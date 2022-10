Le ministre russe de la Défense devrait se tirer une balle dans la tête, l’allié de Poutine fait rage alors que le bombardement ukrainien écrase les envahisseurs humiliés

Les marionnettes furieuses de POUTINE ont exhorté le ministre russe de la Défense à se suicider après que le contre-blitz ukrainien ait écrasé les troupes humiliées.

Le général Sergei Shoigu est sous le feu après avoir subi une série de défaites sur le champ de bataille et affiché une stratégie lente.

Le copain proche de Poutine et ministre de la Défense, Sergueï Choïgou, a reçu l’ordre de se tirer une balle pour ses échecs en première ligne Crédit : AP

L’avancée fulgurante des troupes ukrainiennes a déconcerté et alarmé la Russie Crédit : AFP

Kirill Stremousov, nommé chef de Kherson, a visé Choïgou dans une vidéo explosive 1 crédit : East2West

Les soldats russes ont jeté leurs armes et fui face à la contre-offensive de l’Ukraine, abandonnant des pans de territoire qu’ils avaient précédemment saisis.

Et les pertes extraordinaires ne sont pas passées inaperçues auprès des responsables furieux du Kremlin.

Les hommes du président Zelensky ont fait des gains significatifs dans la ville portuaire de Kherson – la seule capitale provinciale capturée depuis le 24 février qui est toujours sous contrôle russe.

Les troupes russes ont reçu l’ordre de battre en retraite et de “se regrouper pour rassembler leurs forces”, bien que Poutine l’ait annoncée comme indépendante la semaine dernière.

Le despote a signé des décrets reconnaissant Kherson et Zaporizhzhia comme des États indépendants, ouvrant la voie à leur annexe.

Il a nommé Kirill Stremousov à la tête de la soi-disant République populaire de Kherson, qui a utilisé sa nouvelle plate-forme pour dénoncer les échecs du général Choïgou.

C’est une rupture significative entre les responsables alors que le chef fantoche a réprimandé l’un des alliés les plus proches de Poutine.

Dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux, Stremousov a fulminé : “Beaucoup de gens disent que le ministre de la Défense, en tant qu’officier qui a laissé cela arriver, pourrait se tirer une balle.

“Mais vous savez quoi, le mot ‘officier’ n’est pas familier pour certaines personnes.”

L’assassinat du chef militaire suggère que les hommes de main de Poutine s’effondrent sous la pression des succès de l’Ukraine.

Stremousov a déclaré que Kherson n’était pas à gagner dans le clip de quatre minutes, insistant sur le fait que sa défense était “sous clé”.

Mais à la suite de plusieurs retraites embarrassantes, il a attiré l’attention sur les hauts gradés militaires, les décrivant comme “des généraux et des pillards inutiles et corrompus”.

Le commentaire explosif d’un initié du Kremlin a laissé l’Occident remettre en question la solidarité entre les hommes de Poutine alors que l’invasion faiblit.

Le général Shoigu a déjà été blâmé pour ses tactiques dépassées, sa mauvaise planification et son organisation désordonnée depuis le début de la guerre en Ukraine.

Les pertes de batailles clés à Kyiv, Kharkiv, Lyman et dans la région de Kherson n’ont fait qu’amplifier les critiques à l’encontre du chef militaire.

Il a été condamné pour avoir envoyé de misérables soldats mobilisés au front avec seulement des fusils rouillés et des chars vieux de 60 ans.

agitant des drapeaux blancs

Et l’armée russe a été ridiculisée pour avoir envoyé des troupes en fer blanc – vieillissantes, inaptes et non entraînées – sur la ligne de front.

Stremousov a pris la parole lorsque l’Ukraine a annoncé que son armée avait repris près de 3 000 km2 de terres à la Russie.

Le président Volodymyr Zelensky a déclaré mercredi soir dans un discours que Novovoskresenske, Novohryhorivka et Petropavlivka au nord-est de la ville de Kherson avaient été “libérées”.

Des images remarquables sont apparues montrant des défenseurs ukrainiens esquivant de manière spectaculaire un barrage de bombardements russes alors qu’ils chargeaient à travers champs vers Kherson dans des voitures.

Selon les renseignements militaires britanniques, ils ont réussi à faire reculer la Russie de 12 milles au sud.

Pendant ce temps, d’autres images de la ligne de front montrent des soldats russes se rendant avec un drapeau blanc flottant de leur char sur le front de Kherson.

Cela survient après qu’un responsable américain a révélé que l’Ukraine pourrait reprendre la Crimée – annexée par la Russie en 2014 – si elle continue à reprendre du territoire à ce rythme.

La prochaine étape pour les forces de Kyiv est une offensive potentiellement à trois volets vers le sud, rapporte le journal.

La source a déclaré au Telegraph : “La reprise de la Crimée par l’Ukraine est désormais une possibilité distincte et ne peut plus être écartée.

“Il est clair que la Russie n’a plus la capacité ou la volonté de défendre des positions clés, et si les Ukrainiens réussissent dans leur objectif de reprendre Kherson, alors il y a une possibilité très réelle qu’elle puisse finalement reprendre la Crimée.”

Le général Shoigu a été fortement critiqué pour ses tactiques dépassées et ses stratégies aléatoires Crédit : AP