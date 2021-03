La bête quotidienne

« A Perfect Storm »: la loi COVID pourrait envoyer la rage de l’IRS en overdrive

D’un coup de plume jeudi, le président Joe Biden a lancé une série de mesures de secours radicales en cas de pandémie: des chèques de 1400 $ ou plus aux particuliers et aux familles, un nouveau crédit d’impôt pour enfants salué comme une mesure révolutionnaire de lutte contre la pauvreté et une taxe majeure pour des millions de personnes qui ont pris des allocations de chômage l’année dernière.En un instant, cependant, la facture de secours de 1,9 billion de dollars a créé une quantité écrasante de travail pour l’agence gouvernementale chargée de faire de ses nobles programmes une réalité: l’Internal Revenue Service. et l’agence fiscale largement détestée avait déjà eu du mal à atteindre son principal objectif annuel – traiter les déclarations de revenus – avant même l’adoption du plan de sauvetage américain. À partir de jeudi, il envoie les remboursements d’impôts 32% plus lentement que l’an dernier, selon le rapport hebdomadaire des statistiques de la saison fiscale de l’agence. En février, le chien de garde interne de l’IRS a déclaré que seul un appel sur 11 à l’agence obtenait même une réponse.Maintenant, au milieu de la saison des déclarations de revenus, la mission de l’IRS a explosé grâce au plan de secours en cas de pandémie. Premièrement, il doit envoyer une autre série de chèques de relance à une grande partie de la population du pays. Ensuite, l’agence doit travailler sur les modifications du projet de loi concernant la fiscalité de l’assurance-chômage: avec les démocrates qui versent les premiers 10000 $ de prestations en franchise d’impôt, de nombreux bénéficiaires qui ont déjà déposé leurs déclarations voudront accéder à cet avantage, et l’IRS doit comprendre comment pour faciliter cela. En plus de cela, l’agence est chargée de préparer une expansion radicale du crédit d’impôt pour enfants, qui prendra désormais la forme d’un paiement mensuel de 300 $ par enfant, pour aider des millions de familles dans les semaines et les mois à venir. de ceci, bien sûr, est la date limite de dépôt le 15 avril. Certains législateurs ont demandé à l’IRS de prolonger la période de dépôt comme il l’a fait l’année dernière, mais rien n’indique encore que cela se produira. L’IRS n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire. Parmi les experts en politique fiscale et les législateurs qui surveillent de près l’IRS, ces devoirs croissants et le délai serré créent une grave anxiété. «Je ne dirais jamais jamais quand il s’agit de l’IRS et de sa capacité à mettre en œuvre une nouvelle législation, de nouveaux défis, mais, mon garçon, cela va être difficile», a déclaré Janet Holtzblatt, senior fellow au Urban-Brookings Tax Policy Center . «Il y aura vraisemblablement des SNAFU en cours de route.» Un lobbyiste sur les questions fiscales l’a présenté d’une autre manière au Daily Beast: «C’est une tempête parfaite.» Les partisans du plan de secours sont dans la position quelque peu délicate de défendre les programmes ambitieux du projet de loi tout en reconnaissant la pression que ces mêmes programmes exercent sur l’agence qui est censée faire en sorte que tout fonctionne. « Il est tout à fait prévisible que nous allons être mis au défi d’aller de l’avant, de mettre en œuvre ce projet de loi qui est désespérément nécessaire », a déclaré le représentant Gerry Connolly (D-VA), qui préside un sous-groupe du comité de surveillance de la Chambre avec compétence sur l’IRS. «Nous demandons à l’IRS, qui est une agence de recouvrement et d’audit des impôts, de devenir également une agence de paiement des prestations. C’est un grand changement. C’est tout un fluage de mission. »Le directeur général des postes prévoit plus de retards dans le courrier, des hausses de prix Peu de gens s’attendent à ce que l’IRS s’écrase et brûle totalement dans les mois à venir ou devienne incapable de s’acquitter de ses fonctions clés. Mais le soupçon largement répandu est qu’il progressera simplement plus lentement et que la qualité du service aux contribuables diminuera. « Ce qui va se passer, c’est que l’IRS est bon pour faire tout ce qui est la priorité du moment qui doit être fait. », a déclaré Charles Rossotti, ancien commissaire de l’IRS sous les présidents Bill Clinton et George W. Bush. sur une base à long terme encore pire. Les experts craignent que l’agence recule dans l’accomplissement de sa mission fondamentale de conformité – veiller à ce que les personnes qui doivent des impôts les paient – qu’elle ne l’était auparavant. Le commissaire de l’IRS, Charles Rettig, a déclaré aux législateurs en février que l’agence n’avait pas collecté quelque 570 milliards de dollars d’impôts dus en 2019. Une étude réalisée la même année par le National Bureau of Economic Research a révélé que le soi-disant «écart fiscal» pourrait atteindre 7,5 dollars. Les démocrates blâment les coupes républicaines dans le budget de l’IRS pour ce triste état de choses. «Les républicains ont passé la dernière décennie à vider l’IRS, donc l’agence a eu des difficultés en matière d’application et de dotation en personnel», a déclaré le sénateur Ron Wyden (D-OR), président du Comité des finances du Sénat, qui supervise l’IRS. a pris la majorité de la Chambre en 2010, les républicains du Tea Party se sont pratiquement délectés de la réduction du budget de l’IRS, qu’ils considéraient comme emblématique du gaspillage des dépenses gouvernementales. L’émergence de la Loi sur les soins abordables – un programme que l’IRS a essentiellement appliqué en raison de la centralité de la pénalité fiscale de la loi pour ne pas avoir d’assurance maladie – en a fait encore plus une cible du GOP. de 20%, a déclaré Holtzblatt, et ses effectifs ont été réduits de près d’un quart depuis 2010. Les efforts de modernisation ont pris du retard: l’agence s’appuie sur des systèmes technologiques qui ont été introduits dans l’administration John F. Kennedy. Même avant la pandémie, ces facteurs ont contribué aux retards de remboursement; Le président Donald Trump, dont la première demande de budget appelait à une réduction de 250 milliards de dollars de l’IRS, a finalement cédé, demandant plus d’argent pour l’application des impôts en 2019.Lorsque la pandémie a frappé l’année dernière au milieu de la saison des déclarations de revenus, l’IRS a dû traiter les déclarations. et remboursements tout en déterminant comment émettre la première série de chèques de relance – 170 millions d’entre eux – inclus dans la loi CARES. Cet effort a été largement couronné de succès, mais il y a eu des retards: en octobre, 12 millions d’Américains n’avaient toujours pas reçu leurs chèques. Et en décembre, l’IRS avait encore 1 million de déclarations de revenus à traiter à partir de 2019, bien après la date limite de dépôt prolongée du 15 juillet.L’indignation de Capitol Hill était si générale que les lignes directes spéciales que l’IRS avait mises en place pour traiter les plaintes des législateurs étaient totalement dépassées, Rettig a déclaré au comité de Connolly en octobre: ​​«Nous avions une ligne téléphonique pour le Congrès qui a été essentiellement dépassée par le volume…. et puis c’était ma brillante idée de créer une boîte e-mail pour que nos collaborateurs puissent la travailler 24 heures sur 24 sur les e-mails reçus », a déclaré Rettig. «Nous avons reçu, je pense, plus de cent mille e-mails de house.gov ou senate.gov [email account]. Et donc ma brillante idée nous a vraiment envahis aussi. Mais c’était un effort pour essayer d’y arriver. »Pour le représentant Bill Pascrell (D-NJ), qui préside le sous-comité des voies et moyens de la Chambre qui supervise l’IRS, la situation de l’agence est remarquablement similaire à celle d’une autre institution publique souffrant de problèmes structurels exacerbés par la pandémie: le US Postal Service. « Ce n’est pas comme si l’IRS utilisait une machine bien réglée ici », a déclaré Pascrell au Daily Beast. «L’IRS me rappelle le bureau de poste et comment il est géré.» Maintenant qu’ils contrôlent la Maison Blanche et les deux chambres du Congrès, les démocrates sont optimistes qu’ils peuvent faire plus pour sortir l’IRS du trou avec un financement accru. La dernière année de l’administration Trump a même vu des améliorations; Le budget de l’exercice 2021 de l’IRS a augmenté de 409 millions de dollars par rapport à 2020, pour une allocation de financement totale de près de 12 milliards de dollars.Dans sa déclaration au Daily Beast, Wyden a souligné que le plan de sauvetage américain comprend 2 milliards de dollars pour aider l’IRS à mettre en œuvre divers programmes. «Nous ne pouvons pas demander à l’IRS de faire de plus en plus et de ne pas fournir les ressources adéquates», a-t-il déclaré, ajoutant que «la solution ici n’est pas un financement ponctuel.» «Il est beaucoup plus difficile pour l’IRS de construire l’avion en vol. ça », a poursuivi Wyden. «Nous avons besoin d’un financement soutenu sur le long terme pour que l’IRS puisse construire et maintenir ces systèmes sur le long terme.» À court terme, les experts sont convaincus que l’IRS émettra rapidement la prochaine série de paiements de relance, après avoir eu deux Mais le devoir d’aider les contribuables éligibles à accéder à un allégement fiscal majeur sur leurs anciennes prestations de chômage peut être délicat. Beaucoup devront modifier les déclarations de revenus qu’ils ont déjà déposées, et l’IRS devra trouver comment les aider à le faire rapidement et avec précision. «J’espère que depuis vendredi dernier, lorsque cela a été annoncé, que les avocats de l’IRS et du Trésor travaillent sans relâche pour guider les contribuables sur ce qu’il faut faire», a déclaré Holtzblatt. «Ce n’est pas plus facile pour l’IRS si les contribuables sont confus.» De nombreux experts fiscaux, comme Holtzblatt, disent qu’il est très inhabituel pour le gouvernement de modifier les lois fiscales rétroactivement si tard dans la saison de dépôt. Malgré tous les défis convergents et la promesse de retards, il n’est pas clair si l’IRS prolongera la date limite de dépôt des déclarations de revenus, comme ils l’ont fait l’année dernière. «C’est une évidence pour moi», a déclaré Pascrell. «L’adoption de mesures de relance massives cette semaine est une énorme victoire pour l’Amérique, mais une partie de la [IRS] La responsabilité, ainsi que celle de l’administration, est de suivre et de comprendre les conséquences de ce que nous avons promulgué. »Rossotti, l’ancien commissaire de l’IRS, a déclaré au Daily Beast que l’IRS a adopté la position qu’une prolongation n’est« pas une bonne idée ». «Cela ne simplifie pas les choses de changer la saison de dépôt», a-t-il déclaré. «N’importe quel contribuable peut obtenir une prolongation … Il existe tout un système axé sur un ensemble de dates, il se répercute sur beaucoup de choses.» Quelle que soit la voie à suivre, ce ne sera pas facile pour l’IRS. Rettig est sur le point de témoigner devant le comité des voies et moyens de la Chambre la semaine prochaine, et Pascrell a déclaré qu'il avait «mieux» des réponses sur la façon dont ils prévoyaient de maintenir un service adéquat aux contribuables. Son collègue, Connolly, n'était pas tout à fait prêt à se blâmer. Congrès pour la situation. Mais il a proposé une réflexion: les organes législatifs comme le Congrès, a-t-il dit, «ne prêtent pas souvent attention à la mise en œuvre et à la livraison. Ils croient que lorsqu'ils ont adopté le projet de loi, ils ont résolu le problème. »