Le ministre pakistanais des finances déclare qu’Allah est responsable de la prospérité du pays

Le ministre des Finances, Ishaq Dar, a déclaré vendredi que le Pakistan était le seul pays fondé au nom de l’islam et qu’Allah était responsable de son développement et de sa prospérité, alors que la nation à court d’argent faisait face à une crise aiguë de la balance des paiements.

S’adressant à la cérémonie d’inauguration du service de train express Green Line ici, le haut dirigeant de la Ligue musulmane pakistanaise-Nawaz (PML-N) a déclaré qu’il était convaincu que le Pakistan progresserait parce qu’il a été créé au nom de l’islam.

“Si Allah peut créer le Pakistan, alors Il peut aussi le protéger, le développer et le faire prospérer”, a déclaré M. Dar.

Le ministre des Finances a déclaré qu'”ils font de leur mieux pour améliorer la situation du Pakistan sous la direction du Premier ministre Shehbaz Sharif”.

M. Dar a réitéré que le gouvernement en place avait hérité de plusieurs problèmes du gouvernement précédent dirigé par Imran Khan, ajoutant que le gouvernement travaillait jour et nuit.

“L’équipe essaie d’améliorer la situation avant les élections.” Il a déclaré que le pays souffrait toujours du “drame” qui a commencé il y a cinq ans et a insisté sur le fait que l’économie était forte pendant le mandat de l’ancien Premier ministre Nawaz Sharif de 2013 à 2017.

Le ministre des Finances a affirmé que la Bourse du Pakistan était le marché des capitaux le plus performant d’Asie du Sud et se classait au cinquième rang mondial à l’époque de Nawaz Sharif et que les institutions mondiales étaient visées.

M. Dar a déclaré que le Pakistan payait désormais le prix du “drame de Panama”, de l’éviction du gouvernement PML-N et de problèmes similaires auxquels il avait été confronté au cours des cinq dernières années. “Le Pakistan était sur la voie de la croissance pendant le mandat de Nawaz, mais il a déraillé”, a-t-il déclaré.

“Les gens peuvent voir la destruction subie par le pays au cours des cinq dernières années, et ils savent qui a livré dans le passé”, a-t-il ajouté.

Confronté à une crise aiguë de la balance des paiements, le Pakistan cherche désespérément à obtenir un financement extérieur indispensable, avec moins de trois semaines de couverture des importations dans ses réserves de change, qui ont chuté de 923 millions de dollars à 3,68 milliards de dollars.

Le Pakistan a obtenu un renflouement de 6 milliards de dollars du FMI en 2019. Il a été complété par 1,1 milliard de dollars supplémentaires en 2022 pour aider le pays à la suite des inondations sans précédent. Mais le FMI a suspendu ses décaissements en novembre en raison de l’incapacité du Pakistan à faire davantage de progrès en matière d’assainissement budgétaire au milieu des troubles politiques dans le pays.

Pendant ce temps, le prêteur mondial basé à Washington a annoncé jeudi qu’il envoyait une mission d’état-major à Islamabad ce mois-ci pour discuter de la reprise du programme de sauvetage.

Malgré les demandes répétées du ministre des Finances, qui a remplacé Miftah Ismail, de ramener le taux du dollar sous Rs 200, le billet vert a atteint un niveau record de Rs 268,30 sur le marché interbancaire.

La roupie pakistanaise a prolongé sa tendance à la baisse vendredi, la monnaie locale plongeant au-dessus de Rs 12 contre le dollar américain sur le marché interbancaire alors que le gouvernement assouplissait son contrôle sur la monnaie afin de convaincre le Fonds monétaire international (FMI) de débloquer la tranche de prêt en attente. .

L’unité locale se négociait à Rs 268,30 par rapport à la clôture de jeudi de Rs 255,43 sur le marché interbancaire.

Un jour plus tôt, la roupie a perdu 24,11 sur le marché interbancaire, tombant aussi bas que Rs 255,43 pour un dollar. La baisse de 9,6% est la deuxième plus forte baisse en une seule session.

