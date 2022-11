Le ministre lituanien des Affaires étrangères : “Pas de plus grande menace” que la Russie, cherche à préserver “l’ordre mondial fondé sur des règles”

La Lituanie a commémoré son entrée dans l’OTAN la semaine dernière et son partenariat de longue date avec les États-Unis alors que les dirigeants se tournent vers le paysage de sécurité de plus en plus complexe qui se développe dans le monde.

Le président George W. Bush s’est rendu il y a 20 ans dans la capitale lituanienne, Vilnius, pour accueillir le pays dans l’alliance toujours croissante de l’OTAN, applaudissant le caractère des États membres à « faire face au mal, à avoir le courage de toujours affronter le danger. “

“Président [George W.] Bush a prononcé le discours le plus célèbre qu’un Américain ait jamais prononcé en Lituanie il y a exactement 20 ans”, a déclaré le ministre lituanien des Affaires étrangères Gabrielius Landsbergis à Fox News Digital dans une interview exclusive. “C’était avant même que nous soyons membres de l’OTAN, et c’était probablement le garantie de sécurité la plus importante que nous ayons obtenue avant que l’article cinq ne commence à nous couvrir de son parapluie.”

Et aucun moment au cours des 20 dernières années n’a semblé plus dangereux pour l’Europe que les neuf derniers mois qui ont suivi l’invasion de l’Ukraine par la Russie.

LE MINISTRE LITUANIEN DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, GABRIELIUS LANDSBERGIS, DISCUTE DE LA CHINE ET DE LA RUSSIE À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES

La Lituanie a accepté environ 67 000 ressortissants ukrainiens entre le 24 février et le 10 octobre. L’éloignement du pays de l’Ukraine et de la Russie n’est pas très rassurant puisqu’il borde plutôt la Biélorussie, qui est restée l’alliée la plus fidèle de la Russie pendant l’invasion.

Landsbergis a souligné la menace que représente la Russie pour l’Europe, mais aussi la proactivité de la Lituanie pour rester préparée à la suite.

“Certainement, il n’y a pas de plus grande menace, géopolitique et militaire, que la Russie”, a-t-il déclaré, notant que la Lituanie et certains autres pays voisins avaient tenté de sonner l’alarme avant le début de l’invasion.

“Évidemment, le fait est que les pays qui partagent leur frontière avec la Russie ont peu d’illusions sur ce qu’est réellement la Russie même avant la guerre”, a expliqué Landsbergis, soulignant l’invasion de la Géorgie en 2008 et l’offensive de 2014 en Crimée. “Nous avons toujours demandé plus d’attention au flanc est également, afin qu’il soit mieux défendu.”

BORIS JOHNSON AFFIRME QUE L’ALLEMAGNE A FAVORISÉ LA DÉFAITE DE L’UKRAINE ET LA FRANCE ÉTAIT DANS LE “DÉNI”

“Même si … nous faisons notre part, nous avons encore besoin de plus de troupes alliées en Lituanie et dans d’autres pays”, a-t-il ajouté. “Compte tenu des derniers événements, de ce que nous avons vu se produire en Pologne il y a à peine une semaine, nous pensons que si nous parlons de renforcement de [the] flanc est, tout d’abord, il doit s’agir d’une meilleure défense aérienne, d’une meilleure défense antimissile, car nous pensons que ce serait… la première ligne de défense.”

Landsbergis a approuvé les informations selon lesquelles la Russie n’a montré aucune préparation à l’utilisation d’armes nucléaires, mais il a assuré que la Lituanie prenait “très au sérieux” la rhétorique du président russe Vladimir Poutine et discutait des précautions avec ses partenaires régionaux.

Mais aussi importante que soit la menace que représente la Russie, la Lituanie a également un œil sur d’autres pays qui visent à changer “l’ordre mondial fondé sur des règles”, comme la Chine.

La Lituanie s’est déjà retrouvée en difficulté avec la Chine après avoir autorisé Taïwan à ouvrir un bureau commercial à Vilnius, incitant Pékin à dégrader les relations diplomatiques avec la nation européenne, y compris des pratiques commerciales discriminatoires présumées.

MOSCOU CONDAMNE LA RÉPONSE DES ÉTATS-UNIS AUX CRIMES DE GUERRE ALLÉGUÉS CONTRE DES SOLDATS RUSSES EN UKRAINE

Pékin nie avoir bloqué les importations lituaniennes, y compris tous les produits dont les pièces sont produites en Lituanie. Le fondateur du producteur de puces Brolis Group, Kirstijonas Vizbaras, a déclaré au New York Times que cela avait fait de la Lituanie une “étiquette toxique”.

Landsbergis a expliqué que les tensions ont précédé cette décision, la Lituanie bloquant la capacité de la Chine à investir dans des infrastructures vitales telles que les aéroports, les systèmes ferroviaires et les ports maritimes.

“Tous nos principaux investisseurs viennent soit des pays d’Europe occidentale, soit des États-Unis, et je pense que cela pourrait être un exemple, car ce n’est pas seulement une décision politique, c’est aussi une décision de sécurité nationale”, a déclaré le ministre.

“Nous avons été contraints de nous adapter à des mesures très, très dures imposées par la RPC, et dans de nombreux cas, nos entreprises se sont adaptées, trouvant de nouveaux fournisseurs, de nouvelles chaînes d’approvisionnement et renforçant la résilience au cas où ce type d’actions devait se répéter contre nous dans le futur.”

L’IRAN ET LA RUSSIE CONCLUENT UN ACCORD POUR PRODUIRE DES DRONES POUR LA GUERRE EN UKRAINE

Landsbergis a également applaudi la plus grande attention accordée à l’Iran et à ses actions, notamment en raison des liens plus étroits qui se développent entre Moscou et Téhéran.

L’Iran a fourni des armes à la Russie, telles que des drones, à utiliser dans la guerre en Ukraine, ce qui a recadré l’impact que le plan d’action global conjoint (JCPOA) de l’administration Biden pourrait avoir au-delà des frontières de l’Iran.

“L’un des outils et des instruments dont nous disposons pour ce faire, ce sont les sanctions”, a déclaré Landsbergis. “Par conséquent, j’ai proposé dans les formats où je suis capable de le faire à Bruxelles, de sanctionner plus lourdement l’Iran.”

“Je pense qu’il y a un nouvel élan pour adopter une position un peu plus ferme en ce qui concerne non seulement le régime dont nous avons parlé, mais aussi l’Iran”, a-t-il ajouté, disant qu’il serait “assez surpris” si le Le JCPOA “est allé de l’avant”.

