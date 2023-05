Le ministre letton des Affaires étrangères, ardent partisan de l’Ukraine, annonce sa candidature à la présidentielle

Le ministre letton de longue date des Affaires étrangères, Edgars Rinkēvičs, a annoncé qu’il briguerait la présidence de la nation balte après que le titulaire sortant, Egils Levits, ait refusé de se représenter.

Le ministre letton des Affaires étrangères de longue date et populaire, qui est un fervent partisan de l’Ukraine, a déclaré jeudi qu’il se présenterait comme candidat à l’élection présidentielle du pays balte plus tard ce mois-ci.

L’annonce surprise d’Edgars Rinkēvičs, le plus haut diplomate letton depuis 2011, est intervenue un jour après que le président Egils Levits a déclaré qu’il ne chercherait pas à être réélu avant un autre mandat de quatre ans à ce poste essentiellement honorifique.

« Mon expérience professionnelle, mes compétences et mon éducation permettent de renforcer (…) la fonction de président et d’unir la société lettone autour d’un objectif commun : faire de la Lettonie un pays sûr, internationalement respecté et durable », a déclaré Rinkēvičs dans un communiqué. .

La Saeima, le Parlement letton de 100 sièges, élira un nouveau chef d’État lors d’un vote le 31 mai parmi un éventail de candidats proposés par les partis.

Le parti Nouvelle unité de Rinkēvičs a déclaré jeudi qu’il soutenait à l’unanimité la candidature du fonctionnaire de 49 ans qui a servi – entre autres postes – en tant que haut fonctionnaire du ministère de la Défense et a travaillé comme journaliste à la radio lettone dans les années 1990.

Le parti, dirigé par le Premier ministre letton Krisjanis Karins, a déclaré dans un communiqué qu’une « position ferme sur le renforcement de la sécurité extérieure et intérieure, les liens transatlantiques, la démocratie occidentale et la langue lettone » étaient des questions décisives qui ont conduit à la décision de soutenir Rinkēvičs dans la course présidentielle.

En outre, New Unity a déclaré que son « aide à l’Ukraine et l’union de la communauté internationale contre l’agression russe en Ukraine » était un grand mérite pour Rinkēvičs dans le pays balte de 1,9 million d’habitants, voisin de la Russie et qui compte une importante minorité ethnique russe.

Il était presque certain que Levits, président de la Lettonie depuis 2019, chercherait à être réélu. Mais il a annoncé mercredi soir qu’il était déçu que les partis du gouvernement de coalition de Karins n’aient pas été en mesure de s’entendre sur un candidat commun, et a déclaré qu’il ne se présenterait pas dans une telle situation.

La présidence lettone est en grande partie un poste d’apparat et le chef de l’Etat agit principalement comme un leader d’opinion et une figure fédératrice dans le pays où près d’un tiers des habitants parlent russe. Le chef de l’État représente la Lettonie à l’étranger, agit en tant que commandant suprême des forces armées et peut, entre autres, opposer son veto aux lois.