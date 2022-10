Le ministre revendique la faiblesse de la livre sterling alors que les touristes américains dépensent plus

Un haut responsable du gouvernement de Liz Truss a déclaré que la baisse de la valeur de la livre n’était “pas entièrement mauvaise”, affirmant qu’elle avait entraîné une augmentation du nombre de touristes américains venant en Grande-Bretagne et dépensant pour des produits de luxe.

La livre sterling a chuté à un plus bas historique de 1,03 $ par rapport au dollar américain à la suite de la mauvaise réception de la semaine dernière, bien qu’elle ait depuis remonté à 1,12 $ après que la Banque d’Angleterre a versé 65 milliards de livres sterling pour stabiliser les marchés.

Mais il reste près de 30 % en baisse par rapport à sa valeur de 1,42 $ au printemps 2021 et environ 35 % en baisse par rapport à son sommet d’avant le Brexit de 1,71 $ en 2014.

L’effondrement de la valeur de la livre sterling fait du Royaume-Uni une destination nettement moins chère pour les Américains, tout en augmentant le prix des biens importés pour les consommateurs britanniques.

Un ministre du cabinet a déclaré à The Independent que des preuves anecdotiques provenant de magasins du West End de Londres suggéraient que les riches touristes américains augmentaient la fréquence de leurs visites au Royaume-Uni et dépensaient plus librement lorsqu’ils venaient.

“Ce n’est pas si mal de la fourrière”, a déclaré le ministre. “Vous entendez qu’il y a une énorme augmentation des achats de bijoux auprès des Américains. Tout leur semble bon marché maintenant.

“Les magasins de la Cinquième Avenue verront leur commerce plonger.”

S’exprimant lors d’une conférence conservatrice à Birmingham dominée par les retombées du mini-budget de la semaine dernière, le ministre a reconnu que la présentation du paquet de 45 milliards de livres sterling de cadeaux fiscaux avait été mal gérée.

Mais la députée a insisté sur le fait que la Première ministre Liz Truss a encore le temps de convaincre les électeurs et les députés rebelles en montrant que son approche peut générer de la croissance dans le délai serré des élections prévues en 2024.

Les sondages d’opinion montrant des avances étonnantes allant jusqu’à 33 points pour le parti travailliste de Keir Starmer à la suite du budget étaient “mous” et pourraient être inversés dans les 20 ou 24 mois restants avant les élections, a déclaré le ministre.

“On s’est trompé sur la présentation, on aurait dû expliquer davantage ce qu’on allait faire sur les dépenses et la réforme en même temps”, a déclaré le ministre.

«Mais le plan de base est bon. Nous n’avons pas le choix. Il faut que ça marche dans deux ans, il faut parier que ça marchera.

Le ministre a suggéré que les prévisions officielles pourraient sous-estimer les impacts positifs des mesures du chancelier Kwasi Kwarteng, car les experts du Trésor et du Bureau de la responsabilité budgétaire ne tiennent pas suffisamment compte des changements de comportement, tels que les personnes bien rémunérées travaillant plus longtemps si leurs impôts sont réduits.

“L’orthodoxie du Trésor et de l’OBR est un problème”, a déclaré le ministre. «Ils n’ont jamais accordé de crédit à la façon dont les réductions d’impôts peuvent augmenter les revenus.

“Cela aurait pu faire partie de la réflexion sur le retard du rapport de l’OBR. Ils ne seront pas d’accord pour dire que cela peut se payer tout seul.