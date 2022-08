Le cabinet japonais est aux prises avec la question de la baisse du taux de natalité dans le pays. Le tacle impliquait un remaniement au sein du gouvernement par le Premier ministre japonais Fumio Kishida. Kishida a nommé Masanobu Ogura, dont la méthode pour mieux comprendre le problème consiste à essayer un ventre de grossesse. La question de la baisse du taux de natalité devient de plus en plus difficile pour l’économie japonaise. En conséquence, Kishida a annoncé mercredi la nomination de l’ancien responsable de la Banque du Japon, Masanobu Ogura, a rapporté Bloomberg. Ogura a remplacé Seiko Noda, un vétéran du Parti libéral démocrate (LDP). Dans une interview avec Associated Press, Noda, qui est mère d’un enfant, a blâmé l’espace politique dominé par les hommes dans le pays pour “l’ignorance et l’indifférence” envers la question de la baisse du taux de natalité.

En remplacement de Noda, le Premier ministre japonais Kishida a maintenant nommé Ogura qui dirigera l’équipe chargée de s’attaquer au problème urgent. Dans un projet organisé par la division jeunesse du LDP, Ogura porte un ventre de grossesse, pesant 7,3 kilogrammes, tout en poursuivant ses routines quotidiennes.

妊婦 疑似 体験 を 始め まし た。 これ から 明日 まで 、 ジャケット を 装着 し た まま 、 党 会合 へ の 出席 や 街頭 活動 など の 議員 を 行い ます の 出席 た 日 間 で 10 か 月 およぶ 妊娠 妊娠 期 期 を で 10 か に およぶ 妊娠 妊娠 妊娠 期ありません。また、重さだけでなく、つわりから始まり、体の痛みや精神的な不安も襲ってくや精神的な不安も襲ってくや精神的な不安も襲ってくや精神的な不安も襲ってくや精神的 pic.twitter.com/vAGzn4BLs2 — 小倉まさのぶ(衆議院議員) (@masanobu_ogura) 8 avril 2021

Selon Ogura, qui est mariée, l’initiative aidera les responsables à comprendre le fardeau que subit le corps féminin lorsqu’il porte un enfant. Le ventre de grossesse est conçu pour stimuler la prise de poids vécue par les femmes au septième mois de grossesse.

Élaborant sur son expérience de porter 7,3 kilogrammes de poids chaque jour, Ogura a mentionné qu’il souffrait de maux de dos et s’inquiétait également des bosses involontaires des personnes dans un endroit bondé. “Cela ne signifie pas que j’ai une opinion plus significative sur la politique que les autres. Mais je sens certainement maintenant que je veux consacrer plus de mon temps limité en tant que législateur à soutenir les femmes enceintes », a-t-il écrit.

今朝 は 町田 駅 前 で 街頭 活動 を 行い 、 その まま 小田 急線 で 国会 に。 早朝 から 立ちっぱなし だっ た ことも あり 、 で で 背中 が なっ て 急行 から 各 駅 停車 に 乗り換え まし た それ 以上 に 、 、 混雑 し し 乗り換え まし。 それ 以上 に 、 混雑 混雑 し電車は人や鞄がお腹に当たらないか不安になります。 pic.twitter.com/0RdhU7cQeL — 小倉まさのぶ(衆議院議員) (@masanobu_ogura) 9 avril 2021

Nommant Ogura, le Premier ministre Kishida, lors d’une conférence de presse, a déclaré qu’il visait une perspective jeune et fraîche pour aborder la question du déclin de la population. Selon un rapport de Reuters, 2021 a marqué le plus faible nombre de naissances au Japon depuis plus d’un siècle. Le pays n’a enregistré que 8,11,604 naissances et 14,39,809 décès, entraînant une décroissance naturelle de la population de 6,28,205.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici