Le ministre lance un examen de la grève dans les ports de la Colombie-Britannique à la recherche de « problèmes structurels »

Le ministre fédéral du Travail, Seamus O’Regan, lance un examen du conflit portuaire récemment résolu en Colombie-Britannique pour voir si des « problèmes structurels » dans les négociations ont conduit à un arrêt de travail de 13 jours le mois dernier.

Dans une déclaration écrite publiée mercredi sur la plate-forme de médias sociaux X, anciennement connue sous le nom de Twitter, O’Regan a déclaré que les responsables commenceraient immédiatement par examiner les rapports sur des différends similaires antérieurs.

O’Regan a déclaré que l’objectif est de créer « un environnement de travail harmonieux » entre les syndicats et les employeurs lors des futures négociations collectives, afin d’éviter que de futurs arrêts similaires à la grève du port ne se produisent.

« Un autre différend et une perturbation de cette ampleur sont toujours possibles, et ce n’est pas suffisant », a déclaré O’Regan dans le communiqué. « Les travailleurs et les entreprises qui dépendent de nos ports méritent des solutions à long terme. Ils méritent des réponses.

Le conflit de travail portuaire entre l’International Longshore and Warehouse Union Canada, qui représente environ 7 400 travailleurs, et la BC Maritime Employers Association a pris fin vendredi dernier, lorsque le syndicat a annoncé que ses membres avaient voté à près de 75 % en faveur de la ratification d’un nouvel accord.

Mais les troubles avaient été tumultueux.

Les travailleurs se sont mis en grève du 1er juillet au 13 juillet, gelant le mouvement de milliards de dollars de marchandises dans certains des ports les plus actifs du pays.

Un accord provisoire a mis fin à cette grève, mais lorsque le caucus syndical a déclaré qu’il voulait rejeter le contrat, il y a eu un bref retour aux piquets de grève le 18 juillet.

Le Conseil canadien des relations industrielles a jugé ce déménagement illégal sans préavis, forçant les employés à retourner au travail le lendemain.

Un vote de l’ensemble des membres du syndicat a rejeté l’accord de principe le 28 juillet et O’Regan a ordonné au conseil des relations industrielles d’envisager d’imposer un accord ou un arbitrage exécutoire aux deux parties.

Le syndicat et les employeurs ont annoncé qu’ils avaient conclu une nouvelle entente avec l’aide du conseil le 30 juillet, et celle-ci a été ratifiée par le vote syndical de la semaine dernière.

Dans une déclaration écrite, le président et chef de la direction de la BCMEA, Mike Leonard, a indiqué que les employeurs pourraient être intéressés à participer aux efforts d’O’Regan pour améliorer la «structure des relations de travail portuaires», affirmant que l’association a salué l’examen du gouvernement comme une «opportunité de moderniser» le processus.

Des groupes tels que la Fédération canadienne de l’entreprise indépendante et la Chambre de commerce du Canada ont appelé à de « nouveaux outils » pour régler les conflits de travail dans les secteurs critiques de la chaîne d’approvisionnement, la fédération demandant la désignation des ports comme services essentiels.

Les experts du travail ont cependant déclaré que le gouvernement fédéral pourrait avoir des options limitées pour empêcher que des grèves similaires ne se produisent lorsque les pourparlers se retrouvent dans une impasse, comme ce fut le cas avec le conflit portuaire de la Colombie-Britannique.

Le professeur agrégé d’études ouvrières de l’Université du Manitoba, David Camfield, a déclaré que le droit de grève des travailleurs au Canada est déjà «très étroitement circonscrit», seuls les travailleurs syndiqués étant autorisés à prendre des mesures au travail à un moment précis après l’expiration d’une convention collective.

Camfield a déclaré qu’une pression du gouvernement pour limiter davantage les actions de grève pendant les négociations collectives – un acte protégé par la Charte des droits et libertés – pourrait finir par déclencher des contestations judiciaires et s’enliser devant les tribunaux.

« Je peux comprendre pourquoi des groupes d’entreprises font pression sur le gouvernement fédéral pour qu’il le restreigne davantage, en particulier pour certains types de travailleurs », a déclaré Camfield. « Mais c’est déjà un droit assez restreint. »

Camfield a déclaré que le nombre de grèves au Canada n’a pas augmenté aussi rapidement que dans d’autres pays comme les États-Unis et qu’il est dérisoire par rapport à la fréquence des grèves entre les années 1960 et les années 1980.

« L’impact relatif des grèves sur l’économie est en fait très faible par rapport à ce qu’il était autrefois », a-t-il déclaré. « Mais le niveau de tolérance pour les inconvénients et les perturbations a également baissé, et donc lorsque des travailleurs comme ces travailleurs portuaires ont exercé leur droit légal, certaines personnes agissent comme si le ciel nous tombait dessus. »

Le professeur émérite de l’Université de la Colombie-Britannique, Mark Thompson, a déclaré qu’une autopsie de la grève du port par une personne non impliquée dans les négociations montrerait probablement que « toutes les parties étaient plutôt incompétentes » pour provoquer l’arrêt de travail, et que des changements structurels dans les relations de travail sont pas justifié.

« Les grèves des débardeurs causent des dommages économiques, qui sont généralement compensés assez rapidement », a-t-il déclaré. « Les histoires de pertes économiques sont grandement exagérées… des négociateurs plus qualifiés des deux côtés, plus le médiateur, auraient bien pu mettre fin à cette grève plus rapidement sans intervention directe du gouvernement. »

Thompson a déclaré que la grève aurait peut-être été évitée si les employeurs avaient abordé les préoccupations non salariales du syndicat telles que la sous-traitance et la protection de l’emploi plus tôt dans les négociations.

Les termes de l’accord ratifiés par le syndicat et la BC Maritime Employers Association et publiés par le CCRI cette semaine comprenaient un engagement des employeurs à former les travailleurs pour effectuer l’entretien des nouveaux équipements.

La sous-traitance des travaux d’entretien à des tiers avait été l’une des questions les plus litigieuses au cours du conflit.

L’accord de quatre ans contient également plusieurs conditions sur l’indemnisation des travailleurs, y compris des augmentations des salaires horaires à un taux de base de 57,51 $ d’ici 2026.

Il y a également des augmentations du « montant forfaitaire de retraite pour la modernisation et la mécanisation », portant ce paiement à 96 250 $ en 2026 pour les retraités admissibles, en plus des droits à pension normaux.

économiePolitique fédéraleTravailPorts