Le ministre rôti sur l’exemption de quarantaine «totalement injuste» pour les patrons à l’étranger

Un ministre SQUIRMING a été grillé ce matin à cause d’une nouvelle échappatoire gouvernementale permettant aux dirigeants étrangers de sauter la quarantaine.

Énervée, Anne Marie Trevelyan a eu du mal à défendre l’exemption « totalement injuste » – tandis que les Britanniques fatigués du verrouillage restent liés par des restrictions.

Downing Street insiste sur le fait que la renonciation ne concernera que les patrons qui se lancent dans des accords qui pourraient sauver ou créer plus de 500 emplois au Royaume-Uni.

Mais le présentateur furieux de LBC, Nick Ferarri, a fulminé: « Des parents et des parents en deuil qui sont obligés de s’absenter du travail pour s’occuper d’enfants qui s’isolent d’eux-mêmes regardent un homme d’affaires arriver et éviter les réglementations de quarantaine. »

La ministre de l’Énergie, Mme Trevelyan, a répondu : « Comme je l’ai dit, il est très important que notre économie puisse croître… »

Ferrari intervint : « C’est très important d’aller aux funérailles d’un grand-parent, monsieur le ministre. »

Une Mme Trevelyan visiblement agitée a déclaré: « Absolument et il y a des limites beaucoup moins strictes.

« Mais en ce qui concerne, j’entends absolument ce que vous dites, ceux qui viennent d’autres pays, il y a encore des limites. Notre mission est en fait juste… »

Ferrari intervint à nouveau : « Juste pour que je sache, sous un gouvernement conservateur, un homme d’affaires est plus important que d’assister aux funérailles de votre grand-mère.

Mme Trevelyan a déclaré: « Nous avons une multitude d’exigences à équilibrer, comme vous le savez, le gouvernement est une machine complexe. Et surtout, nous voulons nous assurer… »

Il a fait suite à une vague de colère hier lorsque le gouvernement a annoncé les changements de règles.

La légende du foot Gary Neville a répliqué que « nous apportons tous de la valeur à l’économie » – et a suggéré que cela laissait les restrictions actuelles en lambeaux.

Il a tweeté : « Ça y est. Faites ce que vous voulez tout le monde. C’est fini… Nous apportons tous de la valeur à l’économie ! »

Angela Rayner du Labour s’est entassée pour qualifier l’exemption de « gifle offensive au visage » qui « tourne en dérision les sacrifices du peuple britannique ».

Les cadres devront toujours se faire tester et prouver qu’ils valent la peine d’être exemptés – définis comme ayant 50% de chances de sauver ou de créer 500 emplois.

Le secrétaire aux Transports assiégé, Grant Shapps, a déclaré aux députés: « À mon avis, si cela aide des milliers de personnes à trouver et à conserver un emploi, cela en vaut la peine. »

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: « La protection de la santé publique est notre priorité numéro un et c’est pourquoi ces exemptions ne s’appliqueront que dans des circonstances vraiment exceptionnelles.

« De nombreux autres pays ont introduit des exemptions similaires et il est important que le public britannique ne perde pas des investissements majeurs potentiels et de nouveaux emplois à la suite de cela. »

Le Department for Business a déclaré: « Cette exemption est conçue pour permettre une activité qui crée et préserve des emplois et des investissements au Royaume-Uni, tout en prenant des mesures pour garantir que les risques pour la santé publique sont minimisés. »

Le patron de l’Institut des affaires économiques, Mark Littlewood, a arraché l’exemption.

Il a fustigé: « Cela ressemble étrangement à une règle unique pour les riches et des règles plus strictes et plus dures pour tout le monde. Soit ça, soit c’est une recette pour le copinage bureaucratique.

« Qui à Whitehall va déterminer si un voyage d’affaires est susceptible de créer ou de protéger 500 emplois basés au Royaume-Uni d’ici deux ans ?

« Ces nouvelles lois absurdes et bizarres sont une preuve supplémentaire de la nécessité de mettre rapidement fin à toutes les restrictions de verrouillage. »