Le ministre ne dira pas si les infirmières méritent d’être payées autant que les députés

Les demandes d’augmentation de salaire des infirmières ont été rejetées comme “remarquablement élevées” par un ministre du Cabinet qui a averti qu’une grève imminente “perturberait complètement” les services vitaux du NHS.

Chris Heaton-Harris a déclaré qu’il était «très difficile» de dire si les infirmières étaient suffisamment payées et a refusé de dire si elles méritaient d’être payées autant que les députés.

Le secrétaire d’Irlande du Nord a déclaré à Sky News: “Je pense que c’est une question injuste … nous sommes dans des endroits complètement différents”, ajoutant: “Certaines personnes ne voudraient rien payer aux politiciens.”

Heaton-Harris a déclaré que l’augmentation de 17,6% demandée par le Royal College of Nursing (RCN) est une “demande élevée” – soulignant que les infirmières ont obtenu une augmentation de salaire pendant Covid.

Cela fait suite à l’insistance du secrétaire à la Santé, Steve Barclay, sur le fait que la demande de rémunération des infirmières était «en décalage» avec la crise de l’inflation à laquelle le Royaume-Uni est confronté, malgré les difficultés du coût de la vie auxquelles le personnel est confronté.

Dans une série de tweets, M. Barclay a déclaré que les demandes n’étaient pas “raisonnables ou abordables”, car il a averti que la grève prévue entraînerait des retards dans les soins.

Cela survient alors qu’un haut responsable du NHS a déclaré que les hôpitaux feraient tout leur possible pour “minimiser les dommages aux patients” si les infirmières faisaient la grève cet hiver – mais les opérations et les rendez-vous admis devront être annulés ou reportés.

Matthew Taylor, directeur général de la Confédération du NHS, a déclaré qu’il existe des plans nationaux et régionaux pour minimiser l’impact sur les patients malgré un “hiver très difficile” à venir.

“Il est clair que l’action revendicative est un défi pour les services de santé et les dirigeants du NHS”, a-t-il déclaré à la BBC. Petit-déjeuner.

«Nous faisons déjà face à l’écart qui existe entre la demande qui est actuellement sur le service de santé du public. Nous devons répondre à cette demande, et nous savons tous que nous nous dirigeons vers ce qui est déjà un hiver très difficile », a déclaré M. Taylor.

M. Barclay s’entretiendra jeudi avec Pat Cullen, le secrétaire général du Royal RCN, alors qu’il s’efforce d’éviter l’action revendicative.

M. Barclay était disposé à discuter de la manière dont les conditions de travail peuvent être améliorées, mais “ne négociait pas” sur les salaires, semble-t-il, car les infirmières exigent une augmentation d’au moins 15%.

Patricia Marquis, directrice du RCN pour l’Angleterre, a déclaré à la BBC Petit-déjeuner que les services actuels du NHS n’étaient «pas sûrs» et que le gouvernement «n’a pas écouté» ce que le personnel infirmier a dit.

Elle a déclaré que certains services doivent continuer pendant la grève pour assurer la sécurité des patients « et nous conviendrons avec les employeurs de ce qu’ils sont et du personnel qui devrait travailler ».

Le secrétaire à la santé du travail, Wes Streeting, a accusé le gouvernement de “négligence inacceptable” après que les infirmières ont voté en faveur de la grève.

Il a déclaré: «Il n’y a pas eu de grèves dans le NHS pendant 13 ans, lorsque les travaillistes étaient au gouvernement pour la dernière fois. Si nous étions au pouvoir aujourd’hui, nous parlerions avec la MRC et ferions tout notre possible pour empêcher ces grèves de se poursuivre.

D’autres syndicats de travailleurs de la santé, dont Unison et le GMB, annonceront le résultat des votes de grève avant la fin du mois parmi le personnel, y compris les ambulanciers et les ambulanciers paramédicaux, les porteurs d’hôpitaux et les nettoyeurs.

Les physiothérapeutes ont commencé à voter lundi sur l’action revendicative, tandis qu’un scrutin des sages-femmes s’ouvre vendredi.