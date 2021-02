Le ministre péruvien des Affaires étrangères devient le deuxième responsable du gouvernement à démissionner pour avoir reçu le coup du Covid-19 avant les groupes prioritaires

Le ministre des Affaires étrangères du Pérou a démissionné au milieu d’un scandale très public – qui a également vu le ministre de la Santé Pilar Mazzetti démissionner – des politiciens recevant des vaccins Covid-19 bien avant qu’ils ne soient administrés aux travailleurs de la santé.

«Je suis conscient de la grave erreur que j’ai commise», La ministre péruvienne des Affaires étrangères Elizabeth Astete a tweeté dimanche, ajoutant qu’elle ne recevrait pas de deuxième dose.

Astete a confirmé que sa démission avait été acceptée par le président Francisco Sagasti et a révélé qu’elle avait été vaccinée contre Covid-19 le 22 janvier, quelques semaines avant le début du déploiement de la vaccination ciblée auprès des travailleurs de la santé le 9 février.

Astete devient le deuxième membre du cabinet de Sagasti à démissionner après la démission du ministre de la Santé, Pilar Mazzetti, vendredi, après avoir été accusé de savoir que l’ancien président Martín Vizcarra et sa femme avaient secrètement reçu le coup de Covid-19 de Sinopharm en octobre.

Vizcarra a été massivement évincé par le parlement en novembre en raison de «Incompétence morale» et les preuves alléguées de pots-de-vin et de corruption.

Le président sortant Sagasti a déclaré à la chaîne America Television qu’il était «Indigné et furieux» sur la situation.

Sagasti a reçu sa première dose la semaine dernière dans ce que son bureau a appelé un mouvement de confiance destiné à encourager les Péruviens à prendre le vaccin. Il l’a appelé «le meilleur bouclier» contre la maladie.

Le programme de vaccination du Pérou n’a commencé que mardi dernier, après avoir reçu 300 000 doses du vaccin Sinopharm, mais il n’y a toujours pas de date pour un déploiement général du vaccin.

Le Pérou a été l’un des pays les plus durement touchés par la pandémie. Les études de prévalence des anticorps suggèrent que plus d’un tiers de la population était infectée par Covid-19 à la fin de 2020. Une étude plus récente a noté que jusqu’à 71 pour cent des habitants de la capitale régionale, Iquitos étaient immunisés.

En plus du vaccin de Sinopharm, le Pérou a signé des accords pour les jabs Pfizer et AstraZeneca.

