Le ministre néo-zélandais de l’Éducation Chris Hipkins propose de remplacer Jacinda Ardern au poste de Premier ministre

CNN

—



Chris Hipkins, ministre néo-zélandais de l’éducation, propose de remplacer Jacinda Ardern au poste de Premier ministre, après l’annonce choc de sa démission plus tôt cette semaine.

Hipkins est apparu comme le seul candidat à être nommé à la direction du parti travailliste au pouvoir samedi matin.

Le caucus du Parti travailliste doit se réunir dimanche pour approuver et confirmer officiellement Hipkins en tant que chef, a déclaré le whip du parti Duncan Webb.

Les prochaines élections générales en Nouvelle-Zélande devraient avoir lieu le 14 octobre.

Hipkins est un politicien de carrière qui est entré au Parlement en 2008 et est devenu un nom connu à la tête de la gestion de la pandémie en Nouvelle-Zélande en tant que ministre de la réponse Covid-19 dans le cabinet d’Ardern. En plus d’être ministre de l’Éducation, il est également ministre de la Police et de la Fonction publique et leader de la Chambre.

S’adressant aux journalistes après la clôture des nominations à 9 heures du matin, heure locale, dans la capitale de Wellington, il a déclaré qu’il visait à parvenir à un consensus sur qui est “le meilleur pour diriger le parti travailliste, et donc, la Nouvelle-Zélande en avant”.

“Je suis absolument humble et honoré”, a-t-il déclaré, puis a ajouté, “il reste encore un peu de chemin à faire dans ce processus. Il y a encore une réunion demain et un vote, et je ne veux pas trop m’avancer. »

Le ministre a ensuite remercié les membres de son parti, affirmant que “nous avons traversé ce processus avec unité et nous continuerons à le faire”.

Il s’est engagé à diriger le pays de manière “forte, stable et unie”, mais a averti qu’il y avait des défis à relever.

“Je reconnais qu’en ce moment, nous traversons des turbulences économiques et nous allons devoir nous y frayer un chemin”, a-t-il déclaré.

Hipkins a également déclaré aux journalistes qu’il était “incroyablement optimiste quant à l’avenir de la Nouvelle-Zélande” et qu’il était “vraiment impatient de travailler”. Je me sens plein d’énergie et enthousiaste.

Il a servi près de deux ans en tant que ministre de la réponse Covid-19 dans un pays qui a maintenu les infections et les décès relativement bas après avoir fermé ses frontières. Il a également supervisé la réouverture progressive de la Nouvelle-Zélande avant d’accueillir pleinement tous les voyages internationaux en juillet dernier.

Ardern a déclaré jeudi qu’elle se retirerait pour un nouveau chef, affirmant qu’elle ne croyait pas avoir l’énergie nécessaire pour se faire réélire.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Ardern a déclaré que son mandat se terminerait le 7 février, date à laquelle elle s’attendait à ce qu’un nouveau Premier ministre travailliste soit assermenté – bien que “selon le processus qui pourrait être plus tôt”.

Hipkins a déclaré qu’Ardern – dont le mandat a coïncidé avec une attaque terroriste, des catastrophes naturelles et une pandémie mondiale – était “le leader dont nous avions besoin au moment où nous en avions besoin”.

Et il a reconnu que, comme Ardern, il s’exposerait à “beaucoup d’examen et beaucoup de critiques” en proposant son nom.

“J’entre dans ce travail les yeux grands ouverts, sachant ce que j’ai dans quoi je suis entré”, a déclaré Hipkins.