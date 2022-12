Le ministre menace une nouvelle répression de l’asile et s’en prend aux étudiants internationaux

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Une nouvelle répression contre les demandeurs d’asile traversant la Manche est sur le point de montrer clairement que le Royaume-Uni n’est pas “un toucher doux”, a déclaré le ministre de l’Immigration.

Robert Jenrick a également attaqué des étudiants internationaux, les accusant d’utiliser leurs études comme “un moyen détourné de faire venir leur famille au Royaume-Uni” et de mettre davantage de “pression” sur les services publics.

Mais il a également admis qu’il n’y a pas de solution rapide à la crise des petits bateaux – au milieu de la panique croissante des conservateurs à ce sujet – en disant : “C’est un problème qui pourrait nous guetter pendant de nombreuses années.”

La ministre de l’Intérieur, Suella Braverman, dévoilera de nouvelles propositions la semaine prochaine pour limiter le nombre de personnes traversant la Manche, le total pour 2022 devant atteindre 50 000 d’ici la fin de l’année.

Avant l’annonce, M. Jenrick a déclaré : « Nous devons recréer notre système d’immigration afin qu’il soit adapté à son objectif. Cela signifiera la création d’un système où la dissuasion est [central to] le tout.

“Cela impliquera également de regarder comment nous traitons les gens à leur arrivée, afin que personne ne pense que venir au Royaume-Uni est une douceur, et le Royaume-Uni n’est pas un meilleur site pour les acheteurs d’asile que notre voisin de l’UE.”

Le n ° 10 est également connu pour envisager des règles plus strictes concernant les personnes à charge des personnes qui étudient au Royaume-Uni, mais M. Jenrick est allé plus loin, remettant en question les motivations de ceux qui entreprennent des études.

“Il y a des gens qui viennent dans les universités ici comme moyen détourné de faire venir leur famille au Royaume-Uni et de rester ici pendant une période prolongée”, a-t-il déclaré à GB News. “Un nombre très important de personnes l’utilisent comme voie vers une vie au Royaume-Uni. Il s’agit d’un important moteur de migration nette.

« Nous pouvons tous voir qu’il pourrait y avoir des avantages pour l’économie et la société, mais je pars du fait que nous sommes un pays relativement petit ; il y a un manque de logements ; les services publics sont soumis à une pression considérable en ce moment.

Mme Braverman cherche un meilleur accord de retour avec l’Albanie pour permettre le renvoi rapide des demandeurs d’asile dont les demandes échouent, après une forte augmentation du nombre de jeunes hommes arrivant du pays. Mais les candidats de pays ayant un taux de réussite élevé – comme l’Afghanistan et la Syrie – pourraient voir les exigences assouplies, sans plus d’évaluations de suivi après les premiers contrôles de sécurité et d’identité.

M. Jenrick a laissé entendre que la répression pourrait prendre un certain temps à se mettre en place, déclarant: “Nous n’occupons notre poste que depuis quatre semaines et nous ne sommes pas parvenus à des conclusions définitives.”

Au sujet des étudiants, il a déclaré: «Nous avons des règles très libérales sur les étudiants qui amènent les membres de leur famille avec eux, et c’est quelque chose que nous souhaitons revoir.

“Il est vrai que si vous êtes venu ici pour faire un doctorat et que vous restez longtemps au Royaume-Uni, vous pourrez peut-être amener votre conjoint avec vous, mais les chiffres que j’ai vus ces dernières semaines en ce travail suggère que le problème est bien plus important que cela.