Le ministre palestinien des Affaires des prisonniers, Qadri Abu Bakr, tué dans un accident de voiture

Un ministre de l’Autorité palestinienne est mort dans un accident de voiture dans le nord de la Cisjordanie occupée dans un incident qui a également tué un ancien prisonnier palestinien et sa femme au nord de la gouvernance de Salfit.

Qadri Abu Bakr, président de la Commission des détenus et ex-détenus de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP), a été tué samedi sur la route 505 près de la ville de Jamma’in après son retour d’un événement célébrant les enfants de prisonniers palestiniens.

Dans un communiqué, le président de l’Autorité Palestinienne Mahmoud Abbas a pleuré Abu Bakr « comme un puissant combattant de la liberté qui a passé sa vie à défendre la Palestine, sa cause, son peuple ».

« Abou Bakr s’est tenu au premier plan, défendant les causes de son pays et de son peuple dans tous les domaines de l’action et de la lutte nationales, et sur la scène internationale, depuis les premiers temps du [Palestinian] mouvement national », a déclaré Abbas.

Mai al-Kaila, le ministre de la Santé, a félicité Abu Bakr comme un « brave combattant de la liberté » qui a consacré sa vie à la question des prisonniers politiques palestiniens dans les prisons israéliennes.

Un incident de circulation près de Selfit. 3 sont morts, 3 autres dans un état critique. Parmi eux, le ministre de l’Autorité palestinienne chargé des affaires des prisonniers, Qadri Abo Baker pic.twitter.com/BlhCsztJ2T — Younès | ???? (@ytirawi) 1 juillet 2023

Un ancien prisonnier palestinien, Bassem Sawan, et sa femme ont également été tués dans l’accident.

Né dans le village occupé de Biddya en Cisjordanie en 1953, Abu Bakr a passé 17 ans en prison après avoir été arrêté par les forces israéliennes pour avoir transféré des armes en Cisjordanie. Il a ensuite été exilé en Irak, mais est revenu et a assumé le rôle de président des prisonniers en 2018 jusqu’à sa mort.

Dans un communiqué, le Hamas a exprimé ses condoléances en disant qu’il « se souvient de la lutte d’Abu Bakr et de Sawan, et de leur contribution au soutien des prisonniers et de leur cause ».