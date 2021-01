Le ministre libyen espère le soutien de Biden

Tunis, TUNISIE (AP) – Le puissant ministre de l’Intérieur du gouvernement libyen soutenu par l’ONU, considéré comme un candidat au poste de Premier ministre, a exprimé l’espoir que la stabilité de son pays déchiré par la guerre deviendrait une priorité absolue pour le nouveau Biden administration.

Il a également annoncé une prochaine offensive majeure des forces gouvernementales libyennes soutenues par la Turquie dans l’ouest du pays pour achever les militants et cibler les passeurs d’êtres humains, et a invité les États-Unis à apporter leur aide.

« Nos espoirs ont été grandement augmentés » par la victoire électorale de Joe Biden, a déclaré Fathi Bashagha à l’Associated Press plus tôt cette semaine. «Nous espérons que la nouvelle administration jouera un rôle majeur dans la stabilité et la réconciliation de la Libye».

Bashagha, ancien pilote de l’armée de l’air et homme d’affaires, a déclaré qu’il serait prêt à assumer le rôle de Premier ministre dans un gouvernement d’unité qui n’a pas encore été formé qui pourrait suivre les négociations de paix entre les parties belligérantes de la Libye.

La Libye, riche en pétrole, a été plongée dans le chaos après qu’un soulèvement soutenu par l’OTAN en 2011 a renversé et tué le dictateur de longue date Moammar Kadhafi et divisé le pays entre le gouvernement soutenu par l’ONU dans la capitale, Tripoli, et les autorités rivales basées à l’est. Chaque camp est soutenu par un éventail de milices locales ainsi que de puissances régionales et étrangères.

Depuis l’année dernière, les deux parties ont tenu des pourparlers dirigés par l’ONU pour nommer un gouvernement intérimaire avant les élections plus tard en 2021, mais n’ont jusqu’à présent pas réussi à s’entendre sur un mécanisme de vote pour ce faire. Le nom de Bashagha a été lancé en tant que candidat au poste de Premier ministre, disent les observateurs des discussions.

En octobre, les parties belligérantes ont convenu d’un cessez-le-feu, ce qui a fait naître l’espoir d’une résolution pacifique, et a déclaré que les combattants étrangers quitteraient la Libye.

Bashagha, qui s’est entretenu avec l’AP par téléphone depuis Tripoli, a déclaré que le retrait des forces étrangères serait progressif. Les autorités rivales basées à l’est ont été renforcées par des mercenaires russes, tandis que la Turquie a envoyé ses propres troupes, des mercenaires syriens et des drones pour consolider le gouvernement basé à Tripoli. Le ministre a déclaré avoir dit à la Russie, qui, avec la Turquie, envisage des contrats d’une valeur de plusieurs milliards de dollars, que la Libye est prête à parler affaires si les mercenaires partent.

Bashaga a également salué les efforts des États-Unis pour aider à vaincre les militants de l’État islamique dans la ville côtière de Syrte en 2016. En 2019, les États-Unis ont déclaré que leurs frappes aériennes dans le sud de la Libye avaient tué des dizaines de membres de la filiale locale de l’EI. Bashagha dit que la coopération avec les États-Unis est en cours.

Mais il a averti que les extrémistes avaient repris pied lors d’une tentative du commandant libyen Khalifa Hifter, basé à l’est, de capturer Tripoli. Les forces de Hifter ont également ciblé des militants de l’EI dans leurs bastions et ont déclaré l’année dernière avoir tué le plus haut responsable de l’EI en Libye.

Bashaga a déclaré qu’il espérait que les États-Unis soutiendraient l’opération à venir dans l’ouest. La Turquie a déjà promis son soutien, a-t-il déclaré. «Nous espérons que les États-Unis nous aideront … à en finir avec les éléments terroristes qui ont infiltré la Libye.»

La position de l’administration Trump sur la Libye a parfois été déroutante. Le département d’État américain a condamné la poussée de Hifter sur Tripoli, mais Trump a également passé un appel téléphonique à Hifter, le félicitant de sa lutte contre le terrorisme. L’administration s’est ensuite prononcée à plusieurs reprises contre les mercenaires russes employés par Hifter, qui est également soutenu par l’Égypte et les Émirats arabes unis.

Depuis qu’il est devenu ministre de l’Intérieur en 2018, Bashagha s’est positionné comme l’une des figures les plus puissantes de l’ouest de la Libye. Il a cultivé des liens avec la France et les États-Unis, ainsi qu’avec l’Égypte, la Turquie et la Russie – ses rivaux nominaux dans le conflit. Le mois dernier à Tripoli, il a accueilli un ministère des Affaires étrangères et une délégation de haut niveau du renseignement égyptien, un autre soutien clé de Hifter.

Mais son ministère a également eu du mal à contrôler le patchwork de milices qui dominent Tripoli et l’ouest de la Libye. Bashagha a déclaré qu’il prévoyait de s’attaquer au problème en identifiant les milices qui devraient être désarmées et celles qui pourraient être assimilées à l’appareil de sécurité. Mais il a déclaré avoir rencontré des problèmes dans la mise en œuvre du plan, alléguant que certaines milices sont alliées à d’autres responsables de Tripoli et contrôlent certaines institutions, telles que l’appareil de renseignement.

La Libye a été en proie à la corruption sous Ghadhafi et dans les années tumultueuses qui ont suivi son éviction. « Le problème est que certaines des parties, institutions de l’Etat fournissent un soutien à ces milices », a déclaré Bashagha.

Le gouvernement soutenu par l’ONU reste fortement dépendant des milices pour combattre ses rivaux de l’Est. Mais les milices ne sont pas facilement contrôlées et bien qu’elles, avec le soutien de la Turquie, aient repoussé l’offensive d’un an de Hifter sur Tripoli, certaines sont également responsables d’enlèvements, de combats internes et de victimes civiles.

Pour sa part, le gouvernement de Tripoli a été critiqué pour sa gestion des milliers de migrants qui transitent par la Libye, tentant de traverser la mer Méditerranée vers l’Europe.

Une enquête de 2019 de l’AP a révélé que les milices de l’ouest de la Libye torturent, extorquent et abusent autrement des migrants contre rançon dans les centres de détention, souvent sous le nez de l’ONU et dans des complexes qui reçoivent des millions d’argent européen. Les conditions des migrants restent dangereuses à Tripoli, selon des groupes de défense des droits et l’ONU

Bashagha a déclaré qu’il avait fermé les abris illégaux et qu’il travaillait avec l’ONU pour surveiller les conditions dans les autres, mais que plus de fonds sont nécessaires pour les entretenir. Il a également évoqué l’arrestation en octobre d’Abdel-Rahman Milad, l’un des trafiquants d’êtres humains les plus recherchés du pays, deux ans après que l’ONU a prononcé des sanctions contre lui.

Il a déclaré que sa nouvelle opération dans l’ouest du pays ciblerait également les passeurs de migrants et pourrait aider à résoudre la racine du problème.

«La sécurité et la stabilité de la Libye sont importantes pour l’Europe et les États-Unis», a déclaré Bashagha.