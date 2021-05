L’interview a commencé avec Qureshi parlant d’un possible cessez-le-feu entre le groupe militant palestinien Hamas et Israël. «Israël est perdant. Ils perdent la guerre médiatique malgré leurs relations », dit le ministre.

La journaliste Brianna Golodryga a rapidement demandé: «Quels sont leurs liens?»

Qureshi rit et répondit: «Des poches profondes.»

« Qu’est-ce que ça veut dire? » Demanda Golodryga.

«Eh bien, ce sont des gens très influents. Je veux dire, ils contrôlent les médias », dit le ministre.

La journaliste a répondu en disant qu’elle « Appellerait cela une remarque antisémite. »

Le FM pakistanais a doublé, affirmant qu’Israël a « Beaucoup d’influence et ils obtiennent beaucoup de couverture. » Il a ajouté que le journalisme citoyen a «Réveillé les gens» et évoqué les manifestations de soutien à la Palestine dans des pays du monde entier.

Qureshi a condamné la perte de vies innocentes des deux côtés du conflit, car Israël a bombardé des cibles à Gaza en réponse à un barrage de roquettes lancé par le Hamas et d’autres militants de Gaza vers les villes israéliennes.

«Je ne justifierai aucune attaque à la roquette. Et je ne peux pas justifier et je ne peux pas approuver le bombardement aérien qui a lieu ». Dit Qureshi.

Interrogé sur les manifestations d’antisémitisme lors des rassemblements pro-palestiniens et sur le rôle du Hamas dans le déclenchement de la violence, le FM a fait valoir que «Un élément extrémiste profite de la situation» quand il n’y a pas de pourparlers et que l’occupation israélienne des terres palestiniennes se poursuit.

Golodryga pressa à nouveau Qureshi, l’accusant d’invoquer «Un trope antisémite» plus tôt dans l’interview en affirmant qu’Israël a une grande influence sur les médias.

« Non non. Ce que je dis, c’est la perception – regardez la perception qu’a le monde. Vous ne pouvez pas ignorer cela, madame, » Qureshi a dit, ce à quoi Golodryga a répondu, «Mais c’est une mauvaise perception.»

«Ça pourrait être faux. Mais c’est la perception. Annulez-le en donnant une couverture équilibrée », Dit Qureshi.

Le journaliste de CNN a fait valoir que c’était aux responsables de haut rang comme Qureshi « Pour dire que c’est faux. »

« Ce que nous disons – ce qui ne va pas est faux, et je ne me dérobe pas à cela, » il a répondu, disant que les pays doivent promouvoir la paix et le dialogue pour mettre fin au conflit entre Israéliens et Palestiniens.

Dans son rapport sur l’interview, CNN a de nouveau accusé Qureshi d’avoir utilisé un «Insulte antisémite.»

Certains, dont la journaliste d’origine pakistanaise et animatrice de talk-show Fereeha Idrees, ont défendu Qureshi. «Il n’a même pas prononcé le mot« Juif »ni même fait une faible référence à celui-ci. Tout ce qu’il a dit, c’est que les médias sont contrôlés par Israël ». Idrees a écrit sur Twitter.

Biana, comprenez-vous même le sens de l’antisémétique? Il n’a même pas prononcé le mot «juif» ni même fait une faible référence à celui-ci. Tout ce qu’il a dit, c’est que les médias sont contrôlés par Israël. Après le bombardement de @AJanglais bureaux seulement la semaine dernière, voulez-vous toujours réfuter la réclamation? – Fereeha @ abbtak (@Fereeha) 20 mai 2021

Idrees a souligné que lors de la récente explosion des jets israéliens avaient rasé un immeuble de grande hauteur à Gaza qui abritait les bureaux de plusieurs médias, dont AP et Al Jazeera. Les Forces de défense israéliennes (FDI) ont averti les journalistes avant la frappe aérienne imminente, leur laissant suffisamment de temps pour évacuer. L’armée israélienne a déclaré que le bâtiment était visé parce qu’il contenait des ressources militaires du Hamas.

Michael Dickson, qui dirige StandWithUs, un groupe qui lutte contre l’antisémitisme, a remercié Golodryga pour « repoussant » contre les remarques de Qureshi. « Vous avez transformé des insultes inacceptables en un moment propice à l’apprentissage, » il a dit.

Merci d’avoir repoussé cet antisémitisme de rang à la télévision en direct. Vous avez transformé des insultes inacceptables en un moment propice à l’apprentissage. – Michael Dickson (@michaeldickson) 20 mai 2021

Le journaliste et animateur de talk-show Mehdi Hasan, un grand critique du gouvernement israélien, pensait également que Qureshi avait tort. «Si vous accusez les Israéliens d’avoir des ‘poches profondes’ et de ‘contrôler’ les médias, alors oui, vous invoquez de jolies insultes antisémites. Pardon, » il a tweeté.

Je vois des gens essayer de défendre les propos du ministre pakistanais des Affaires étrangères comme étant anti-israéliens et non antisémites, mais soyons clairs: si vous accusez les Israéliens d’avoir des « poches profondes » et de « contrôler » les médias, alors invoquant de jolies insultes antisémites. Pardon. https://t.co/aBKvkcDRj7 – Mehdi Hasan (@mehdirhasan) 20 mai 2021

Au cours des 11 jours d’attaques transfrontalières entre le Hamas et Israël, 232 personnes ont été tuées à Gaza et 12 en Israël. Un cessez-le-feu négocié par l’Égypte est entré en vigueur vendredi matin.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!