Le ministre roumain de la Défense démissionne et évoque un problème avec le président

BUCAREST, Roumanie (AP) – Le ministre roumain de la Défense, Vasile Dincu, a démissionné lundi, invoquant des difficultés à travailler avec le président du pays qui est également chef des forces armées du pays de l’OTAN.

La démission de Dincu intervient une semaine après avoir suscité la controverse en suggérant que la seule chance de paix de l’Ukraine serait de négocier avec la Russie, contrairement à la position officielle de la Roumanie.

Dincu, membre du parti social-démocrate (PSD) au pouvoir qui occupe le poste de gouvernement de coalition depuis près d’un an, a déclaré sur Facebook qu’il avait envoyé sa lettre de démission au président Klaus Iohannis et au Premier ministre Nicolae Ciuca.

La Roumanie, membre de l’Union européenne et de l’OTAN qui borde l’Ukraine déchirée par la guerre, est devenue un allié occidental de plus en plus important depuis que la Russie a envahi l’Ukraine le 24 février, et héberge des groupements tactiques multinationaux et des systèmes de défense aérienne pour l’alliance de sécurité des 30 nations.

Dincu a expliqué sa décision de démissionner comme nécessaire pour éviter d’entraver la prise de décision dans les programmes militaires et “pour ne pas bloquer un certain nombre de projets absolument nécessaires au fonctionnement optimal” du ministère de la Défense et de l’armée.

Aucun ministre par intérim ou successeur n’a encore été annoncé.

Marcel Ciolacu, le chef du PSD, a déclaré lundi qu’il avait demandé au Premier ministre sortant Ciuca, ancien ministre de la Défense, d’intervenir par intérim “parce que la Roumanie est obligée d’assurer la stabilité sur le flanc oriental de l’OTAN”.

Presse associée, La presse associée