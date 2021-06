Le ministre n’exclut pas le verrouillage hivernal après que l’expert de PHE a déclaré que cela pourrait être nécessaire

Un ministre du cabinet a refusé d’exclure un autre verrouillage de Covid-19 cet hiver après que le Dr Susan Hopkins a déclaré qu’il pourrait être nécessaire de contrôler le virus.

Boris Johnson a promis une fin « irréversible » aux restrictions de Covid-19 – une décision qui devait avoir lieu lundi mais est maintenant retardée jusqu’au 19 juillet au milieu d’une augmentation des cas.

Mais le Dr Hopkins, directeur de Covid-19 à Public Health England, a déclaré que la Grande-Bretagne devait passer à une situation où nous pouvons « vivre avec cela » à plus long terme.

Elle a dit Le spectacle d’Andrew Marr: « Je pense que cela signifie que nous ne mettrons normalement pas les gens en détention pour des cas graves de grippe.

«Nous devrons peut-être procéder à d’autres verrouillages cet hiver, je ne peux pas prédire l’avenir – cela dépend vraiment du fait que les hôpitaux commencent à être débordés à un moment donné.

« Mais je pense que nous aurons d’autres moyens de gérer cela grâce à la vaccination, aux antiviraux, aux médicaments, aux tests, que nous n’avions pas l’hiver dernier, et toutes ces choses nous permettent des approches différentes, plutôt que des restrictions sur la vie et des restrictions sur les moyens de subsistance, cela nous fera avancer dans la prochaine phase d’apprentissage à vivre avec cela en tant qu’endémie, comme quelque chose qui se produit dans le cadre des virus respiratoires. »

conseillé

Interrogé sur ses commentaires, le secrétaire à la Justice, Robert Buckland, a refusé d’exclure davantage de restrictions, déclarant Horaires Radio: « L’essence du virus, c’est qu’on ne peut jamais dire mission accomplie ».

Le Dr Hopkins, qui est membre du groupe consultatif scientifique du gouvernement pour les urgences (Sage), a déclaré qu’il y avait eu des « montées et chutes » de cas de coronavirus à travers le pays, le virus s’étant « définitivement inversé » à Bolton et « stabilisé » en Blackburn avec Darwen mais continuant à « monter assez vite » à Londres et dans le nord-est.

Le scientifique a semblé suggérer qu’il était peu probable que les mesures de distanciation sociale restantes soient levées en Angleterre plus tôt que la date prévue du 19 juillet.

« Je suis convaincu que plus nous prenons notre temps et traversons cette période pour faire vacciner le maximum de personnes, c’est une chose positive pour cet été et pour nous permettre de traverser cet hiver », a-t-elle déclaré.

« Donc, mon point de vue serait de continuer, que nous pouvons vivre à ce niveau et cela signifierait, espérons-le, que lorsque nous sortirons de ce niveau de restrictions, qui sont beaucoup plus faciles à vivre, je pense pour beaucoup d’entre nous, alors nous le ferions pouvoir continuer et revenir à la normale et rester à la normale pendant une période très prolongée.

Elle a également suggéré aux gens d’opter pour un séjour plutôt que des vacances à l’étranger cet été, mais a offert un peu d’espoir pour l’avenir.

«Je pense que nous devrions principalement décider de passer des vacances à la maison cet été pendant que nous faisons vacciner toute notre population – mais je pense que nous nous rapprochons progressivement de la possibilité de renouveler nos vies et de déménager dans d’autres pays et de changer la nous parvenons à vivre avec ce virus », a-t-elle déclaré au programme.

Le Royaume-Uni a enregistré plus de 10 000 nouveaux cas de coronavirus pour le troisième jour consécutif samedi, tandis que le nombre de morts du virus est passé à 127 970 après 14 autres décès.