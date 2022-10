Le ministre rejette l’accord Rogers-Shaw et fixe les conditions de la vente de Freedom Mobile – Kelowna Capital News

Le ministre de l’Industrie, François-Philippe Champagne, a déclaré qu’il n’approuverait pas l’entente proposée entre Rogers Communications Inc. et Shaw Communications Inc., bien qu’il ait laissé la porte ouverte à une entente révisée.

La fusion proposée de 26 milliards de dollars aurait signifié le transfert en gros des licences de spectre sans fil de Shaw à Rogers, ce qui nécessite l’approbation de Champagne.

“Aujourd’hui, j’ai officiellement refusé cette demande”, a-t-il déclaré mardi soir. “Ma décision clôt officiellement ce chapitre de la transaction proposée à l’origine.”

La propriété de Freedom Mobile par Shaw a été largement considérée comme le principal obstacle à l’approbation de l’accord, et Vidéotron, basé à Montréal, a accepté plus tôt cette année de l’acheter pour 2,85 milliards de dollars.

Mais Champagne dit qu’avant d’approuver l’accord de Vidéotron, il a besoin de deux concessions spécifiques.

Il dit que Vidéotron devrait accepter de conserver les licences sans fil de Freedom pendant au moins 10 ans.

“Nous ne voulons pas que quelqu’un retourne ces licences, nous voulons qu’ils y soient à long terme”, a-t-il déclaré.

Deuxièmement, il a dit qu’il « s’attendrait à voir » les prix des services sans fil en Ontario et dans l’Ouest canadien baisser d’environ 20 %, les mettant en conformité avec les offres québécoises actuelles de Vidéotron.

Champagne n’a pas précisé si une vente réussie de Freedom Mobile signifierait que l’accord Rogers-Shaw pourrait encore être approuvé. Il a déclaré que ses conditions pour le transfert de licence de Freedom étaient claires.

«Il y a un chapitre qui est fermé – Shaw-Rogers, c’est fermé. Il y a un nouveau chapitre qui s’ouvre.

En plus de l’approbation de Champagne, l’entente Rogers-Shaw nécessitait le feu vert du commissaire à la concurrence et du CRTC.

Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes a offert son approbation conditionnelle pour la partie radiodiffusion de l’entente en mars.

Une médiation est prévue plus tard cette semaine entre le commissaire de la concurrence et Rogers et Shaw. Le Bureau de la concurrence tente de bloquer la fusion, affirmant que la vente de Freedom Mobile ne va pas assez loin pour éliminer ses craintes que les factures de télécommunications augmentent dans un contexte de concurrence réduite.

L’approbation de Champagne est requise pour tout transfert de licence de spectre.

