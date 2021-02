Le ministre péruvien de la Santé a démissionné suite à un scandale impliquant l’ancien président Martin Vizcarra, accusé d’avoir sauté la ligne et d’avoir reçu des vaccins pour lui-même et sa femme des mois avant son déploiement.

Le Dr Pilar Mazzetti a démissionné de ses fonctions vendredi soir, un jour après avoir témoigné devant le Congrès péruvien au sujet de l’inoculation présumée de son ancien patron. Cela est venu au milieu de rumeurs sur les réseaux sociaux selon lesquelles elle pourrait être officiellement censurée par les législateurs à cause du scandale.

Le Pérou a commencé son effort national de vaccination mardi, quelques jours après avoir reçu 300 000 doses du vaccin Covid-19 produit par la société pharmaceutique chinoise Sinopharm. Le déploiement a été précédé d’un essai clinique impliquant 12 000 volontaires, auxquels on a injecté soit le vaccin, soit un placebo.

Martin Vizcarra, l’ancien président du Pérou, affirme avoir reçu deux coups en octobre dans le cadre de ce procès. Il a dit que sa participation à l’expérience était « courageux » et est allé à l’encontre des conseils de son propre Premier ministre, qui, selon Vizcarra, était préoccupé par le risque potentiel du vaccin.

«Lorsque j’ai pris la décision de faire partie des 12 000 bénévoles, j’ai évidemment demandé à ma femme si elle voulait se joindre à moi dans cette décision et elle l’a fait,» a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi, ajoutant qu’il ne savait pas si lui et son épouse avaient reçu le vaccin ou le placebo.

La confirmation publique est intervenue après un exposé publié jeudi par le journal Peru 21, qui a brossé un tableau un peu moins noble de ce qui s’était passé. Le rapport indique qu’il a ordonné à lui et à la première dame de se faire injecter le vaccin, sautant effectivement la ligne, et a fait des efforts pour dissimuler cela. Le journal a rejeté l’affirmation de Vizcarra selon laquelle les participants au procès devaient garder leur participation confidentielle, ce qui expliquait sa non-divulgation de son implication.

Mazzetti, désormais ancienne ministre de la Santé, a déclaré aux législateurs qu’elle n’était pas au courant de la vaccination présumée de Vizcarra et qu’un haut fonctionnaire ne ferait normalement pas partie d’un essai clinique. Certains autres membres de son ancien cabinet ont fait des remarques similaires, affirmant qu’ils ne connaissaient pas les coups avant la sortie de l’exposé.

Ironiquement, Vizcarra a reçu la deuxième dose de ce qui lui avait été injecté moins de deux semaines avant d’être destitué. Le Congrès l’a voté démis de ses fonctions le 9 novembre pour «Incapacité morale» pour diriger le Pérou en raison de la corruption. La mauvaise gestion de l’épidémie de Covid-19 a été un facteur majeur de sa chute, qui s’est produite deux mois après une première mise en accusation infructueuse, au cours de laquelle les législateurs n’ont pas condamné Vizcarra pour trafic d’influence.

Mazzetti était le cinquième ministre de la Santé dans le gouvernement de Vizcarra, qui a duré moins de trois ans, et est passé au nouveau cabinet. Elle sera remplacée par le Dr Oscar Ugarte Ubilluz, qui doit être assermenté samedi, selon les médias locaux.

Le Pérou, un pays de 33 millions d’habitants, compte plus de 1,2 million de cas confirmés de Covid-19 et plus de 43 000 décès enregistrés. Les agents de santé ont la priorité dans l’effort de vaccination.

Le président sortant, Francisco Sagasti, a reçu son premier vaccin le premier jour de la vaccination dans ce que son bureau a appelé un mouvement de confiance destiné à encourager les Péruviens à prendre le vaccin. Il l’a appelé « Le meilleur bouclier » contre la maladie. En plus du vaccin de Sinopharm, le Pérou a signé des accords pour les jabs Pfizer et AstraZeneca.

