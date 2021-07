Le ministre refuse de dire si le PM avait « tort » de prétendre que le lien entre Covid et une maladie grave « avait été rompu »

Nadhim Zahawi a refusé de dire si Boris Johnson avait « tort » de prétendre que le lien entre les cas de Covid, la maladie grave et les décès avait été « rompu » par le programme de vaccination.

Interrogé à plusieurs reprises, le ministre des Vaccins n’a pas répété la remarque, mais a également tenté d’insister sur le fait que le Premier ministre n’avait pas induit les députés en erreur – bien que le conseiller scientifique en chef ait déclaré que le lien n’avait pas été « rompu ».

Cela survient après que le secrétaire à la Santé nouvellement nommé, Sajid Javid, a admis que les cas quotidiens pourraient dépasser 100 000 en été, mais le gouvernement devrait s’en tenir au plan d’assouplissement des restrictions Covid restantes le 19 juillet.

S’exprimant mercredi lors des questions du Premier ministre, M. Johnson a déclaré au député qu’il était « certainement vrai » qu’il y avait une « vague de cas » en raison de l’impact de la variante Delta identifiée pour la première fois en Inde.

Tentant de défendre la position du gouvernement, il a ajouté : « Les scientifiques sont également absolument clairs sur le fait que nous avons rompu le lien entre l’infection et la maladie grave et la mort. Actuellement, il n’y a qu’un 30e des décès que nous voyions à une position équivalente dans les vagues précédentes de cette pandémie ».

Cependant, deux jours seulement avant de faire cette remarque, le conseiller scientifique en chef Sir Patrick Vallance a déclaré lors d’une conférence de presse n ° 10 que les vaccins avaient « affaibli » le lien entre les cas et les hospitalisations, mais a souligné qu’il ne s’agissait « pas d’un lien complètement rompu, et nous connaîtra toujours une augmentation des hospitalisations ».

Interrogé à plusieurs reprises sur la question de savoir si M. Johnson avait « tort » de faire cette remarque à la Chambre des communes, M. Zahawi a déclaré au Andrew Marr de la BBC programme : « Le Premier ministre convient avec son conseiller scientifique principal et son conseiller médical principal que nous avons fortement affaibli le lien à travers le programme de vaccination ».

Il a également répondu « non » lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre avait ensuite induit les députés en erreur en suggérant que le lien avait été « rompu », ajoutant : « Nous dansons sur la tête d’une épingle ici.

« Ce que le Premier ministre disait, c’est qu’il examine les données quotidiennement et si vous regardez où nous en sommes aujourd’hui en termes de nombre de cas et ce qui se passe dans les hôpitaux, c’est un aspect très différent [than earlier in year]. «

M. Zahawi a poursuivi: «En fin de compte, le Premier ministre convient avec son conseiller scientifique en chef que nous avons gravement affaibli ce lien et vous le voyez dans les chiffres – nous devons être prudents.

Le ministre a également révélé que M. Johnson assisterait lundi à une conférence de presse n ° 10, où une décision finale sur l’assouplissement de la grande majorité des restrictions de Covid en Angleterre devrait être annoncée.

Il a déclaré que des directives seraient également publiées, « sur des choses comme le port de masques, on s’attend à ce que les gens portent des masques à l’intérieur, dans des endroits bondés, dans les transports publics. Il y a à la fois une responsabilité personnelle et une responsabilité d’entreprise ».