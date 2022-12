Le ministre polonais de la Justice, qui divise, fera face à un vote de confiance

VARSOVIE, Pologne (AP) – Le ministre polonais de la Justice, auteur de changements judiciaires controversés qui ont conduit l’Union européenne à bloquer des milliards d’euros au pays d’Europe centrale, devait faire face à un vote de confiance au Parlement mardi.

Les législateurs de l’opposition ont appelé au vote sur le ministre de la Justice Zbigniew Ziobro, arguant qu’il constituait une menace pour les valeurs démocratiques de la Pologne, son financement de l’UE et finalement son adhésion à l’UE.

La motion de l’opposition soutient que la politique de Ziobro, qui est également le procureur général du pays, “a pris un caractère particulièrement nocif”.

Ses politiques ont “déformé le système judiciaire d’une manière qui limite les droits de l’homme et est devenue la raison pour laquelle les Polonais ne reçoivent toujours pas des milliards d’euros de fonds de l’Union européenne”, indique la motion.

Pour renverser Ziobro, il faut rassembler une majorité de 231 voix dans la chambre basse de 460 membres. Il a survécu à de tels efforts auparavant.

Ziobro est à la tête d’un petit partenaire junior du gouvernement de coalition de droite polonais. Les votes de son parti ont permis au parti au pouvoir Droit et Justice, dirigé par Jaroslaw Kaczynski, de faire adopter la plupart de ses lois depuis 2015.

Pourtant, la politique de Ziobro a créé des tensions au sein de la coalition, en particulier avec le Premier ministre Mateusz Morawiecki, qui cherche à débloquer de toute urgence plus de 35 milliards d’euros (37 milliards de dollars) de subventions et de prêts du fonds de relance pandémique de l’UE.

L’argent fait cruellement défaut dans un contexte d’écart budgétaire qui se creuse, d’un taux d’inflation de plus de 17 % et d’énormes dépenses pour les programmes sociaux ainsi que pour la défense face à la guerre dans l’Ukraine voisine.

Les législateurs de la loi et de la justice devraient néanmoins soutenir Ziobro pour maintenir la domination de la coalition au Sejm, la chambre basse du parlement, où elle dispose désormais de 228 voix. Morawiecki a déclaré qu’il voterait “contre la motion de l’opposition”.

“Même si nous différons dans notre appréciation des événements, de certains phénomènes, des réalisations, cela ne change rien au fait que la droite unie est d’une grande valeur”, a déclaré Morawiecki à propos de la coalition au pouvoir.

Quelques heures avant le vote, le ministre polonais des relations avec l’UE a déclaré que des progrès avaient été réalisés dans les négociations avec Bruxelles sur le déblocage des fonds. Il a indiqué qu’à cette fin, des amendements seront proposés au cours de la session parlementaire en cours au règlement judiciaire et en particulier à celui relatif à la sanction des juges.

Szymon Szynkowski vel Sek a déclaré que les amendements sont adaptés pour atteindre le « jalon » clé de l’indépendance judiciaire qui est une condition pour le décaissement des fonds de récupération en cas de pandémie.

Le ministre de la justice, Ziobro, 52 ans, s’est forgé une réputation de nationaliste pur et dur et d’eurosceptique au cours de ses décennies dans la politique polonaise.

Il a été l’auteur et le moteur d’un certain nombre de lois qui ont réorganisé le système judiciaire de manière à placer les tribunaux et autres organes judiciaires sous le contrôle du gouvernement. Les lois ont placé la Pologne sur une trajectoire de collision avec l’UE et ont déclenché de grandes manifestations dans son pays.

Ziobro et le gouvernement ont insisté sur le fait que des changements étaient nécessaires pour supprimer les derniers vestiges de l’ordre de l’ère communiste dans le système judiciaire. Il a également critiqué l’UE pour avoir retenu le financement pour des questions d’état de droit, affirmant qu’elle avait outrepassé son autorité telle qu’elle est énoncée dans les traités du bloc des 27 membres.

En 2019, un député de Ziobro a démissionné suite à des allégations selon lesquelles il aurait encouragé une campagne de haine sur les réseaux sociaux contre les juges qui critiquaient le gouvernement.

Les liens de la Pologne avec les États-Unis et Israël ont également été tendus par la législation rédigée par le ministère de la Justice sous Ziobro qui criminalisait les déclarations accusant à tort les Polonais des crimes de l’Allemagne nazie pendant l’Holocauste.

La loi sur le discours de l’Holocauste a été considérée comme une tentative d’étouffer la recherche et le débat historiques et a été révisée sous la pression internationale.

Monika Scislowska, Associated Press