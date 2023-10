Le plus haut responsable diplomatique de la Corée du Nord a défendu la nation ermite contre les critiques internationales pour avoir vendu secrètement des armes à la Russie après des semaines de réunions bilatérales.

Un communiqué publié jeudi par les gouvernements des États-Unis, du Japon et de la Corée du Sud affirme que « de telles livraisons d’armes, dont nous confirmons maintenant que plusieurs ont été achevées, augmenteront considérablement le bilan humain de la guerre d’agression de la Russie ».

La ministre des Affaires étrangères Choe Son Hui a abordé la question samedi dans le média d’État Agence centrale de presse coréenne, où elle a déclaré : « Si [the US, Japan, and South Korea] n’ayons aucune méchanceté envers la RPDC et la Russie, il n’y aura aucune raison de mettre tous les nerfs à rude épreuve et de s’inquiéter du développement de relations égales et normales entre les deux pays.

RPDC signifie « République populaire démocratique de Corée », le nom officiel de la Corée du Nord.

La communauté internationale a vivement mis en garde la Corée du Nord contre la fourniture d’armes à l’armée russe lors de son invasion de l’Ukraine.

Choe a affirmé que les ennemis de la Corée du Nord « ont des intérêts géopolitiques vitaux dans l’illégalité des relations entre la RPDC et la Russie, compte tenu de la situation politique internationale actuelle et des crises que connaissent les États-Unis, le Japon et la Russie ». [South Korea] auxquels nous sommes confrontés au pays et à l’étranger. »

“Les relations bilatérales se développent sur la base de principes reconnus du droit international tels que la souveraineté nationale, le respect mutuel, la non-ingérence, l’égalité et le bénéfice mutuel en vertu du traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération entre la RPDC et la Russie, une constitution légitime du droit international. loi”, a déclaré Choe samedi. “C’est un attribut intrinsèque des relations entre la RPDC et la Russie.”

La Russie n’est pas le seul État sanctionné au niveau international à qui la Corée du Nord a été accusée de fournir des armes de guerre.

Israël et ses alliés ont accusé la Corée du Nord de fabriquer des technologies militaires utilisées par les militants du Hamas dans leur violent conflit contre Israël ce mois-ci – une accusation que les responsables nord-coréens ont niée.

Une arme au centre de la polémique, utilisé par le Hamas, est la grenade propulsée par fusée F-7, une arme à feu d’épaule que les combattants utilisent généralement contre les véhicules blindés.

Une vidéo montrant des terroristes du Hamas utilisant le lance-roquettes F-7 a été confirmée par l’analyse de deux experts en armement nord-coréen et en renseignements militaires sud-coréens. L’Associated Press a également mené une analyse des armes capturées sur le champ de bataille.

Ces lance-roquettes tirent une seule ogive et peuvent être rapidement rechargés, ce qui en fait des armes précieuses pour les petites milices et les forces de guérilla qui mènent des escarmouches contre des véhicules lourds.

Lawrence Richard de Fox News Digital a contribué à ce rapport.