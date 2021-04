Boris Johnson fait face à une grêle de la part des députés sur des questions sans réponse sur la façon dont il a financé la rénovation de luxe de son appartement privé au n ° 10.

La secrétaire au commerce, Liz Truss, a été envoyée face aux radiodiffuseurs dimanche et n’a pas pu nier que son patron avait reçu un prêt pour le travail par des donateurs conservateurs.

Le Parti travailliste exhorte le Président à convoquer le Premier ministre au Parlement lundi pour une question urgente portant sur le scandale du copinage engloutissant Downing Street.

Dans des entretiens atroces du dimanche matin, la ministre du cabinet Mme Truss a répété des lignes soigneusement formulées selon lesquelles le Premier ministre avait « assumé le coût de la rénovation de l’appartement » et n’avait pas enfreint les règles.

Mais elle a à plusieurs reprises détourné les questions de savoir si le Premier ministre avait reçu un prêt de donateurs politiques et quand il avait payé. Elle a également refusé de dire quand les détails sur l’argent qui avait changé de mains seraient divulgués.

La fureur a été déclenchée après que l’ancien chef de cabinet de M. Johnson, Dominic Cummings, ait allégué que le Premier ministre avait recherché des donateurs pour financer la somptueuse refonte – décrivant le plan comme « contraire à l’éthique, insensé et peut-être illégal ».

« On m’a assuré que les règles ont été pleinement respectées et je sais qu’il a pris en charge les coûts de rénovation de l’appartement », a-t-elle déclaré à Sky News.

«Je crois absolument et je suis convaincu que le premier ministre a fait cela.

« Ce que les gens veulent savoir, c’est que conformément aux règles, le Premier ministre a pris en charge le coût de cette rénovation. Cela s’est produit. Tous les coûts seront déclarés conformément aux règles. Cela, en ce qui me concerne, complètement répond à cette question. »

La même performance de contournement a été répétée sur le Andrew Marr Show de la BBC, Mme Truss s’en tenant apparemment à une réponse très serrée.

S’exprimant dimanche matin, Jess Phillips du Labour a appelé à une enquête indépendante « racine et branche » sur l’utilisation de l’argent des contribuables sous le gouvernement de Boris Johnson.

Confirmant que le parti chercherait une question urgente au parlement sur la question, elle a déclaré que «l’intégrité compte vraiment, vraiment».

« La vérité est que nous ne connaissons pas la vérité et que nous avons des démêlés entre deux hommes très puissants qui semblent plus intéressés par qui ment sur quoi et qui divulgue quoi que sur le fond du problème », a déclaré le ministre de l’ombre. Sky News.

«Il s’agit de savoir si les contrats sont attribués par SMS, si les allégements fiscaux sont accordés par SMS ou si le premier ministre utilise ses copains pour obtenir de l’argent pour faire rénover son appartement.

« Que je soutienne le point de vue de Dominic Cummings ou celui de Boris Johnson, ce dont nous avons besoin, c’est d’une enquête indépendante appropriée où il ne s’agit pas de deux garçons qui se battent et qui concerne les contribuables de notre pays. »

