Vasile Dincu a subi des pressions après avoir suggéré que Kiev pourrait devoir faire des concessions pour parvenir à un accord de paix avec la Russie

Le ministre roumain de la Défense, Vasile Dincu, a remis sa démission lundi après avoir subi un contrecoup pour avoir publiquement suggéré que l’Ukraine pourrait devoir céder certains territoires afin de mettre fin au conflit militaire en cours avec la Russie.

Dincu a annoncé qu’il se retirerait sur sa page Facebook, déclarant qu’il pensait qu’il lui serait impossible de collaborer avec le président Klaus Iohannis, qui avait vivement réprimandé son appel à des pourparlers de paix entre Moscou et Kiev.

“Je considère qu’il est nécessaire de me retirer de ce poste afin de ne porter aucun préjudice aux processus et programmes de prise de décision qui nécessitent une fluidité tout au long de la chaîne de commandement”, Dincu a écrit, ajoutant qu’il est reconnaissant au Premier ministre Nicolae Ciuca et s’est engagé à soutenir les futures initiatives du Premier ministre en tant que sénateur, un poste qu’il conservera au parlement roumain.

Plus tôt ce mois-ci, Dincu a déclaré lors d’une interview télévisée qu’il devrait y avoir un “négociation internationale” d’un accord de paix entre Kiev et Moscou qui impliquerait “les pays du monde, l’OTAN et les États-Unis.”

Il a expliqué que le gouvernement ukrainien n’est pas en mesure d’ouvrir des pourparlers de lui-même puisque ses dirigeants politiques “ne peut pas se permettre d’assumer la perte de territoires”, ce qui serait “suicide politique” pour Kiev.

Il a noté que la Russie possédait « tout le nécessaire pour poursuivre les hostilités » et a insisté sur le fait que ce serait “idéal” parvenir le plus tôt possible au stade des négociations, notant que “même si cela se termine par un conflit gelé, les négociations apporteraient encore plus d’avantages que ce qui se passe actuellement, la destruction de vies humaines, de valeurs matérielles.”















Ses commentaires ont suscité l’indignation de la coalition gouvernementale au pouvoir en Roumanie et du président Iohannis, qui ont souligné que seule l’Ukraine a le droit de décider quand et avec qui négocier.

Kiev a répondu à la suggestion du ministre de la Défense en déclarant que l’Ukraine était disposée à négocier avec les pays occidentaux sur un seul sujet : l’adhésion du pays à l’OTAN. « La Russie est redondante dans ces négociations », a déclaré le chef du parti au pouvoir en Ukraine, David Arakhamia.

Pendant ce temps, quelque 4 700 soldats américains de la 101e division aéroportée de l’armée américaine – considérée comme l’une des unités de combat les plus élitistes de Washington – ont été déployés en Roumanie près de la frontière ukrainienne pour mener des jeux de guerre simulant un conflit armé avec la Russie. Selon les informations de CBS News sur le site, l’unité est prête à entrer en Ukraine “si ordonné de le faire,” si les combats entre Moscou et Kiev s’intensifient et “Les partenaires de l’OTAN sont menacés.”