Le ministre libanais des Affaires étrangères propose de démissionner après avoir blâmé les États du Golfe pour la montée de l’EI

Le président libanais Michel Aoun a confirmé que Wehbe avait présenté sa démission dans un tweet publié mercredi. Le diplomate a manifestement estimé qu’il ne pouvait plus remplir ses devoirs et responsabilités à la lumière de la controverse suscitée par les opinions qu’il avait exprimées dans une interview télévisée.

«Ces pays d’amour, d’amitié et de fraternité, ils nous ont procuré l’État islamique et l’ont planté dans les plaines de Ninive, d’Anbar et de Palmyre». Wehbe avait dit, faisant référence aux États du Golfe lors d’une émission sur le réseau régional Alhurra lundi.

Aoun avait précédemment rejeté les commentaires du ministre des Affaires étrangères comme « opinion personnelle » cette «Ne reflète en aucun cas la position de l’État libanais», tandis que le Premier ministre désigné Saad al-Hariri a condamné Wehbe pour avoir mis ses alliés en colère alors que Beyrouth était « noyade » dans les crises.

Mardi, l’Arabie saoudite a convoqué l’ambassadeur du Liban pour lui remettre un «Mémorandum officiel de protestation» suite aux remarques du ministre des Affaires étrangères, après que Riyad ait affirmé avoir endommagé «Relations fraternelles» entre les deux pays. Bahreïn, le Koweït et les Émirats arabes unis ont également pris des mesures similaires pour déposer des plaintes officielles sur ces remarques.

Wehbe a été nommé ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement intérimaire du Liban, qui a été formé après que le gouvernement précédent ait été contraint de démissionner à la suite de l’indignation du public suite à l’explosion de 2020 à Beyrouth qui a tué 207 personnes et fait des milliers de blessés.

