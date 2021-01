Le ministre néo-zélandais du commerce, Damien O’Connor, a appelé l’Australie à suivre l’exemple de son pays, à assouplir son approche affirmée et à «faire preuve de respect» envers la Chine afin de faire plus de progrès diplomatiques avec Pékin.

S’exprimant dans une interview avec CNBC, O’Connor a souligné les récentes négociations commerciales fructueuses de la Nouvelle-Zélande avec la Chine, signant un accord qui met à jour leur accord de libre-échange actuel et ouvre de nouvelles exportations de Wellington à Pékin.

«Je ne peux pas parler au nom de l’Australie et de la façon dont elle gère ses relations diplomatiques», O’Connor a dit, déclarant que «S’ils devaient nous suivre et faire preuve de respect, j’imagine qu’un peu plus de diplomatie de temps en temps et être prudents avec le libellé, alors ils pourraient aussi se trouver dans une situation similaire.»

Les commentaires reflètent une rare division du public avec les partenaires du renseignement de la Nouvelle-Zélande dans les «Cinq yeux», l’Australie, le Canada, le Royaume-Uni et les États-Unis, sur leur approche de la gestion de la Chine. Wellington a, ces derniers mois, refusé de signer les déclarations du groupe Five Eyes critiquant le comportement de Pékin à Hong Kong et sa répression contre les militants impliqués dans les manifestations de 2019.

Afin de minimiser les tensions après l’entretien, O’Connor a appelé jeudi son homologue à Canberra pour lui expliquer qu’il reconnaît le «Les relations Australie-Chine seront toujours une affaire de Chine et d’Australie.»

Le ministre australien du Commerce, Dan Tehan, a publié une déclaration après l’appel disant que l’approche du pays envers Pékin était « Sur la base d’une évaluation de nos intérêts nationaux, » suggérant que son gouvernement rejetait l’avis de la Nouvelle-Zélande. Cependant, il a souligné que Canberra est toujours disposée à s’engager directement avec la Chine pour tenter de résoudre toute différence et de travailler ensemble sur des questions collectives.

L’Australie et la Chine ont été dans une guerre commerciale tendue après que les relations entre les deux pays sont tombées à leur plus bas niveau depuis l’établissement de relations diplomatiques officielles il y a près de 50 ans. L’impasse a commencé après que Canberra a appelé à une enquête sur la façon dont Covid-19 a commencé, ce que Pékin a vu comme une insulte à propos de sa gestion de la pandémie. En réponse à la décision de la Chine d’imposer des droits de douane importants sur certains produits australiens, Canberra l’a signalé à l’Organisation mondiale du commerce (OMC), faisant valoir que les actions de Pékin sont injustes et de représailles. Cependant, le processus de l’OMC pourrait prendre plusieurs années pour aboutir.

