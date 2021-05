Le ministre philippin des Affaires étrangères, Locsin, claque Pékin sur la mer de Chine méridionale

Les Philippines et la Chine contestent depuis des années des revendications territoriales qui se chevauchent dans la mer de Chine méridionale, une voie navigable riche en ressources d’une superficie totale d’environ 1,4 million de kilomètres carrés où transitent des milliards de dollars de commerce mondial. Pékin est apparu l’année dernière plus affirmée dans les eaux contestées.

Locsin dans le tweet a accusé la Chine de tendre son «amitié» avec les Philippines. Le secrétaire aux Affaires étrangères a vivement critiqué la Chine dans l’administration du président philippin Rodrigo Duterte, qui a cherché des liens plus étroits avec Pékin après son entrée en fonction en 2016.

Le secrétaire philippin des Affaires étrangères, Teodoro Locsin Jr., a critiqué la Chine avec un langage résolument peu diplomatique sur Twitter lundi, suggérant que le géant asiatique « sort le f — out » alors que les deux pays s’engagent dans une guerre des mots sur la mer de Chine méridionale.

Il a également protesté contre « la présence incessante, illégale, prolongée et croissante de navires de finition chinois et de navires de la milice maritime dans les zones maritimes philippines ».

La déclaration a critiqué les « actions belligérantes » des garde-côtes chinois contre leurs homologues philippins dans les environs de Bajo de Masinloc. Il a déclaré que les Chinois s’étaient lancés dans des «défis de surveillance, de blocage, de manœuvre dangereuse et de radio» du 24 au 25 avril.

Pékin a affirmé la semaine dernière qu’elle « jouissait de la souveraineté » sur Bajo de Masinloc – qu’elle appelle l’île de Huangyan – et ses eaux environnantes. Il a exhorté les Philippines à ne pas aggraver les différends.

Bajo de Masinloc, également connu sous le nom de Scarborough Shoal, est une chaîne de récifs dans la mer de Chine méridionale située à environ 120 miles nautiques de la côte philippine la plus proche et à 470 miles nautiques de la côte la plus proche de la Chine.

La Chine revendique la majeure partie de la mer de Chine méridionale, sur la base de ce qu’elle dit, ce sont neuf tirets qui délimitent le territoire chinois sur des cartes historiques.

En 2016, un tribunal international a rejeté la soi-disant ligne à neuf tirets comme étant sans fondement juridique – une décision ignorée par Pékin.