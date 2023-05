Le ministre ne dira pas si le Canada veut rejoindre le pacte de défense AUKUS

Le Canada souhaite une coopération plus étroite avec ses plus proches alliés dans les domaines de l’intelligence artificielle, de l’informatique quantique et des technologies de pointe, a déclaré lundi la ministre de la Défense Anita Anand.

Mais elle a refusé de dire si son gouvernement avait formellement demandé à ses alliés l’autorisation de rejoindre le pacte de défense et de sécurité AUKUS à titre non nucléaire.

L’accord – impliquant les États-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie – a été annoncé en septembre 2021, à la grande surprise de nombreux alliés occidentaux.

Un élément majeur du pacte implique l’acquisition par l’Australie de la technologie des sous-marins nucléaires américains et britanniques. Moins connus sont les aspects de l’accord qui traitent des transferts de technologie et du partage de renseignements sensibles.

Le gouvernement libéral a précédemment rejeté AUKUS comme une tentative de Washington de vendre des sous-marins nucléaires à ses alliés. Mais de nombreux membres de l’establishment canadien de la défense et de la sécurité – tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du gouvernement – ​​ont exprimé leur inquiétude quant à l’absence d’Ottawa du pacte, en particulier en ce qui concerne la technologie et le partage de renseignements.

Le Globe and Mail a rapporté lundi que le Canada était intéressé à faire partie d’AUKUS – non pas pour acquérir des sous-marins nucléaires, mais pour participer à l’aspect transfert de technologie de l’alliance. La Nouvelle-Zélande aurait exprimé le même intérêt.

« Le Canada est très intéressé à approfondir la coopération sur l’IA, l’informatique quantique et d’autres technologies de pointe … avec nos plus proches alliés », a déclaré Anand aux journalistes après l’arrivée du vice-premier ministre polonais au Quartier général de la Défense nationale à Ottawa. « Nous cherchons toujours des moyens de faciliter et de collaborer avec nos alliés les plus proches sur ces mesures et d’autres. »

Elle a souligné l’accord de partage de renseignements existant entre le groupe « Five Eyes » des nations occidentales – les États-Unis, le Canada, la Grande-Bretagne, l’Australie et la Nouvelle-Zélande – et a insisté sur le fait que la coopération entre eux reste solide.

Les journalistes ont demandé à trois reprises à Anand si le Canada avait demandé à ses alliés la permission de se joindre à l’AUKUS. Elle évita de répondre à la question.

REGARDER: La ministre de la Défense Anita Anand sur le Canada et AUKUS

On demande au ministre de la Défense si le Canada a demandé à rejoindre l’AUKUS Répondant aux questions quant à savoir si le Canada a officiellement demandé à faire partie d’AUKUS, la ministre de la Défense nationale Anita Anand a déclaré que le Canada était « très intéressé à continuer de travailler avec nos alliés, y compris l’Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni ».

Plusieurs sources de la défense ont déclaré à CBC News qu’il n’y avait pas eu de demande officielle pour rejoindre l’arrangement, non nucléaire ou autre, mais il y a eu des discussions récentes sur les efforts pour coopérer davantage sur la technologie qui pourrait « se croiser » avec AUKUS.

Plus tôt cette année, le vice-chef d’état-major de la Défense du Canada a ouvert un « dialogue sur les capacités » avec son homologue britannique.

CBC News ne nomme pas les sources d’information confidentielles car elles ne sont pas autorisées à parler publiquement.

Depuis l’annonce de l’accord AUKUS, les alliés ont tenu plusieurs réunions au cours desquelles les représentants canadiens se sont « assez exprimés » sur leur absence de la table, ont indiqué les sources.

Le message des alliés en retour, ont indiqué des sources, était que le Canada devait être prêt à « intensifier et à fournir des capacités », de préférence du matériel militaire, afin de faire partie du pacte de sécurité et de défense.

Alliés alarmés par l’état de l’armée canadienne : rapport

Citant des fuites de rapports de renseignement rédigés par les chefs d’état-major interarmées des États-Unis, le Washington Post a rapporté il y a quelques semaines que les alliés s’inquiétaient de plus en plus de l’état des capacités et de l’état de préparation militaires du Canada.

Certains alliés, a déclaré l’une des sources, ont largement abandonné et se tournent maintenant vers le Canada pour fournir ce que l’on appelle des «capacités de défense en col blanc» – une référence à la cyberguerre et au renseignement.

Mais l’avantage du Canada dans ce domaine pourrait être érodé par une partie de la coopération qui a déjà lieu sous les auspices d’AUKUS.

L’Australie dispose désormais d’un pipeline direct vers certaines des recherches les plus avancées sur l’IA menées par les États-Unis et la Grande-Bretagne, ainsi que du matériel militaire.

Par l’intermédiaire de la Commission de sécurité nationale sur l’intelligence artificielle, Washington a indiqué que d’ici 2025, « le ministère de la Défense et la communauté du renseignement doivent être prêts pour l’IA ».

Récemment, l’US Air Force a créé sa propre division de capital-risque, AFVentures. L’une des entreprises qu’il a financées est la société australienne Curious Things, qui a été engagée pour réorganiser le système de recrutement de l’USAF.

Un avion de chasse américain F-35 survole les montagnes de l’Eifel près de Spangdahlem, en Allemagne, le 23 février 2022. (Harald Tittel/Associated Press)

En outre, l’accord AUKUS a ouvert la porte à l’Australie pour acquérir des missiles air-sol à longue portée AGM-158B, qui peuvent être chargés sur des F-18 ou des F-35.

Le missile autonome à longue portée, d’une portée allant jusqu’à 900 kilomètres, est une avancée par rapport aux missiles actuellement utilisés par l’Australie.

Le Canada envisage également d’acheter le chasseur furtif F-35 et a récemment annoncé un achat de 6,3 milliards de dollars de missiles air-air. Pour attaquer des cibles au sol, l’aviation canadienne utilise la bombe intelligente GBU-53/B StormBreaker, qui oblige l’avion de guerre à se rapprocher de la cible.

D’un point de vue militaire, ont indiqué les sources, le Canada s’est soucié de maintenir l’interopérabilité avec ses alliés.