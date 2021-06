Le PORTUGAL a critiqué la décision du Royaume-Uni de le placer sur la « liste orange » dans un nouveau coup dur pour les vacanciers britanniques.

Les ministres du pays ont déclaré qu’il était difficile de saisir la logique derrière la rétrogradation, la qualifiant d' »injuste et totalement inadéquate ».

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières mises à jour

Le Portugal a été inscrit sur la liste orange aujourd’hui Crédit : AFP

Passagers à l’aéroport d’Heathrow aujourd’hui au milieu des changements apportés au système de feux de circulation Crédit : Nigel Howard

Le Portugal a été relégué aujourd’hui sur la liste orange de la Grande-Bretagne après que les ministres ont sonné l’alarme au sujet d’une nouvelle « mutation népalaise » inquiétante de la variante indienne détectée dans le hotspot des vacances.

Le secrétaire aux Transports Grant Shapps a envoyé cet après-midi des milliers de plans de voyage en fumée en conseillant aux Britanniques de NE PAS se rendre dans la destination populaire – et en obligeant les passagers de retour à s’isoler à partir de 4 heures du matin mardi prochain.

Après que l’annonce a été rendue publique, le ministère portugais des Affaires étrangères a tweeté : Nous prenons note de la décision britannique de retirer le Portugal de sa liste de voyage « verte », une décision dont la logique est difficile à saisir.

« Le Portugal continue de mener à bien son plan de déconfinement prudent et progressif, avec des règles claires pour la sécurité de ceux qui vivent ici ou nous visitent. »

Eduardo Jesus, le secrétaire régional de la Culture et du Tourisme de Madère, a déclaré: « Nous réagissons déjà avec le gouvernement britannique, en présentant un ensemble d’arguments que nous pensons valables, et en soulignant que cette décision est totalement incorrecte pour Madère, inadéquate et surtout tout, très injuste. »

Il a déclaré à la presse locale : « La réalité de Madère est différente de la réalité nationale depuis longtemps, avec un modèle adopté ici pour contrôler l’entrée et surveiller les citoyens tout au long de leur séjour dans la région.

« En outre, il est important de garder à l’esprit que Madère est dans un état beaucoup plus avancé en ce qui concerne le processus de vaccination que le Portugal continental et c’est aussi un facteur de confiance, non seulement pour ceux qui vivent ici, mais aussi pour ceux qui Rendez nous visite.

« Le risque pour les citoyens britanniques de se rendre à Madère est réduit par le fait qu’un nombre écrasant de passagers viennent sur des vols directs. »

Il vient comme :

Quatre avions doivent atterrir vendredi à Madère en provenance du Royaume-Uni – deux de Londres Gatwick, un troisième de Manchester et un quatrième de Birmingham.

Mais un propriétaire de bar britannique en Algarve pense que cela ne fera pas grand-chose pour sauver son lieu.

Parlant de son chagrin, Gary Search, 54 ans, qui dirige Fat Cats et Fat Cats sur la marina – tous deux dans la station balnéaire populaire d’Albufeira – a déclaré : « L’un des bars accueille 98 % de touristes britanniques et l’autre environ 50 % de touristes britanniques. cent de nos clients sont des Britanniques qui sont aussi pour la plupart des vacanciers.

« Nous sommes absolument dévastés par la décision d’aujourd’hui. »

Il a déclaré que le bar venait de « littéralement décoller » après « se débrouiller toute la semaine », mais que la nouvelle a « tout gâché » pour son entreprise.

Gary, originaire de Southend-on-Sea, a ajouté : « Nous avions le doigt sur le pouls et étions plus ou moins conscients de ce qui se passait, mais nous ne pensions vraiment pas que cela arriverait.

« Pour tout le monde en Algarve, pas seulement pour nous mais aussi pour les touristes, c’est un cauchemar complet. »

‘CAUCHEMAR COMPLET’

Joao Fernandes, président de l’Office du tourisme de l’Algarve, a qualifié la décision du Royaume-Uni de rétrograder le Portugal du vert à l’ambre comme un « grave revers ».

Il a déclaré aux médias portugais: « Nous avons eu une demande très robuste et croissante pour les semaines à venir du marché britannique, avec des vols augmentant leur capacité et des réservations d’hôtels se consolidant. »

Il a ajouté: « Comme vous pouvez l’imaginer, nous sommes amèrement déçus d’être transférés sur la liste orange.

« Dans la région de l’Algarve, nous accueillons les deux tiers des nuitées britanniques à l’hôtel au Portugal.

« Les millions de Britanniques qui nous rendent visite chaque année contribuent aux moyens de subsistance de nombreuses personnes dans la région.

« Nos hôtels, voyagistes et partenaires aériens seront également une fois de plus mis dans une situation difficile, essayant de planifier autour de ces règles en constante évolution. »

Grant Shapps confirme les changements de statut du Portugal

Confirmant la « décision difficile mais décisive » de la Grande-Bretagne – révélée pour la première fois par The Sun – M. Shapps a averti que 68 cas de la variante indienne « Delta » avaient été identifiés au Portugal.

Ils incluent des cas de la mutation émergente du Népal – et le ministre a déclaré qu’il n’était actuellement pas clair si les vaccins étaient efficaces contre la souche.

M. Shapps a déclaré: « Nous ne connaissons tout simplement pas le potentiel pour que cela soit une mutation contre le vaccin et ne voulons tout simplement pas prendre le risque à l’approche du 21 juin et de l’examen de la quatrième étape du déverrouillage. «

Des sources de Whitehall ont déclaré que Public Health England s’efforçait également d’évaluer si la souche émergente était plus infectieuse.

Le taux d’infection au Portugal a doublé depuis son passage sur la liste verte le 17 mai.

Au milieu d’une réaction furieuse des compagnies aériennes durement touchées, le ministre a reconnu que l’industrie avait « souffré » mais a souligné des milliards de renflouements du gouvernement.

Et M. Shapps a ajouté: « C’est la sécurité d’abord de faire notre déverrouillage à la maison ».

Le Portugal virant à l’ambre est un coup dur pour les vacanciers qui ont effectué des réservations après que le Portugal soit devenu l’un des seuls hotpots européens sur la liste verte à partir du 17 mai.

La semaine dernière encore, des milliers de fans de football sont allés voir la finale de la Ligue des champions entièrement anglaise à Porto.

Cette décision signifie que toute personne revenant devra désormais s’isoler pendant dix jours à son retour à la maison – avec la possibilité de tester pour sortir le cinquième jour.

Toute personne entrant dans le pays devra déjà présenter un test Covid négatif et payer plus dans les jours suivant son retour en Grande-Bretagne.

S’ils sont négatifs, les personnes seront libérées de la quarantaine et pourront à nouveau sortir de chez elles.

Mais ceux qui figurent sur la liste rouge devront rester dans des installations de quarantaine hôtelières désignées à leur retour au Royaume-Uni.

Et ils seront également obligés d’utiliser différents terminaux afin de ne pas se mélanger avec les autres passagers de l’aéroport.

Pendant ce temps, aucun pays n’est ajouté à la liste verte dans un autre coup de poing pour les Britanniques qui ont envie d’une escapade post-pandémique.

Cela signifie que leur liste de destinations de vacances potentielles est limitée à une poignée d’endroits comme Gibraltar et les îles Falkland.

Sept pays ont également été inscrits sur la liste rouge où les voyages sont interdits à tous sauf aux Britanniques de retour.

La foule profite de la plage de Brighton hier Crédit : Alamy

Quelle est la variante népalaise ? Par Chris Pollard LA variante dite du Népal est une combinaison des mutations du Kent et de l’Inde, ce qui la rend potentiellement mortelle. La nouvelle souche a la capacité de super propagation de la variante indienne « Delta » avec une mutation supplémentaire, connue sous le nom de K417N, comme la Kent « Beta ». Le Dr Jeff Barrett, directeur de la COVID-19 Genomics Initiative au Wellcome Sanger Institute, a déclaré que cela pourrait le rendre hautement transmissible et « moins bien neutralisé par les vaccins ». Il a déclaré: « En raison de cette possibilité, les scientifiques la surveillent attentivement. » La nouvelle variante, officieusement connue sous le nom de « Delta + K417N », a été vue dans de nombreux pays, dont le Royaume-Uni, le Portugal, les États-Unis et l’Inde. Il a également été observé une fois au Népal et 14 fois au Japon, dont 13 étaient des échantillons de quarantaine aéroportuaire de voyageurs en provenance du Népal. Au total, 91 cas seulement ont été observés dans le monde. Un membre du comité d’experts du gouvernement SAGE a déclaré que les gens ne devraient pas être trop inquiets, ajoutant : « Il existe des milliers de variantes. C’est un virus qui change tout le temps. »

La Grande-Bretagne a finalement rouvert ses voyages internationaux à partir du 17 mai et la liste verte devrait être mise à jour au moins toutes les trois semaines.

Hier, le Premier ministre a semblé pessimiste quant à l’ajout d’un trop grand nombre de nations à la liste des voyages sûrs, affirmant qu’il n’hésiterait pas à les inscrire sur la liste rouge ou orange s’il le fallait.

Le Premier ministre a ajouté : « Nous allons essayer de permettre aux gens de voyager, comme je sais que beaucoup le souhaitent.

«Mais nous devons être prudents et continuer à mettre des pays sur la liste rouge, sur la liste orange, lorsque cela est nécessaire.

« La priorité est de poursuivre le déploiement du vaccin, pour protéger la population de ce pays. »

Le ministère des Transports a précédemment averti que les Britanniques devraient se méfier du fait que des pays peuvent être retirés de la liste verte avec peu de préavis – ce qui pourrait déclencher le chaos des vacances au cours des mois d’été.

Les évaluations pour savoir si un pays figure sur la liste rouge, orange ou verte sont basées sur une série de facteurs, notamment la proportion d’une population qui a été vaccinée, les taux d’infection, les nouvelles variantes émergentes et l’accès à des données scientifiques fiables et au séquençage génomique .

Le programme de vaccination est considéré comme essentiel dans la tentative de rouvrir le pays et au-delà.

Il a été confirmé mercredi que 75 % des adultes britanniques à travers le Royaume-Uni avaient maintenant reçu leur premier vaccin contre le coronavirus, et 50 % des adultes en Angleterre avaient reçu les deux doses.

Malgré les avertissements oranges, les Britanniques se sont dirigés vers la liste orange de l’Espagne et de la Grèce ces dernières semaines, allant à l’encontre des avertissements du gouvernement britannique.

L’ambre du Portugal est un coup dur pour les Britanniques Par LISA MINOT, Rédactrice Voyage L’inscription du Portugal sur la liste orange signifie que les vacances sont pour l’instant réservées aux riches et aux retraités. Le point chaud des vacances était notre seul espoir d’un peu de soleil et de sable grésillants sans avoir besoin de quarantaine au retour. Mais maintenant, avec le Portugal pauvre qui cherche à être inscrit sur la liste orange, les projets de voyage de millions de personnes sont bouleversés. L’industrie du voyage brisée – faisant ses tout premiers pas vers la reprise après 14 mois dévastateurs qui l’ont vue paralysée par la pandémie – est de retour à la case départ. Après si peu de temps sur la liste verte du gouvernement – et sans l’avis que sa mise sur la liste verte de surveillance aurait pu fournir – une fois de plus, les vacanciers s’efforceront de changer leurs plans au tout dernier moment. Il semble inutile de continuer avec ce système de feux de circulation – pourquoi le gouvernement n’admet-il pas simplement qu’il ne veut pas que nous voyagions n’importe où en ce moment et qu’il soit honnête avec les gens ? Ce que nous voyons, c’est un retour au chaos des couloirs de voyage de l’été dernier malgré le fait que le Royaume-Uni a l’un des déploiements de vaccins les plus réussis au monde. Ceux qui peuvent se permettre d’acheter les trois tests requis pour visiter un pays ambre et peuvent prendre le temps de se mettre en quarantaine pourraient bien pouvoir poursuivre leurs plans, mais pour la plupart, ce n’est tout simplement pas possible. Cela signifiera également que les voyagistes devront encore une fois annuler leurs vacances si le pays est également ajouté à la liste des destinations pour lesquelles le Foreign, Commonwealth and Development Office déconseille tout voyage sauf essentiel. Malgré tous nos sacrifices, il semble que ce sera toujours un été de chaos et de confusion pour les voyageurs.

Les Britanniques affluent en Espagne malgré les règles de quarantaine à leur retour Crédit : Getty

Les gens marchent vers les Seven Sisters Cliffs, près de Birling Gap, dans l’East Sussex, tandis que d’autres optent pour des séjours Crédit : Reuters