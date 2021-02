Le ministre préoccupé par la page NORTH SHORE MUMS après sa fermeture en raison d’une panne de courant sur Facebook

Daily Mail Australie:

«Voilà pour l’engagement de Facebook en faveur de la liberté d’expression.

« Nous sommes étonnés par ce mouvement incendiaire qui est une tentative flagrante et maladroite d’essayer d’intimider le gouvernement australien afin qu’il édulcorait les dispositions du code de l’ACCC.

«Nous sommes convaincus que les politiciens de Canberra restent fermes et appellent Facebook le bluff en adoptant la législation inchangée et en la faisant respecter à la lettre.

Neuf:

« Il est regrettable que Facebook ait adopté cette position et cela nous empêchera en effet de partager nos nouvelles et nos informations de qualité avec les Australiens. Personne ne profite de cette décision car Facebook sera désormais une plate-forme pour que la désinformation se propage rapidement sans équilibre. Cette action prouve une fois de plus leur position de monopole et leur comportement déraisonnable », a déclaré un porte-parole.

« Mais la déclaration d’aujourd’hui ne signifie pas que Facebook n’aura pas à se conformer au code proposé par le gouvernement fédéral. La valeur a déjà été transférée et Facebook a bénéficié de notre contenu depuis de nombreuses années. Nous devrions pouvoir accéder à leur plate-forme de monopole et avoir le droit de monétiser notre contenu en conséquence.

« Nous avons négocié de bonne foi avec Facebook et nous restons disposés à conclure avec eux un accord qui fournisse un résultat mutuellement avantageux et garantisse que des informations de qualité sont disponibles pour tous les Australiens sur leur plate-forme. »

ABC:

«ABC News est le premier service d’information numérique d’Australie et le média d’information le plus fiable du pays», a déclaré le directeur général David Anderson.

«Les services de nouvelles numériques d’ABC resteront toujours gratuits et accessibles à tous les Australiens sur le site Web d’ABC et via l’application ABC News, fournissant des nouvelles, des informations et des analyses indépendantes et fiables.

« Malgré des problèmes clés tels que la pandémie de COVID-19 ayant des effets continus sur tous les Australiens, Facebook a aujourd’hui supprimé des nouvelles et des sources d’informations importantes et crédibles de sa plate-forme australienne.

«Nous allons poursuivre nos discussions avec Facebook aujourd’hui suite à ce développement.»