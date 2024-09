Le ministre libanais des Affaires étrangères, Habib, se dit déçu par les déclarations de Biden à l’ONU

Le ministre libanais des Affaires étrangères, Abdallah Bou Habib, a exprimé sa déception face à la position du président américain Joe Biden, qui a qualifié les attaques du Hezbollah contre Israël de « non provoquées », lors de l’Assemblée générale des Nations Unies mardi.

Lors d’un événement organisé par le Carnegie Endowment for International Peace, Habib s’est exprimé sur le discours de Biden à l’Assemblée générale, déclarant que malgré sa déception, il espérait que Washington pourrait encore intervenir pour aider « malgré les déceptions du passé ».

« Ce n’était pas fort. Ce n’est pas prometteur et cela ne résoudrait pas ce problème », a déclaré Habib. [am] « J’ai encore de l’espoir. Les États-Unis sont le seul pays qui peut réellement faire la différence au Moyen-Orient et au Liban. »

Lors de l’événement, il a également déclaré que le Premier ministre Najib Mikati espérait rencontrer des responsables américains dans les prochains jours.

En outre, Habib a déclaré qu’il pensait que la guerre au Liban n’aiderait pas les Israéliens à rentrer chez eux ; seules les négociations peuvent y parvenir, ajoutant que le nombre de personnes déplacées par le conflit entre Israël et le Hezbollah dans le sud du Liban approchait « probablement » le demi-million.

Discours de Biden

Dans son dernier discours devant l’ONU en tant que président, Biden a réitéré que la responsabilité de la guerre à Gaza incombait au Hamas.

« Le monde ne doit pas reculer devant les horreurs du 7 octobre », a-t-il déclaré.

« Tout pays aurait le droit et la responsabilité de veiller à ce qu’une telle attaque ne se reproduise plus jamais. Des milliers de terroristes armés du Hamas ont envahi un État souverain, massacrant plus de 1 200 personnes, dont 46 Américains. »

Biden a ensuite appelé une fois de plus à un cessez-le-feu, déclarant : « Il est désormais temps pour les parties de finaliser [the ceasefire] conditions. Ramenez les otages à la maison.

En outre, Biden a reconnu que le conflit entre Israël et le Liban du Nord – que l’armée israélienne a baptisé lundi « Flèches du Nord » – a été initié par le Hezbollah.

« Le Hezbollah, sans provocation, s’est joint à l’attaque du 7 octobre, en lançant des roquettes sur Israël », a-t-il déclaré.

Enfin, Biden a souligné sa croyance en une solution diplomatique.

« Même si la situation s’est aggravée, une solution diplomatique reste possible. En fait, c’est la seule voie vers une sécurité durable, qui permettrait aux habitants des deux pays de regagner leurs foyers et de franchir la frontière en toute sécurité. »