Un pasteur chrétien a intenté une action en justice fédérale contre la présidente Nancy Pelosi et le vice-président Kamala Harris après que sa demande d’organiser une veillée du Vendredi saint sur le terrain du Capitole a été rejetée.

Il allègue que le déni l’empêche d’exercer son droit à la liberté d’expression, les barricades créant essentiellement une «zone de non-parole».

Patrick Mahoney, un révérend presbytérien de Virginie, a déclaré dans sa plainte de mardi que sa tradition de plus de 30 ans de tenir le service sur la terrasse inférieure ouest avait été refusée cette année par le département de police de Capitol Hill.

À la suite de l’insurrection au Capitole le 6 janvier, les trottoirs et les terrains entourant le Capitole ont été clôturés dans le but de maximiser la sécurité.

Les clôtures en acier et les barrages routiers autour du complexe ont finalement été enlevés la semaine dernière – plus de deux mois après les émeutes meurtrières. Mais une couche intérieure de barricades restera pour l’instant autour du bâtiment du Capitole.

La première page de la plainte déposée mardi répertorie Nancy Pelosi, Kamala Harris et la police du Capitole américaine comme accusés, ainsi que le sergent d’armes du Capitole.

Mahoney s’est présenté le 2 février pour le service du Vendredi saint, qui aurait eu lieu le 3 avril, mais on lui a dit que l’escrime faisait partie du facteur déterminant de la raison pour laquelle il n’était pas en mesure de tenir la veillée sur place. La date officielle de rejet était le 24 mars.

Dans le procès, le pasteur affirme qu’il a tenu la veillée au même endroit pendant des années – y compris en 2020, lorsqu’il a travaillé avec la police du Capitole pour s’assurer qu’il suivait les directives mises en place pour COVID-19.

«Le refus total par les défendeurs des processus d’autorisation sur un forum public traditionnel est également inadmissible parce qu’ils agissent comme une restriction préalable à la parole», lit-on dans la poursuite.

Le procès nomme la présidente Nancy Pelosi, la vice-présidente Kamala Harris, la commission de police du Capitole des États-Unis, le sergent d’armes Karen H.Gibson comme accusés dans l’affaire.

MAINTENANT ET PUIS: Les clôtures en acier qui avaient été érigées autour du complexe du Capitole américain ont été enlevées la semaine dernière – plus de deux mois après les émeutes meurtrières du 6 janvier

Une carte de la zone du Capitole montre en vert où se trouvaient les clôtures précédentes et en bleu où les clôtures existantes restent

« En fermant les trottoirs et les espaces publics autour du Capitole, y compris le Lower Western Terrace que le demandeur cherche à utiliser, les défendeurs ont effectivement créé une zone de non-parole autour du Capitole des nations. Les accusés empêchent toute activité du Premier Amendement sur / dans ces zones, même si aucune menace spécifique pour le Capitole n’a été identifiée dans la justification.

«Le demandeur est un homme de Dieu pacifique et se sent appelé à prier pour les États-Unis», indique la plainte. « Il veut le faire au même endroit où l’insurrection tentée et ratée a eu lieu. Le demandeur dénonce fermement la conduite criminelle des émeutiers le 6 janvier 2021 et crie contre la violence et les pertes en vies humaines qui ont eu lieu ce jour fatidique de l’histoire de ce pays.

La police du Capitole a confirmé la semaine dernière que les clôtures sur le périmètre extérieur du complexe avaient été démolies et que les rues locales à proximité avaient rouvert. La clôture autour de l’anneau intérieur du bâtiment du Capitole est toujours présente

Les cordes de fil de fer rasoir au sommet de la clôture restante ont également été retirées. Le périmètre intérieur de la clôture, qui se trouve directement autour du bâtiment du Capitole, restera en place pendant que les autorités et les législateurs continueront d’essayer et d’élaborer un plan de sécurité à long terme.

Mahoney, un militant anti-avortement, a dénoncé les émeutiers qui ont pris d’assaut le Capitole le 6 janvier tout en affirmant ses espoirs de « prier pour une guérison pour les États-Unis » après la saison électorale tumultueuse.

Dans la poursuite, le pasteur affirme qu’il a tenu la veillée au même endroit pendant des années – y compris en 2020, lorsqu’il a travaillé avec la police du Capitole pour s’assurer qu’il suivait les directives mises en place pour COVID-19

« Le demandeur affirme qu’il ne constitue pas une menace pour la sécurité nationale des États-Unis, ni de la Chambre des représentants, ni du Sénat, ni du département de police du Capitole et de leurs officiers, ni du Capitole et / ou des terrains environnants. Le demandeur veut seulement s’acquitter de son obligation envers Dieu tout-puissant en priant pour une guérison pour les États-Unis, tous nos dirigeants élus, le peuple de cette nation et pour les défendeurs dans cette action.

Le procès indique que lors des discussions avec la police du Capitole pour l’obtention du permis, Mahoney s’est vu offrir « un site alternatif pour la veillée du Vendredi saint sur le côté ouest du Capitole par une grande statue d’Ulysse S. Grant.

Mahoney « a refusé parce que cet endroit est plus éloigné du Capitole et des législateurs », selon la plainte.

Mahoney s’est rendu sur Twitter pour annoncer le procès et partager une série de publications y relatives

Le Center for American Liberty, les cabinets d’avocats Chavez-Ochoa et le Dhillon Law Group représentent Mahoney à ce sujet.

« Refuser à un ministre et à des paroissiens fidèles la possibilité de prier en dehors du Capitole américain est insondable et viole les garanties du premier amendement pour les forums publics traditionnels », a déclaré Harmeet K.Dhillon, PDG du Center for American Liberty, dans un communiqué de l’organisation à but non lucratif.

Mahoney et l’organisation à but non lucratif sollicitent une ordonnance de non-communication temporaire et une injonction préliminaire du tribunal exigeant que la terrasse et la pelouse de Lower Western soient ouvertes à l’expression.