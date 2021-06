Le ministre réitère l’avertissement que le Royaume-Uni pourrait agir unilatéralement sur le Brexit

Le ministre du Brexit a risqué d’attiser davantage les tensions avec l’UE après avoir de nouveau suggéré que le Royaume-Uni pourrait prolonger unilatéralement un « délai de grâce » pour les contrôles des marchandises en Irlande du Nord.

Lord Frost a déclaré aux députés qu’il y avait eu peu de progrès dans les pourparlers visant à mettre fin au conflit sur l’accord de Boris Johnson sur le Brexit. Il a ajouté : « De toute évidence, nous préférerions trouver des voies négociées pour aller de l’avant si nous le pouvons. Si ce n’est pas possible… d’autres options restent sur la table.

Les responsables britanniques et européens sont en pourparlers pour résoudre le différend avant que le système actuel ne s’arrête à la fin de ce mois.

Lord Frost a déclaré aux députés qu’une suggestion britannique selon laquelle les deux parties acceptent une prolongation était jusqu’à présent restée dans l’oreille d’un sourd.

Il a accusé l’UE de s’en tenir à une position « très puriste » et a risqué d’intensifier la guerre des mots sur la question en semblant blâmer le bloc.

conseillé Inside Politics: Boris Johnson exhorté à faire la vérité sur l’accord avec l’Australie Fuite de Dominic Cummings – en direct: Boris Johnson ‘a appelé Hancock f *****g désespéré et prévoit d’arrêter d’ici 2026’ Tarifs supprimés immédiatement sur le bœuf et l’agneau australiens, faisant craindre que les agriculteurs ne soient envoyés «au mur»

« Il me semblerait dommage de rendre encore plus cette négociation très complexe et tendue », a-t-il déclaré.

Ses commentaires sont venus alors qu’il témoignait devant le comité des affaires d’Irlande du Nord de la Chambre des communes.

Les politiciens du DUP ont affirmé que la partie de l’accord de M. Johnson sur le Brexit, connue sous le nom de protocole d’Irlande du Nord, risquait la paix dans la province.

Ils préviennent que cela place effectivement une frontière le long de la mer d’Irlande, séparant l’Irlande du Nord du reste du Royaume-Uni.

Le protocole a été conclu entre les deux parties dans le but d’éviter une frontière dure sur l’île d’Irlande, elle-même considérée comme une menace possible pour le processus de paix.

Il a été soutenu par M. Johnson et ses ministres, bien qu’il ait été rejeté par son prédécesseur Theresa May qui a averti que ce serait une menace pour l’intégrité structurelle du Royaume-Uni.

Lord Frost a déclaré au comité que le protocole nécessitait le consentement de toutes les parties en Irlande du Nord, au milieu des craintes d’un retour à la violence alors que la saison des marches loyalistes débute sérieusement le mois prochain.

« Comme le Premier ministre l’a dit, nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour nous assurer de soutenir le processus de paix. Le protocole dépend du consentement, il est très difficile de fonctionner s’il n’y a pas le consentement et la volonté d’une partie de l’opinion nord-irlandaise. »

Dans des commentaires qui feront sourciller sur le continent, il a déclaré : « Dans les circonstances où la politique est si délicate, et nous disons tous que nous essayons de soutenir l’accord du Vendredi saint, et de croire l’UE sur parole, ce serait semble raisonnable de regarder ces choses d’une manière plus raisonnable. »