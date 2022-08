Le ministre pakistanais déclare que l’Occident a la “responsabilité” d’aider à lutter contre les inondations car elles ont provoqué le changement climatique | Nouvelles du monde

Les pays riches ont la “responsabilité” d’aider le Pakistan à faire face aux inondations et à prévenir de futures catastrophes car ils ont provoqué le changement climatique, a déclaré son ministre du Plan.

Plus de 1 000 personnes seraient mortes jusqu’à présent et plus d’un million de maisons ont été endommagées.

Les pluies de mousson historiques ont également emporté routes, ponts et cultures – et le ministre de la planification, Ahsan Iqbal, a déclaré Pakistan ressentait les effets du changement climatique causé par les nations plus riches et leur “développement irresponsable”.

“Notre empreinte carbone est la plus faible au monde”, a déclaré M. Iqbal.

“La communauté internationale a la responsabilité de nous aider, de moderniser nos infrastructures, de rendre nos infrastructures plus résistantes au climat, afin que nous n’ayons pas de telles pertes tous les trois, quatre, cinq ans.”

“Les zones qui recevaient des précipitations ne reçoivent plus de pluie et les zones qui recevaient des pluies très douces reçoivent de très fortes précipitations”, a-t-il ajouté.

Le coût de la reprise après la catastrophe est estimé à plus de 10 milliards de dollars (8,54 milliards de livres sterling) et pourrait prendre environ cinq ans, a déclaré M. Iqbal dans une interview à l’agence de presse Reuters.

Mais il a déclaré que les demandes formelles d’aide financière devront attendre que l’ampleur des dégâts soit claire.

Image:

Ahsan Iqbal affirme que les pays les plus riches ont une responsabilité envers le Pakistan



Certains pays ont déjà envoyé de l’aide : des dizaines de milliers de couvertures, de tentes et de bâches imperméables ont été envoyées par la Chine, tandis que le Canada a fait don de 5 millions de dollars (4,2 millions de livres sterling).

Des avions-cargos en provenance de Turquie et des Émirats arabes unis ont également commencé à arriver dans la capitale pakistanaise, Islamabad.

Le Pakistan envisage également d’importer des légumes de son grand rival, l’Inde, pour atténuer les pénuries après la flambée des prix des denrées alimentaires en raison de la perte de récoltes, a déclaré le ministre des Finances Miftah Ismail.

Image:

Des personnes font flotter leurs affaires dans une zone inondée à la périphérie de Peshawar. Photo : AP



Une grande partie du pays a été ravagée par les inondations depuis la mi-juin et plus de 30 millions de personnes sont touchées dans le pays d’environ 220 millions.

On craint que la situation ne s’aggrave encore.

Peter Ophoff, de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, a déclaré à Sky News : “La saison de la mousson aurait dû s’arrêter fin juillet.

“Nous sommes maintenant à la fin du mois d’août, et nous avons encore de très fortes pluies. Beaucoup de gens pensent que nous n’avons pas encore atteint un pic.”

Image:

Dommages causés par les inondations aux maisons à la périphérie de Quetta. Photo : AP



Il a déclaré que les inondations étaient les pires depuis des décennies et que l’accès est le plus gros problème car environ 3 000 km (1 860 miles) de routes ont été emportées, ainsi que 160 ponts.

La reine et le Premier ministre Boris Johnson ont tous deux émis des messages de soutien, la monarque se disant “profondément attristée d’apprendre la perte tragique de vies humaines et de destruction”.

Les inondations s’ajoutent aux problèmes économiques au Pakistan causés par des facteurs tels qu’une inflation élevée et une monnaie qui perd de la valeur.