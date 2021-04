Najjar, qui occupe le poste de ministre des Travaux publics et des Transports dans l’actuel gouvernement intérimaire, a annoncé lundi qu’il avait signé un document élargissant la zone économique exclusive du Liban à partir de la soumission initiale faite aux Nations Unies.

L’augmentation d’environ 1 400 kilomètres carrés doit être formellement confirmée par le Premier ministre par intérim, le ministre de la Défense et le président du pays avant qu’une demande de modification des limites territoriales ne soit adressée à l’ONU. Parmi le nouveau territoire à l’intérieur de la frontière redessinée de Beyrouth se trouve le champ Karish potentiellement rentable, où opère la société pétrolière et gazière grecque Energean.

S’exprimant lors d’une conférence de presse, Najjar a clairement indiqué qu’il s’attend à « Il sera signé » par les trois partis, comme l’exigent les trois personnalités politiques « Sont préoccupés par cela. »

Nous n’abandonnerons aucun pouce de notre patrie, ni une goutte de ses eaux, ni un pouce de sa dignité.

L’année dernière, Israël et le Liban ont tenu plusieurs séries de pourparlers sur le différend frontalier maritime, sans qu’aucune solution ne soit trouvée dans aucune des discussions malgré la présence de l’ONU et des États-Unis en tant que médiateurs, le dernier cycle de négociations étant reporté en raison de l’absence de compromis. sur les deux côtés.

Le différend initial était axé sur une zone de 860 kilomètres carrés remplie de pétrole et de gaz, que le Liban affirme avoir perdue après que Chypre a conclu un accord avec Israël et déchiré un accord préalable avec Beyrouth.

En 2007, le Liban et Chypre ont conclu un accord pour délimiter la zone économique exclusive du pays, afin que les deux parties puissent améliorer leurs relations et intensifier leur travail conjoint en investissant dans les ressources pétrolières. Cependant, trois ans plus tard, le Liban a affirmé que Chypre avait violé cet accord en signant un accord avec Israël pour délimiter la zone économique exclusive entre les pays du Moyen-Orient.

Alors que le Liban est confronté à une crise économique importante qui a plongé le pays dans un effondrement financier et déclenché une instabilité politique, le pays est motivé à assurer le contrôle de la région, afin qu’il puisse commencer des forages commerciaux de pétrole et de gaz.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!