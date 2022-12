Le ministre pakistanais de l’Intérieur accuse les services de renseignement indiens d’avoir orchestré l’attentat à la voiture piégée

Le ministre pakistanais de l’Intérieur a accusé mardi l’Inde voisine d’avoir orchestré l’attentat à la voiture piégée de l’an dernier à Lahore, près de la résidence d’un chef militant soupçonné d’avoir orchestré des attentats meurtriers à Mumbai en 2008.

Rana Sanaullah Khan a déclaré lors d’une conférence de presse que plusieurs suspects pakistanais avaient été arrêtés, poursuivis et condamnés par les tribunaux pakistanais ces derniers mois pour leurs liens avec l’attentat de juin 2021, qui a tué trois personnes. L’explosion s’est produite près de la maison de Hafiz Saeed, qui est le fondateur du groupe interdit Lashkar-e-Taiba.

Le ministre de l’Intérieur a déclaré que le Pakistan, avec l’aide d’INTERPOL, demandera l’arrestation d’agents de renseignement indiens qu’ils soupçonnent d’être à l’origine de l’attaque près du domicile de Saïd. Saeed, un Pakistanais, purge une peine de prison au Pakistan pour financement de militants anti-indiens. Il a déclaré que le Pakistan avait des preuves solides du rôle de l’Inde dans l’attentat.

LE PREMIER MINISTRE DU PAKISTAN REVENDIQUE UNE “TENTATIVE D’ASSASSINAT” VISANT LE HAUT DIPLOMATE DU PAYS EN AFGHANISTAN

Le ministère indien des Affaires extérieures n’a pas pu être joint pour commenter.

Saeed avait été désigné terroriste par le ministère américain de la Justice après l’attentat de 2008 et sa tête avait une prime de 10 millions de dollars. Le Lashkar-e-Taiba de Saeed a été actif pendant des années principalement dans la région himalayenne contestée du Cachemire, qui est divisée entre le Pakistan et l’Inde et est revendiquée par les deux dans son intégralité.

Dans le secteur du Cachemire sous contrôle indien, les rebelles se battent contre la domination indienne depuis 1989. La plupart des Cachemiris musulmans soutiennent l’objectif des rebelles d’unir le territoire soit sous la domination pakistanaise, soit en tant que pays indépendant.