse du ministère russe de la Défense/Associated Press)

Le chef de la politique étrangère de l’UE, Josep Borrell, s’adressant aux journalistes avant de présider une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg, où ils discuteront d’un soutien accru à l’Ukraine, a déclaré que la révolte montrait que la guerre « faisait craquer le système politique russe ».

« Le monstre que Poutine a créé avec Wagner, le monstre le mord maintenant », a déclaré Borrel. « Le monstre agit contre son créateur. Le système politique montre des fragilités et le pouvoir militaire se fissure. »