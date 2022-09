Le ministre nie que les marchés craignent le « pari » d’un mini-budget de réduction d’impôts

Un ministre du Trésor a démenti la chute de la livre et la hausse des coûts d’emprunt montrent que les marchés s’inquiètent du mini-budget d’aujourd’hui – insistant sur le fait que la croissance est ce qui compte.

Simon Clarke a également rejeté les avertissements selon lesquels le plan de croissance – pour réduire les impôts d’au moins 30 milliards de livres sterling, y compris une éventuelle réduction des droits de timbre – est “un pari” qui récompensera les riches plutôt que les pauvres.

Avant le mini-budget, la livre est tombée sous 1,13 dollar par rapport au dollar et les coûts d’emprunt publics ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011 – la Banque d’Angleterre ayant averti qu’elle déclencherait de nouvelles hausses des taux d’intérêt.

Mais le secrétaire en chef du Trésor a ignoré les preuves de la peur sur les marchés financiers, disant Nouvelles du ciel: “Ce que les marchés veulent savoir, c’est si l’économie britannique va croître.”

L’annulation de la hausse de l’assurance nationale remettra 3 890 £ aux plus hauts revenus, seulement 175 £ à ceux qui gagnent moins de 50 000 £ et rien du tout aux personnes payées moins de 12 750 £, selon les propres chiffres du Trésor.

Mais M. Clarke a déclaré que c’était “un non-sens” de parler d’un retour à “l’économie de ruissellement” à la manière des années 1980, condamnée par Joe Biden, insistant sur le fait qu'”une économie plus prospère est bonne pour tout le monde”.

Et il a affirmé : « Ce n’est pas un pari. Le poids et l’histoire de la preuve est avec nous qu’une économie plus dynamique est libérée en réduisant le fardeau fiscal.

L’état financier – un budget en tout sauf le nom – pourrait également voir le nouveau gouvernement accélérer une réduction d’impôt sur le revenu de 1 pence prévue pour 2024, voire la doubler.

Le chancelier, Kwasi Kwarteng, va également déchirer les protections environnementales dans d’immenses pans du Royaume-Uni qui seront déclarés “zones d’investissement” à faible taux d’imposition et à faible réglementation.

Il fera valoir que le paquet peut briser un “cycle de stagnation” qui a vu la croissance stagner et les impôts augmenter – bien que les conservateurs soient au pouvoir depuis 12 ans.

Mais les économistes ont averti que les plans et l’énorme augmentation des emprunts publics nécessaires pour les financer placent les finances de la nation sur une voie « insoutenable ».

La Banque d’Angleterre a averti que l’économie était déjà en récession, après deux trimestres successifs de croissance négative, et que la hausse des taux d’intérêt serait probablement provoquée par le mini-budget.

M. Clarke a insisté: “La prescription ici est que nous obtenons une meilleure croissance sous-jacente qui libère les recettes fiscales qui nous permettront à la fois de faire croître l’économie et de maîtriser cette dette.”

Il a déclaré: «Tout ce terme de ruissellement est un tel non-sens et est en soi une mauvaise interprétation par le centre-gauche de ce qu’est ce gouvernement. Nous devons faire croître l’économie parce qu’une économie plus prospère est bonne pour tout le monde.